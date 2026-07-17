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repülőgép

Los Angelesből New Yorkba 3 óra alatt? Hamarosan visszatérhet szuperszonikus repülés

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Rengetegen hallottak már a híres Concorde gépről, ami óriási változást hozott a légi közlekedésben. Bár a szuperszonikus repülés rövid karriert futott, úgy tűnik akár már jövőre is visszatérhet.
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repülőgépszuperszonikus repülésconcorde

Bárki, aki valaha is ült már fájdalmasan hosszú repülőúton, belegondolhatott abba, hogy miért futott ilyen rövid karriert a szuperszonikus repülés és a híres Concorde gép. Szerencsére van némi remény, legalábbis az Egyesült Államokban, ahol a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) jelentős lépést tett afelé, hogy a határokon átívelő utazás drámaian felgyorsuljon, miután eltörölt egy, az 1970-es évek óta érvényben lévő korlátozást.

Jövőre már lehet nem csak álom lesz a szuperszonikus repülés.
Jövőre már lehet nem csak álom lesz a szuperszonikus repülés. Fotó: Rolls-Royce Archive via Getty Images

A változás a szárazföld feletti szuperszonikus repülésre összpontosít, amelyet az Egyesült Államokban 1973 óta gyakorlatilag betiltottak a hangsebességnél gyorsabban haladó repülőgépek által keltett zavaró hangrobbanások okozta aggodalmak miatt.

Ez a korlátozás azóta is nagy szerepet játszik a repülés történetében, és szerepet játszott olyan gépek, mint a Concorde közlekedésének betiltásában. A híres gépet 2003-ban nyugdíjazták, miután a korlátozás miatt a transzatlanti útvonalakon nehezen tudott nyereséget hozni.

Jövőre már lehet nem csak álom lesz a szuperszonikus repülés

Most, több mint 50 évvel később, az FAA úgy döntött, hogy teljesen eltörli ezt a tilalmat, és új zajhatárértékekkel helyettesíti azt. A jelentések szerint ez a változás a Los Angeles és New York közötti repülési időt körülbelül hat óráról nagyjából háromra csökkentheti, ami teljesen átalakítaná az Egyesült Államok belföldi légi közlekedését.

A szuperszonikus repülőgépek Mach 1-nél gyorsabban, több mint 1200 km/h-s sebességgel tudnak utazni, szemben a mai tipikus kereskedelmi repülőgépek 850-950 km/h-s utazósebességével.

Bryan Bedford, az FAA igazgatója elmondta, hogy a repülőgépiparban és a repülőgép-tervezésben elért fejlődésnek köszönhetően a zavaró hangrobbanások hamarosan már csak a múlt részei lesznek.

Ez azt jelenti, hogy végül hatályon kívül helyezhetjük az 1970-es évekből származó tilalmat az amerikai terület feletti szuperszonikus repülésekre, miközben minimalizálhatjuk a zajhatásokat az útvonal mentén és a repülőterek közelében élő közösségekben

– magyarázta.

Milyen gyorsak lehetnek ezek az új szuperszonikus repülőgépek?

Az FAA várhatóan még idén külön felszállási és leszállási zajszabványokat fog javasolni, ezek véglegesítése pedig valószínűleg csak 2027 közepén várható.

Több vállalat is dolgozik azon, hogy újra elérhetővé tegye a szuperszonikus repülést, köztük a coloradói székhelyű Boom Supersonic, amely azt állítja, hogy megrendeléseket kapott a United Airlinestól, az American Airlinestól ​​és a Japan Airlinestól ​​60-80 utas szállítására alkalmas repülőgépekre. A fejlesztés alatt álló modellek óránkénti 1700 km-es sebességgel fognak repülni. Ezzel szemben a legendás Concorde utasszállító Mach 2-vel, vagyis körülbelül 2170 km/h-val közlekedett.

Az atlantai Spike Aerospace egy lépéssel tovább megy, és egy szuperszonikus magánrepülőgépet fejleszt, amelyet kifejezetten a luxusutazásra szánnak - írta az Unilad.

 

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