Katasztrófától tartanak a csillagászok egy új űrtechnológia miatt

Az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága engedélyezte egy olyan tükörműhold megépítését és felbocsátását, amely éjszaka napfényt verhet vissza a Földre. A Reflect Orbital nevű vállalat szerint a technológia segítségével a napelemparkok napnyugta után is termelhetnének áramot, valamint vészhelyzetekben világítást lehetne biztosítani.

Csillagászok és biológusok figyelmeztetnek: a tükörműhold és a tervezett műholdhálózat súlyos környezeti veszélyt jelenthet. (illusztráció) Fotó: frrepik.com

Fényt irányítanának a Földre a tükörműhold segítségével

A cég még idén felbocsátaná az Eärendil–1 nevű prototípust. A műhold egy mintegy 18 méteres tükörrel működne, amely a vállalat szerint körülbelül öt percig teliholdhoz hasonló fényt vetíthetne egy nagyjából 23 négyzetkilométeres területre.

A Reflect Orbital tervei azonban ennél jóval nagyobbak.

A vállalat 2028 végéig ezer, 2035-re pedig 50 ezer tükörműholdat állítana Föld körüli pályára.

A rendszer célja az lenne, hogy sötétedés után is napfényt irányítson az energiatermelő létesítményekre.

Katasztrófától tartanak a csillagászok

A terv komoly ellenállást váltott ki a csillagászok körében. A szakemberek szerint a műholdak fénye zavarhatja a világűr megfigyelését, miközben a jelenlegi műholdhálózatok is egyre nagyobb problémát okoznak.

☀️ Скоро «заказать Солнце» можно будет со смартфона — стартап Reflect Orbital готовит спутник с огромным зеркалом, который сможет направлять солнечный свет на выбранные участки Земли даже ночью.



Технологию хотят использовать для солнечных электростанций и зон после катастроф, но… pic.twitter.com/ti12bc5URh — Sviatoslav Gusev / Святослав Гусев (@GusevLife) July 16, 2026

Biológusok arra figyelmeztettek, hogy a mesterséges éjszakai napfény megzavarhatja az emberek és az állatok cirkadián ritmusát, a vándorló fajok tájékozódását, valamint a fitoplanktonok működését. Több kutató szerint a nagyszabású műholdrendszer súlyos környezeti és tudományos következményekkel járhat – írja a Futurism.com.

Földhöz hasonló bolygót találtak a közelben, de van egy nagy probléma vele

A csillagászok egy, a Földre kísértetiesen hasonlító kőzetbolygót fedeztek fel tőlünk alig 30 fényévnyire. Bár a GJ 3378b felszínén jó eséllyel folyékony víz is lehet, kérdéses, hogy az égitest képes-e megtartani a légkörét.

Földünknél akár háromszor is idősebb lehet a rejtélyes 3I/ATLAS

A rejtélyes csillagközi látogató az egész világot ámulatba ejtette, bár már lassan eltűnik a kutatók szeme elől, még mindig rengeteg kérdés övezi. A rejtélyes 3I/ATLAS üstökösről újabb dolgok derültek ki.