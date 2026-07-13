Benned is megbújt a "sorozatgyilkos" gén? Egy szakértő elárulta, valóban okolható-e a mutáció

A sorozatgyilkosok az évente feljegyzett gyilkosságok kevesebb mint egy százalékát teszik ki, mégis valahogy jobban uralják kollektív képzeletünket, mint szinte bármely más bűncselekménytípus. Dr. Kanika Bell pszichológus úgy véli, hogy az emberekben rengeteg kérdés, és egyfajta kíváncsiságot vett fel, amikor egy személy elköveti az elképzelhetetlent, majd férjként, szülőként visszatér a mindennapi életbe, és a gyilkosságok között dolgozni megy.

Valóban egy gén okolható a sorozatgyilkosok, mint Jeffrey Dahmer tettei miatt? Fotó: EUGENE GARCIA / AFP POOL

Azonban se Dr. Bell, se más szakértők nem tudtak pontos választ adni arra, hogy ehhez az erőszakos viselkedéshez pontosan mi vezethet.

Valóban létezhet egy sorozatgyilkos gén?

Egy elmélet, amely rendszeresen felbukkan mind a fikcióban, mind a valós bűnügyekben, egy MAOA néven ismert génmutációra összpontosít, amelyet gyakran „harcos génnek” becéznek. A mutációt, amely gyakrabban fordul elő férfiaknál, korábban már használták bírósági ügyekben és filmekben az erőszakos vagy antiszociális viselkedés lehetséges magyarázataként, vagy akár bűnbakként.

Dr. Bell szerint azonban a génhez való ragaszkodásunk valószínűleg többet mond a megmagyarázhatatlan megindoklására irányuló vágyunkról, mint a tényleges tudományról.

Nem értjük, miért választana valaki rituálisan ártatlan embereket, és mészárolná le, bántalmazná szexuálisan és csonkítaná meg őket úgy, ahogy a sorozatgyilkosok teszik. Azt hiszem, szomjazunk, és keresünk valamit, amivel megmagyarázhatjuk ezt a jelenséget

- fejtette ki.

A pszichológus saját maga szkeptikus ezzel az elmélettel kapcsolatban, inkább a környezetre, a családi háttérre és gyermekkori élményekre koncentrál.

Általában olyan pszichoszociális, családi dinamikákat vizsgálunk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki képes legyen ilyen cselekményeket elkövetni.

Mi ez a „harcos gén” és mit csinál?

Egyszerűen fogalmazva, felelős egy monoamin-oxidáz A nevű enzim termeléséért a szervezetben, amely segít lebontani bizonyos vegyi anyagokat az agyban, miután azok elvégezték a munkájukat. Ezek a vegyi anyagok, más néven neurotranszmitterek, többek között a szerotonin, a dopamin és az adrenalinhoz kapcsolódó vegyületek, amelyek mind szerepet játszanak a hangulat, az érzelmek, az alvás, az étvágy és a szervezet stresszre adott válaszának szabályozásában. Lényegében az enzim egy takarítóbrigádként működik, eltávolítva ezeket a kémiai hírvivőket, miután befejezték a jelek továbbítását az idegsejtek között.