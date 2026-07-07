Rejtélyes aranygyűrűk kerültek elő: emberi csontok mellett találták meg őket

Két 2000 éves aranygyűrűt találtak egy új thaiföldi régészeti lelőhelyen, emberi csontok mellett. A leletek a Phetchaburi tartományban fekvő Don Yai Thong ásatásán kerültek elő, ahol a régészek hónapok óta vizsgálják a területet. A Bangkoktól délre fekvő helyszínt azután fedezték fel, hogy helyiek ősi bronzdobok darabjaira bukkantak egy rizsföldön, majd megkezdődtek a feltárások – írja az Associated Press.
Rejtélyes aranygyűrűket találtak régészek Thaiföldön
Az egyik aranygyűrűn olyan jeleket találtak, amelyek a szakértők szerint bráhmi írással készülhettek. Ez az ősi indiai írásrendszer fontos nyom lehet, mert a felirat első olvasata szerint a szöveg azt jelenti: „akit Pushya védelmez”. Pushya az indiai csillagászatban szerencsés csillagjegynek számított, ezért a gyűrű nemcsak ékszer, hanem rangot vagy hitvilágot jelző tárgy is lehetett.
A másik gyűrű egyszerű, díszítés nélküli aranyékszer volt. A kutatók szerint a gyűrűk tulajdonosa akár egy indiai kereskedő is lehetett, ami távoli kereskedelmi kapcsolatokra utalhat. A lelőhelyen február óta nyolc csontvázat, arany- és bronzékszereket, kerámiákat és más tárgyakat találtak. A régészek szerint ezek gazdag emberek vagy előkelők szertartásos temetkezésére utalnak.
Elképesztő felfedezést tettek Spártáról
A régészek és történészek szerint Spárta felemelkedésének legendája akár alapjaiban is megkérdőjeleződhet. A fordulatot egy dél-görögországi régészeti lelőhely, Aghios Vasileios hozhatja el. A kutatók itt egy hatalmas palotakomplexum maradványaira bukkantak, amely jóval Spárta fénykora előtt létezett.
Gyermektemetőt találtak az M1-es autópálya bővítésénél
Különleges felfedezés történt az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó ásatáson. A régészek Bicske közelében római kori gyerektemetőre, Árpád-kori település részleteire és több más értékes régészeti leletre bukkantak.