Kozmikus méretű galaktikus ütközés alakította ki a Tejútrendszert

A Tejútrendszer darabokra tépte, majd magába olvasztotta a Gaia Sausage nevű törpegalaxist. A csillagászok szerint az ütközés alapjaiban alakította át galaxisunk szerkezetét és jelenlegi helyzetét.

A csillagászok szerint a Tejútrendszer 10 milliárd éve egy törpegalaxissal ütközve fordult az oldalára (illusztráció)

Fotó: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

Ősi ütközés fordíthatta az oldalára a Tejútrendszert

A Tejútrendszer jelenlegi helyzetét egy 10 milliárd évvel ezelőtti hatalmas galaxisütközés alakíthatta ki – állítják a Durhami Egyetem kutatói. A csillagászok szerint galaxisunk frontálisan összeütközött a Gaia Sausage nevű törpegalaxissal, amelynek következtében a teljes galaktikus korong több mint 90 fokkal elfordulhatott.

A Tejútrendszer az ütközés során szétszakította, majd magába olvasztotta a kisebb galaxist. A kutatók szuperszámítógépes szimulációkkal vizsgálták, milyen következménye lehet egy ilyen közvetlen becsapódásnak. Az eredmények szerint a korong lassan, több százmillió év alatt fordulhatott a ma látható helyzetébe.

A felfedezés magyarázatot adhat arra is, miért mozognak a Tejútrendszer halójának csillagai jóval lassabban, mint a galaktikus korongban található csillagok. Míg utóbbiak másodpercenként körülbelül 220 kilométeres sebességgel keringenek, a haló csillagainak sebessége nagyjából 25 kilométer másodpercenként.

Az ősi ütközés nyomaira először 2018-ban bukkantak a Gaia-misszió adatai alapján. A szélsőséges, kolbász alakú pályákon mozgó csillagok egy korábbi törpegalaxis maradványai lehetnek. A csillagászok szerint ez volt a Tejútrendszer utolsó nagy összeolvadása, amely létrehozta a központi dudort és jelentősen átalakította a galaxis szerkezetét.

A Gaia Sausage csillagokat, gázt és sötét anyagot tartalmazott, össztömege pedig meghaladta a Nap tömegének tízmilliárdszorosát. A Tejútrendszer következő nagy átalakulása néhány milliárd év múlva jöhet, amikor összeolvad a közeli Nagy Magellán-felhővel. A Sagittarius törpegalaxissal való egyesülés már folyamatban van – írja a The Guardian.

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A nagy energiájú részecskék viselkedése eddig is sok kérdést vetett fel, de most a tudósok egy egészen váratlan akadályra bukkantak. A galaxisunk közepén mintha egy láthatatlan fal állná útját a kozmikus sugárzásnak.