Hatalmas áttörést értek el a kutatók: létrehozták az első szintetikus sejtet

A tudósok építettek egy szintetikus sejtet, amely utat nyit a teljesen mesterséges életformák létrehozása előtt. Nem ez volt az első eset, hogy a kutatók megpróbálnak szintetikus életet létrehozni, de a korábbi kísérletekkel ellentétben ez a kis élő egység teljes egészében a semmiből épül fel.
Táplálkozni és osztódni is tud az első szintetikus sejt
A SpudCell névre keresztelt apró egységek körülbelül 50-szer kisebbek, mint egy normál baktérium, és mikroszkopikus vízcseppekből állnak, amelyeket egy zsíros membrán vesz körül. Ez a buborék enzimekkel, vegyszerekkel és apró DNS-darabkákkal van tele, amelyek lehetővé teszik a sejt számára, hogy az élet néhány alapvető funkcióját ellássa. A létrehozók szerint ez a szintetikus sejt most már képes táplálkozni, növekedni, másolni a DNS-ét, osztódni, sőt generációkon keresztül is változni egy az evolúcióra emlékeztető folyamatban.
A tudósok remélik, hogy a SpudCellel egy napon forradalmasíthatják az orvostudományt azáltal, hogy mini biológiai gyárakként működnek, gyógyszereket és más vegyszereket pumpálva ki.
A tanulmány vezető szerzője, Kate Adamala professzor elárulta, hogy: „A kémiában sikerült megismételnünk azt, ami korábban csak a biológiában volt lehetséges: a sejt viselkedésének teljes készletét.”
Ez azt bizonyítja, hogy az élet legalapvetőbb funkciói, mint például a növekedés és a replikáció, nem igényelnek titokzatos mágikus szikrát
- tette hozzá.
Ahelyett, hogy lebontanák és újraépítenék a meglévő sejteket, ezek a szinte élő buborékok nem másból, mint mesterséges vegyi anyagokból készülnek.
Mint minden élő szervezet, a SpudCell is tartalmaz olyan DNS-szakaszokat, amelyek tartalmazzák az összes olyan fehérje előállításához szükséges utasításokat, amelyre a sejtnek szüksége van a túléléshez. Emellett tartalmaz egyfajta biokémiai eszközkészletet is, az úgynevezett „PURE”-t, amely mindent tartalmaz, amire a sejtnek szüksége van ahhoz, hogy ezeket a DNS-utasításokat fehérjékké alakítsa. Azonban míg egy emberi genom körülbelül hárommilliárd DNS-párt tartalmaz, a SpudCell mindössze 90 000-et, így sokkal egyszerűbb és kevésbé kifinomult, mint akár a legalapvetőbb életforma.
A genetikai kód egyszerűsége ellenére ezek a zsíros buborékok továbbra is képesek az élet számos alapvető funkciójának replikálására. A SpudCell sejtek apró tápláló liposzómákkal - zsíros lipidekből álló üreges gömbökkel - való egyesülésük révén tudnak táplálkozni, amelyek a sejt működéséhez szükséges összes tápanyagot tartalmazzák. A DNS-e utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ezt az ételt felhasználva replikálja genetikai kódját, felkészítve azt a szaporodásra.
A sejtek akár egy alapvető osztódási formán is áteshetnek, ha membránjukat egy olyan fehérjével árasztják el, amely taszító erőt hoz létre, lényegében szétszakítva a sejtet a varratoknál. A leglenyűgözőbb, hogy a sejtek akár több generáción át képesek egyfajta természetes szelekcióra.
Mindezek ellenére Adamala professzor óvatosságra int, ugyanis mindez nem jelenti azt, hogy a SpudCellek élnek. A szelekciós folyamat nem tekinthető evolúciónak, mivel a kutatóknak kívülről kellett beilleszteniük a mutációt, ahelyett, hogy az természetes úton létrejött volna. A szintetikus sejtek természetes módon nem képesek több generáción keresztül osztódni sem, ezért a kutatóknak egy apró lyukakkal ellátott membránon kellett átpréselniük őket, hogy több osztódási kört érjenek el - írta a Daily Mail.