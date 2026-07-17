Ez még csak a kezdet: baljós jóslatot adtak 2100-ra a tudósok

A laboratóriumokban termesztett hústól a világszerte tomboló heves tüzekig, a tudósok szerint az élet 2100-ban nagyon másképp nézhet ki, mint ma. Egy új tanulmány lehangoló betekintést adott abba, hogy pontosan mi vár ránk a következő évszázadban.

Baljós jövőképet jósolnak 2100-re a tudósok. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A szakértők szerint a jelentős globális felmelegedés most már szinte elkerülhetetlen, sőt a hőmérséklet akár 4°C-kal is emelkedhet. Ez szélsőséges tűzidőszakot válthat ki a világ számos részén, számtalan faj túlélését veszélyeztetve.

Az állatállomány drámaian csökkenhet, mivel a legelő állatokat laboratóriumban termesztett hússal és tejjel helyettesítik. Eközben a génszerkesztés terén elért eredmények felhasználhatók a problémás invazív fajok, például a pusztító kártevők kiirtására is.

Baljós jövőképet jósolnak 2100-re a tudósok

„70 év múlva sok ökoszisztéma lényegesen más lesz” – írták a kutatók az Australian Journal of Botany című folyóiratban. Hangsúlyozták, hogy a klímaváltozás a fő kiváltó ok, ami erdőtüzeket, hőségrekordokat, aszályokat, árvizeket, valamint a légköri szén-dioxid-szint ingadozását okozza, de a jövőben más problémák is felütik majd a fejüket.

A sydney-i Macquarie Egyetem kutatócsoportja a tanulmányához egy sor lehetséges forgatókönyvet dolgozott ki Ausztrália ökoszisztémáira vonatkozóan a 2100-as évre. Egy olyan világgal számoltak, amelyben a globális átlaghőmérséklet körülbelül 4 °C-kal emelkedik az iparosodás előtti szint fölé.

A kutatásból kirajzolódó egyik legerősebb vonulat a rekkenő hőség által táplált, egyre gyakoribb és intenzívebb bozóttüzek növekvő hatása volt. Ez a szélsőséges tűzveszélyes időjárás valószínűleg átalakítja a növényzetet, és veszélyezteti a fajok túlélését.

Néhány fontos növényzettípus, például az esőerdők, a forró tüzek közötti hosszú időszakoktól függenek. Ahogy a szélsőséges tűzveszélyes időjárás egyre gyakoribbá válik, úgy lesz egyre nehezebb és nehezebb fenntartani ezeket az ökoszisztémákat

- mondta a tanulmány szerzője, Mark Westoby professzor.

Az erdő- és bozóttüzek manapság nem számítanak újdonságnak, Európában idén több helyen is hatalmas lángok pusztítottak emberi életeket követelve. De az elmúlt évekből ki lehet emelni Ausztrália "fekete nyár" néven ismert bozóttüzei, Kanada 2023-as rekordméretű erdőtűzszezonja és a kaliforniai pusztító tüzek