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vizsgálat

Óriási remény a betegeknek: egy óra alatt kimutathatja a szájrákot az új vizsgálat

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Brit és indiai kutatók egy olyan új diagnosztikai eljárást fejlesztettek ki, amely mindössze egy szájüregi mintavétellel, fájdalommentesen és több mint 95 százalékos pontossággal képes kimutatni a szájrákot. Az eredmény ráadásul már egy órán belül elkészül – jelentette a Science Alert.
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vizsgálatszájrákbeteg

Jelentős áttörést érhetnek el a szájrák korai felismerésében brit és indiai kutatók. Az általuk kifejlesztett új vizsgálat egy egyszerű szájüregi mintavétellel képes kimutatni a daganatos elváltozásokat, méghozzá több mint 95 százalékos pontossággal – írta a Science Alert.

szájrák
Egy új, fájdalommentes szájüregi teszt több mint 95 százalékos pontossággal képes felismerni a szájrákot.
Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Új teszt hozhat áttörést a szájrák felismerésében

A szájrák gyakran tartós fekélyek, illetve elszíneződött foltok formájában jelenik meg az ajkakon, az ínyen, a nyelven vagy az arc belső felületén. Bár ezek közül sok elváltozás ártalmatlan, a rosszindulatú daganat kizárásához jelenleg többnyire szövettani mintavételre, vagyis biopsziára van szükség. Ez fájdalmas lehet, ráadásul a betegeknek sokszor ismételt vizsgálatokon kell részt venniük.

Az új eljárás ezzel szemben mindössze egy apró kefés mintavételt igényel. 

A qMIDS nevű módszer során a gyanús elváltozás felszínéről sejteket gyűjtenek, majd négy, a szájrákkal összefüggésbe hozott gén hírvivő RNS-ének jelenlétét vizsgálják. Kontrollként az egészséges szájnyálkahártyáról is vesznek mintát.

A kutatásban 545 olyan beteg vett részt, akiknél felmerült a szájrák gyanúja. Az eredmények szerint a vizsgálat 95,5 százalékos pontossággal különböztette meg a rosszindulatú daganatokat a jóindulatú elváltozásoktól, miközben a téves pozitív és téves negatív eredmények aránya is 5 százalék alatt maradt. Az eredmény ráadásul egy órán belül elkészült.

A kutatók szerint a módszer különösen nagy előnye, hogy fájdalommentesen, rendszeresen megismételhető, így az orvosok könnyebben nyomon követhetik a veszélyeztetett betegek állapotát, és korábbi stádiumban fedezhetik fel a rosszindulatú elváltozásokat.

A szájrákos megbetegedések száma világszerte több mint kétszeresére nőtt 1990 óta, és a halálesetek száma is hasonló mértékben emelkedett. A szakemberek szerint a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a cukros italok rendszeres fogyasztása, valamint a humán papillomavírus (HPV) fertőzés is növelheti a betegség kialakulásának kockázatát – írta a lap.

A fejlesztők jelenleg azon dolgoznak, hogy a vizsgálat klinikai alkalmazásba kerüljön. Becsléseik szerint az új teszt akár két éven belül megjelenhet az egészségügyi ellátásban.

 

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