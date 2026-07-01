A nyári szünet teljesen kikészíti a szülőket: ezért nő meg a stressz a családokban

A nyári szünetet sok gyerek várja egész évben, a szülők egy részének azonban inkább kihívást jelent ez az időszak. Egy kutatás szerint a legtöbb családban ilyenkor jelentősen nő a stressz, főleg a megnövekedett kiadások és a gyerekek egész napos otthonléte miatt – írja a DailyMail.

A nyári szünet az év legstresszesebb időszaka a szülőknek (A kép illusztráció.)

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Egy friss brit felmérés szerint tízből hét szülő úgy érzi, hogy a nyári vakáció az év legstresszesebb időszaka. A kutatásban részt vevő családok arról számoltak be, hogy a gyerekek hosszabb otthon tartózkodása miatt a rezsiszámlák is jelentősen megemelkednek.

Sokan panaszkodtak arra, hogy a gyerekek egész nap nassolnak, videójátékoznak vagy unatkoznak, miközben a rendetlenség és a folyamatos zaj is feszültséget okoz a családban.

A magasabb villany- és vízfogyasztás mellett sok szülő az extra étkezések és programok miatt is aggódik.

A szakértők szerint a stressz csökkentésének egyik legjobb módja az előre lefektetett szabályrendszer. Érdemes már a szünet elején megbeszélni a gyerekekkel, hogy segítsenek a házimunkában, kapcsolják le a villanyt, figyeljenek a vízfogyasztásra és tartsanak rendet maguk után.

Dr. Becky Spelman pszichológus szerint fontos, hogy a szülők ne tökéletes nyarat várjanak el. Úgy véli, a folyamatos viták helyett inkább kompromisszumokra és nyugodt kommunikációra kell törekedni.

A szakember azt is javasolja, hogy a nagyobb gyerekek dönthessenek arról, milyen házimunkát vállalnak, mert így kisebb eséllyel alakulnak ki konfliktusok a családban.

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