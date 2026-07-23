Elváltozásokat találtak a sokat tévézők agyában

Közismert, hogy a mozgásszegény életmód nem tesz jót az egészségnek, ám az sem mindegy, mit csinálunk ülés közben. Az Alzheimer's and Dementia: Journal of the Alzheimer's Association című szakmai folyóiratban publikált vizsgálat azt állapította meg, hogy a passzív tévézés kedvezőtlenebb agyi eltérésekkel függött össze, mint a gondolkodást és összpontosítást igénylő ülőmunka.

A gyakori tévézés összefüggésben lehet bizonyos agyterületek zsugorodásával

Fotó: VOISIN / Phanie

Hogyan hathat a gyakori tévézés az agyra?

A Dél-kaliforniai Egyetem kutatócsoportja 1712 olyan felnőtt adatait elemezte, akik a vizsgálat kezdetén átlagosan 53 évesek voltak. A résztvevők 1987 és 1989 között csatlakoztak az Atherosclerosis Risk in Communities, röviden ARIC elnevezésű amerikai népességvizsgálathoz. A hosszú távú kutatás a szív- és érrendszer, valamint az agy egészségére összpontosít.

A résztvevőknek egy „soha vagy ritkán” és „nagyon gyakran” közötti skálán kellett megadniuk, milyen gyakran néztek televíziót a szabadidejükben. Arról is beszámoltak, milyen gyakran ültek munkavégzés közben.

Több mint húsz évvel később MRI-felvételeket készítettek a résztvevők agyáról.

Azoknál, akik középkorúként nagyon gyakran tévéztek, több agyterületen is szerkezeti eltéréseket találtak.

A különbségek azokhoz képest jelentkeztek, akik soha vagy csak ritkán néztek televíziót.

Pontosan milyen eltéréseket találtak az agyban?

A gyakori tévénézőknél több olyan agyterület is kisebb volt, amelyek az Alzheimer-kór korai szakaszában érintettek lehetnek.

A homlok- és a nyakszirti lebeny térfogata szintén kisebbnek bizonyult.

A homloklebeny a tervezésben, a döntéshozatalban és a gondolkodásban fontos, a nyakszirti lebeny pedig a látott információkat dolgozza fel.

Az agy fehérállományában lévő, MRI-felvételeken világos foltokként megjelenő elváltozások nagyobb területet érintettek a gyakori tévénézőknél.

Ezek a foltok az agy kisereinek károsodására utalhatnak.

Korábbi kutatások a gondolkodási képességek és emlékezet romlásával, valamint a demenciával is kapcsolatba hozták őket.

Az összefüggések akkor is megmaradtak, amikor a kutatók figyelembe vették többek között a fizikai aktivitást, a testtömegindexet, a cukorbetegséget, a dohányzást és az alkoholfogyasztást.