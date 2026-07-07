Rejtélyes aranygyűrűk kerültek elő: emberi csontok mellett találták meg őket

Két 2000 éves aranygyűrűt találtak egy új thaiföldi régészeti lelőhelyen, emberi csontok mellett. A leletek a Phetchaburi tartományban fekvő Don Yai Thong ásatásán kerültek elő, ahol a régészek hónapok óta vizsgálják a területet. A Bangkoktól délre fekvő helyszínt azután fedezték fel, hogy helyiek ősi bronzdobok darabjaira bukkantak egy rizsföldön, majd megkezdődtek a feltárások – írja az Associated Press.

Rejtélyes aranygyűrűk kerültek elő Thaiföldön: emberi csontok mellett találták meg őket a régészek (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Rejtélyes aranygyűrűket találtak régészek Thaiföldön

Az egyik aranygyűrűn olyan jeleket találtak, amelyek a szakértők szerint bráhmi írással készülhettek. Ez az ősi indiai írásrendszer fontos nyom lehet, mert a felirat első olvasata szerint a szöveg azt jelenti: „akit Pushya védelmez”. Pushya az indiai csillagászatban szerencsés csillagjegynek számított, ezért a gyűrű nemcsak ékszer, hanem rangot vagy hitvilágot jelző tárgy is lehetett.

Thai archaeologists have discovered two ancient Indian gold rings, believed to be between 1,900 and 2,100 years old, during a dig in the country's central Phetchaburi province, state media reported on Saturday.https://t.co/s7M9NvrBmx — ANews (@anews) July 4, 2026

A másik gyűrű egyszerű, díszítés nélküli aranyékszer volt. A kutatók szerint a gyűrűk tulajdonosa akár egy indiai kereskedő is lehetett, ami távoli kereskedelmi kapcsolatokra utalhat. A lelőhelyen február óta nyolc csontvázat, arany- és bronzékszereket, kerámiákat és más tárgyakat találtak. A régészek szerint ezek gazdag emberek vagy előkelők szertartásos temetkezésére utalnak.

2,000-year-old inscribed gold ring found in Phetchaburi



Archaeologists have found two gold rings with human remains at the Don Yai Thong archaeological site in Phetchaburi, including a signet ring bearing an inscription believed to be up to 2,100 years old, the Fine Arts… pic.twitter.com/Rfj75uovUj — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 3, 2026

Elképesztő felfedezést tettek Spártáról

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Gyermektemetőt találtak az M1-es autópálya bővítésénél

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