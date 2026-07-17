Los Angelesből New Yorkba 3 óra alatt? Hamarosan visszatérhet szuperszonikus repülés

Bárki, aki valaha is ült már fájdalmasan hosszú repülőúton, belegondolhatott abba, hogy miért futott ilyen rövid karriert a szuperszonikus repülés és a híres Concorde gép. Szerencsére van némi remény, legalábbis az Egyesült Államokban, ahol a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) jelentős lépést tett afelé, hogy a határokon átívelő utazás drámaian felgyorsuljon, miután eltörölt egy, az 1970-es évek óta érvényben lévő korlátozást.

Jövőre már lehet nem csak álom lesz a szuperszonikus repülés. Fotó: Rolls-Royce Archive via Getty Images

A változás a szárazföld feletti szuperszonikus repülésre összpontosít, amelyet az Egyesült Államokban 1973 óta gyakorlatilag betiltottak a hangsebességnél gyorsabban haladó repülőgépek által keltett zavaró hangrobbanások okozta aggodalmak miatt.

Ez a korlátozás azóta is nagy szerepet játszik a repülés történetében, és szerepet játszott olyan gépek, mint a Concorde közlekedésének betiltásában. A híres gépet 2003-ban nyugdíjazták, miután a korlátozás miatt a transzatlanti útvonalakon nehezen tudott nyereséget hozni.

Jövőre már lehet nem csak álom lesz a szuperszonikus repülés

Most, több mint 50 évvel később, az FAA úgy döntött, hogy teljesen eltörli ezt a tilalmat, és új zajhatárértékekkel helyettesíti azt. A jelentések szerint ez a változás a Los Angeles és New York közötti repülési időt körülbelül hat óráról nagyjából háromra csökkentheti, ami teljesen átalakítaná az Egyesült Államok belföldi légi közlekedését.

A szuperszonikus repülőgépek Mach 1-nél gyorsabban, több mint 1200 km/h-s sebességgel tudnak utazni, szemben a mai tipikus kereskedelmi repülőgépek 850-950 km/h-s utazósebességével.

Bryan Bedford, az FAA igazgatója elmondta, hogy a repülőgépiparban és a repülőgép-tervezésben elért fejlődésnek köszönhetően a zavaró hangrobbanások hamarosan már csak a múlt részei lesznek.

Ez azt jelenti, hogy végül hatályon kívül helyezhetjük az 1970-es évekből származó tilalmat az amerikai terület feletti szuperszonikus repülésekre, miközben minimalizálhatjuk a zajhatásokat az útvonal mentén és a repülőterek közelében élő közösségekben

– magyarázta.

Milyen gyorsak lehetnek ezek az új szuperszonikus repülőgépek?

Az FAA várhatóan még idén külön felszállási és leszállási zajszabványokat fog javasolni, ezek véglegesítése pedig valószínűleg csak 2027 közepén várható.