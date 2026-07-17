Katasztrófától tartanak a csillagászok egy új űrtechnológia miatt

Az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága engedélyezte egy olyan tükörműhold megépítését és felbocsátását, amely éjszaka napfényt verhet vissza a Földre. A Reflect Orbital nevű vállalat szerint a technológia segítségével a napelemparkok napnyugta után is termelhetnének áramot, valamint vészhelyzetekben világítást lehetne biztosítani.
Fényt irányítanának a Földre a tükörműhold segítségével
A cég még idén felbocsátaná az Eärendil–1 nevű prototípust. A műhold egy mintegy 18 méteres tükörrel működne, amely a vállalat szerint körülbelül öt percig teliholdhoz hasonló fényt vetíthetne egy nagyjából 23 négyzetkilométeres területre.
A Reflect Orbital tervei azonban ennél jóval nagyobbak.
A vállalat 2028 végéig ezer, 2035-re pedig 50 ezer tükörműholdat állítana Föld körüli pályára.
A rendszer célja az lenne, hogy sötétedés után is napfényt irányítson az energiatermelő létesítményekre.
Katasztrófától tartanak a csillagászok
A terv komoly ellenállást váltott ki a csillagászok körében. A szakemberek szerint a műholdak fénye zavarhatja a világűr megfigyelését, miközben a jelenlegi műholdhálózatok is egyre nagyobb problémát okoznak.
Biológusok arra figyelmeztettek, hogy a mesterséges éjszakai napfény megzavarhatja az emberek és az állatok cirkadián ritmusát, a vándorló fajok tájékozódását, valamint a fitoplanktonok működését. Több kutató szerint a nagyszabású műholdrendszer súlyos környezeti és tudományos következményekkel járhat – írja a Futurism.com.
Földhöz hasonló bolygót találtak a közelben, de van egy nagy probléma vele
A csillagászok egy, a Földre kísértetiesen hasonlító kőzetbolygót fedeztek fel tőlünk alig 30 fényévnyire. Bár a GJ 3378b felszínén jó eséllyel folyékony víz is lehet, kérdéses, hogy az égitest képes-e megtartani a légkörét.
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A rejtélyes csillagközi látogató az egész világot ámulatba ejtette, bár már lassan eltűnik a kutatók szeme elől, még mindig rengeteg kérdés övezi. A rejtélyes 3I/ATLAS üstökösről újabb dolgok derültek ki.