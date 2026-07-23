Elváltozásokat találtak a sokat tévézők agyában

Közismert, hogy a mozgásszegény életmód nem tesz jót az egészségnek, ám az sem mindegy, mit csinálunk ülés közben. Az Alzheimer's and Dementia: Journal of the Alzheimer's Association című szakmai folyóiratban publikált vizsgálat azt állapította meg, hogy a passzív tévézés kedvezőtlenebb agyi eltérésekkel függött össze, mint a gondolkodást és összpontosítást igénylő ülőmunka.
Hogyan hathat a gyakori tévézés az agyra?
A Dél-kaliforniai Egyetem kutatócsoportja 1712 olyan felnőtt adatait elemezte, akik a vizsgálat kezdetén átlagosan 53 évesek voltak. A résztvevők 1987 és 1989 között csatlakoztak az Atherosclerosis Risk in Communities, röviden ARIC elnevezésű amerikai népességvizsgálathoz. A hosszú távú kutatás a szív- és érrendszer, valamint az agy egészségére összpontosít.
A résztvevőknek egy „soha vagy ritkán” és „nagyon gyakran” közötti skálán kellett megadniuk, milyen gyakran néztek televíziót a szabadidejükben. Arról is beszámoltak, milyen gyakran ültek munkavégzés közben.
Több mint húsz évvel később MRI-felvételeket készítettek a résztvevők agyáról.
Azoknál, akik középkorúként nagyon gyakran tévéztek, több agyterületen is szerkezeti eltéréseket találtak.
A különbségek azokhoz képest jelentkeztek, akik soha vagy csak ritkán néztek televíziót.
Pontosan milyen eltéréseket találtak az agyban?
- A gyakori tévénézőknél több olyan agyterület is kisebb volt, amelyek az Alzheimer-kór korai szakaszában érintettek lehetnek.
- A homlok- és a nyakszirti lebeny térfogata szintén kisebbnek bizonyult.
A homloklebeny a tervezésben, a döntéshozatalban és a gondolkodásban fontos, a nyakszirti lebeny pedig a látott információkat dolgozza fel.
Az agy fehérállományában lévő, MRI-felvételeken világos foltokként megjelenő elváltozások nagyobb területet érintettek a gyakori tévénézőknél.
Ezek a foltok az agy kisereinek károsodására utalhatnak.
Korábbi kutatások a gondolkodási képességek és emlékezet romlásával, valamint a demenciával is kapcsolatba hozták őket.
Az összefüggések akkor is megmaradtak, amikor a kutatók figyelembe vették többek között a fizikai aktivitást, a testtömegindexet, a cukorbetegséget, a dohányzást és az alkoholfogyasztást.
Nem mindegy, mivel telik az ülve töltött idő
A munka közbeni ülésnél nem ugyanezt figyelték meg. Akik rendszeresen ültek munka közben, azoknál az agy fehérállományában látható foltok kisebb területet érintettek. A nyakszirti és a fali lebeny egyes részei nagyobbak voltak, a férfiaknál pedig a homloklebeny térfogata is nagyobbnak bizonyult.
A tanulmány szerzői szerint ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy számos ülőmunka összpontosítást, problémamegoldást és más szellemi tevékenységet igényel.
Az ülve végzett, de gondolkodást igénylő tevékenységek ezért másként kapcsolódhatnak az agy egészségéhez, mint a passzív tévénézés.
A különbségeket főként férfiaknál látták
A kutatók a férfiak és a nők eredményei között is különbségeket figyeltek meg. A tévénézéshez és a munka közbeni üléshez kapcsolódó agyi eltérések többsége a férfiaknál jelent meg. A nemek közötti különbségek okainak feltárásához azonban további kutatásokra van szükség.
Miért kell óvatosan kezelni az eredményeket?
A résztvevők maguk mondták meg, milyen gyakran tévéznek és ülnek munka közben. Ez kevésbé pontos, mint e szokások közvetlen mérése. A kérdésekből az sem derült ki, pontosan mennyi időt töltöttek ezekkel a tevékenységekkel. A kutatás elején ráadásul nem készült MRI-felvétel az agyukról, ezért nem lehet tudni, hogy a később látott különbségek már korábban is jelen voltak-e, és hogyan változott az agyuk az évek során.
Összességében az eredmények nem bizonyítják kétséget kizáróan, hogy a tévénézés okozta az agyi eltéréseket. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy nemcsak az ülve töltött idő mennyisége számíthat, hanem az is, mit csinálunk közben. A jövőbeli ajánlások ezért a kevesebb ülés mellett a passzív időtöltés visszaszorítását és a gondolkodást igénylő elfoglaltságok előnyben részesítését is hangsúlyozhatják.