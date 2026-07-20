Hatalmas áttörést értek el a kutatók: létrehozták az első szintetikus sejtet

A tudósok építettek egy szintetikus sejtet, amely utat nyit a teljesen mesterséges életformák létrehozása előtt. Nem ez volt az első eset, hogy a kutatók megpróbálnak szintetikus életet létrehozni, de a korábbi kísérletekkel ellentétben ez a kis élő egység teljes egészében a semmiből épül fel.

Táplálkozni és osztódni is tud az első szintetikus sejt. (Képünk illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Táplálkozni és osztódni is tud az első szintetikus sejt

A SpudCell névre keresztelt apró egységek körülbelül 50-szer kisebbek, mint egy normál baktérium, és mikroszkopikus vízcseppekből állnak, amelyeket egy zsíros membrán vesz körül. Ez a buborék enzimekkel, vegyszerekkel és apró DNS-darabkákkal van tele, amelyek lehetővé teszik a sejt számára, hogy az élet néhány alapvető funkcióját ellássa. A létrehozók szerint ez a szintetikus sejt most már képes táplálkozni, növekedni, másolni a DNS-ét, osztódni, sőt generációkon keresztül is változni egy az evolúcióra emlékeztető folyamatban.

A tudósok remélik, hogy a SpudCellel egy napon forradalmasíthatják az orvostudományt azáltal, hogy mini biológiai gyárakként működnek, gyógyszereket és más vegyszereket pumpálva ki.

A tanulmány vezető szerzője, Kate Adamala professzor elárulta, hogy: „A kémiában sikerült megismételnünk azt, ami korábban csak a biológiában volt lehetséges: a sejt viselkedésének teljes készletét.”

Ez azt bizonyítja, hogy az élet legalapvetőbb funkciói, mint például a növekedés és a replikáció, nem igényelnek titokzatos mágikus szikrát

- tette hozzá.

Ahelyett, hogy lebontanák és újraépítenék a meglévő sejteket, ezek a szinte élő buborékok nem másból, mint mesterséges vegyi anyagokból készülnek.

Mint minden élő szervezet, a SpudCell is tartalmaz olyan DNS-szakaszokat, amelyek tartalmazzák az összes olyan fehérje előállításához szükséges utasításokat, amelyre a sejtnek szüksége van a túléléshez. Emellett tartalmaz egyfajta biokémiai eszközkészletet is, az úgynevezett „PURE”-t, amely mindent tartalmaz, amire a sejtnek szüksége van ahhoz, hogy ezeket a DNS-utasításokat fehérjékké alakítsa. Azonban míg egy emberi genom körülbelül hárommilliárd DNS-párt tartalmaz, a SpudCell mindössze 90 000-et, így sokkal egyszerűbb és kevésbé kifinomult, mint akár a legalapvetőbb életforma.