Nem csak a víz emelkedik: nagyobb bajba kerülhetnek a tengerparti városok

A tengerszint-emelkedés hatásait a part menti városokban nemcsak a vízszint változása, hanem a talaj mozgása is jelentősen befolyásolja. A Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) Német Geodéziai Kutatóintézetének, valamint a Tulane Egyetemnek a kutatói azt vizsgálták, hogy a felszínsüllyedés milyen mértékben növeli a kockázatot. Eredményeik szerint a sűrűn lakott tengerparti térségekben az átlagos relatív tengerszint-emelkedés évi mintegy 6 millimétert tesz ki.

A tengerszint-emelkedést tovább súlyosbítja a felszín süllyedése

Fotó: AGOES RUDIANTO / ANADOLU

Ez az érték csaknem kétszerese annak az ütemnek, amelyet pusztán az éghajlatváltozás okozta óceáni vízszintemelkedés indokolna.

Az eredményekről a Nature Communications tudományos folyóirat számolt be.

Tengerszint-emelkedés: óceáni és szárazföldi tényezők

A kutatók szerint bár a felszínsüllyedés okai területenként eltérhetnek, számos fontos tényező már jól ismert. A problémához sok helyen hozzájárul a túlzott talajvíz-kitermelés, az olaj- és gázkitermelés, a fiatal deltaüledékek tömörödése, valamint a városi épületek és az infrastruktúra súlya. Hosszabb távon pedig a tektonikus mozgások, illetve a jégkorszak utáni földtani folyamatok is befolyásolhatják a szárazföld mozgását.

Dr. Julius Oelsmann, a tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta: a tengerparti kockázatok pontos megértéséhez nem elegendő csupán az óceánt figyelni, a szárazföld változásait is mérni kell. Az emberi tevékenységek ugyanis – különösen a sűrűn lakott partvidékeken – jelentősen felerősíthetik az éghajlatváltozás hatásait.

Jakartában különösen súlyos a helyzet

A legnagyobb relatív tengerszint-emelkedéssel érintett országok közé tartozik Thaiföld, Banglades, Nigéria, Egyiptom, Kína és Indonézia. Ezekben az államokban a lakosságszámmal súlyozott part menti átlag évi 7–10 milliméter körül mozog. Szintén magas, évente nagyjából 4–5 milliméteres értékeket mértek az Egyesült Államokban, Hollandiában és Olaszországban is.

A probléma legnagyobb gócpontjai közé Jakarta, Tiencsin, Bangkok, Lagos és Alexandria tartoznak. Jakartában az átlagos süllyedés mértéke évi 13,7 milliméter, ám egyes városrészek évente akár 42 milliméterrel is lejjebb kerülhetnek, miközben ugyanazon a városon belül más területek felszíne akár emelkedhet is.