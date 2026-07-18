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pók

Rossz hír az arachnofóbiásoknak: a kutatók megtalálták a világ leggyorsabb pókját

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Több mint 160 fajta nyolclábút teszteltek, hogy kiderüljön melyik a leggyorsabb. A győztes pók több mint 3,5 métert tud megtenni egy másodperc alatt.
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pókkutatásGuinnes-rekord

Az ausztrál dzsungel vadászpók új címet kapott: a világ leggyorsabb pókja. Egy új tanulmány szerint a Queenslandben őshonos dzsungel vadászpók (Heteropoda jugulans) akár 3,59 méter/másodperc sebességet is elérhet, így ez a valaha feljegyzett leggyorsabban futó pók.

Rekorder lett egy vadászpók
Rekorder lett egy vadászpók
Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Az arachnofóbiásoknak nehéz lesz versenyt futni ezzel a pókkal

Az eredmények megkérdőjelezik a marokkói flic-flac pók (Cebrennus rechenbergi) régóta fennálló hírnevét, amelyet korábban a leggyorsabb póknak tartottak, és a Guinness Rekordok Könyve szerint körülbelül 1 méter/másodperc sebességet ért el. A tudósok most azzal érvelnek, hogy a flic-flac pók jellegzetes guruló menekülési manővere technikailag nem futás.

„A flic-flac egy különleges mozgásforma” – mondta Jonas Wolff, a német Greifswaldi Egyetem munkatársa. „Nem futásról van szó, és csak lefelé haladva, homokdűnéken működik.”

A vita lezárása érdekében a Greifswaldi Egyetem és a londoni Imperial College kutatói összeállították a nyolclábúak futási sebességéről szóló átfogó adatbázist. A csapat 236 egyedi pókot tesztelt, amelyek 162 fajt képviseltek, és az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Észak-Amerikában és Dél-Európában gyűjtöttek be, valamint több tucatnyi pókot, amelyeket állatkereskedésekből szereztek be. Ezeket az eredményeket kiegészítették további 96 faj korábban publikált sebességadataival.

Minden egyes pókot lemértek, mielőtt arra ösztönözték volna őket, hogy A3-as vagy A4-es méretű papírlapokon sprinteljenek, miközben kamerák rögzítették mozgásukat biomechanikai elemzés céljából. A kutatók ecsetet használtak, hogy finoman rávegyék a sok fajt a futásra, bár némelyikhez sűrített levegőre volt szükség.

„Ez a projekt egy hónap alatt véget ért volna, ha a pókok megértenék az angolt” – nyilatkozta Shreyas Kuchibhotla, a kutatás vezetője. „A madárpókok nem futásra termettek; sokkal inkább megállják a helyüket.”

Az eredmények azt mutatták, hogy a nagyobb pókok általában gyorsabban futnak, mint a kisebbek, bár a testméret nem volt az egyetlen tényező. A méret és az evolúciós történet figyelembevétele után a kutatók azt találták, hogy a viszonylag hosszabb lábak, a karcsúak helyett, szorosan összefüggtek a nagyobb futási sebességgel - írta a People.

 

 

 

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