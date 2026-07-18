Fillérekből hozták össze az egyik legjobb szúnyogriasztót

A szakemberek célja egy olyan alternatíva megalkotása volt, amely Uganda vidéki térségeiben is könnyen hozzáférhető és megfizethető marad. Mivel a DEET-et (N,N-dietil-meta-toluamidot) tartalmazó termékek importja rendkívül drága, a helyben előállított szúnyogriasztó szélesebb rétegek számára jelenthet megoldást. Ráadásul a termelés megszervezése munkát és jövedelmet biztosíthat a helyi lakosságnak.
Miért hatékony a természetes szúnyogriasztó?
A macskamenta (Nepeta cataria) illóolajának fő hatóanyaga a nepetalakton. A vegyület euforikus állapotot vált ki a macskákból, egyúttal kiváló természetes rovarriasztó is.
A nepetalakton rovarriasztó tulajdonsága régóta ismert, azonban eddig sosem került kereskedelmi forgalomba, mivel a vegyület nem szabadalmaztatható. Az EurekAlert tudományos portál közleménye szerint a kutatók most azt vizsgálták, hogy ez az anyag beválhat-e egy helyben előállítható, széles körben alkalmazható készítmény alapanyagaként.
Számos érv szól a macskamenta alkalmazása mellett: Uganda vidéki területein is gond nélkül termeszthető, illóolaját pedig egy egyszerű eljárással ki lehet nyerni. Mindemellett a használata teljesen biztonságos, a tesztalanyok pedig még az illatát is kellemesebbnek találták a hagyományos DEET-készítményekénél.
Sikeres laboratóriumi és terepi tesztek
A Cardiffi Egyetem kutatója, Dr. Simon Scofield és csapata a macskamentaolajból egy rovarriasztó krémet fejlesztett ki. A DSK Lotion névre keresztelt terméket laboratóriumi körülmények között, és terepen is tesztelték.
Laboratóriumban egy olfaktométer segítségével vizsgálták a szúnyogok viselkedését, hogy összehasonlítsák a riasztószerrel kezelt és a teljesen kezeletlen emberi bőr rovarokra gyakorolt hatását. A terepi kísérletek során pedig azt rögzítették, hogy hány vadon élő szúnyog száll le a különböző készítményekkel bekent bőrfelületekre. Az eredmények magukért beszéltek:
a 6 százalékos macskamentaolaj-tartalmú krém pontosan ugyanolyan hatékonynak bizonyult, mint a DEET, és még a gyengébbnek számító 2 százalékos változat is csak minimálisan maradt el tőle.
Új bevételi forrás az ugandai közösségek számára
A krém előállításának minden egyes szakaszába bevonják a helyi munkavállalókat és önkénteseket. A terméket egy ugandai közösségi vezető, Dison Stephen Kalebo tiszteletére nevezték el.
A projekt következő lépése a termelés volumenének növelése, valamint a készítmény megfizethető áron történő értékesítése. Az így befolyó bevételekből egy olyan önfenntartó rendszert kívánnak felépíteni, amely hosszú távon rendszeres jövedelmet biztosít a helyi dolgozók számára.
A szakemberek bíznak abban, hogy a kezdeményezést a jövőben Afrika más régióira, sőt akár a fejlett országokra is kiterjeszthetik. A krém várhatóan más vérszívó ízeltlábúak – például a törpeszúnyogok vagy a kullancsok – ellen is hatékony védelmet nyújthat.