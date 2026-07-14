Megszólalt az újságíró: a Pentagon UFO-aktái csak figyelemelterelések

A Pentagon hivatalosan feloldotta 40 új UFO-fájl titkosítását, amelyek az 1940-es évekből származó információkat tartalmaznak, de egy szakértő attól tart, hogy az egész szándékosan eltereli a figyelmet egy félelmetes valóságról.

Hátborzongató valóság rejtőzik az UFO-akták mögött. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hátborzongató valóság rejtőzik az UFO-akták mögött

Az újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumok között szerepel egy magas szintű tájékoztató, amely részletesen ismerteti a Los Alamos Nemzeti Laboratórium, az atombombák fejlesztésének történelmi bázisa, tudósainak konferenciáját. A dokumentumok titokzatos zöld tűzgolyókat írnak le, amelyeket a rendkívül érzékeny létesítmény közelében észleltek, és amelyek komoly nemzetbiztonsági riadalmakat okoztak.

A nyilvánosságra hozott dokumentummal kapcsolatban Ross Coulthart oknyomozó újságíró elmondta, hogy a minta sokkal baljósabb dologra utal, mint a véletlenszerű kozmikus anomáliák.

Valami nagyon közeli felderítési, megfigyelési és hírszerzési érdeklődést mutat a nukleáris fegyverek és a nukleáris energia iránt

- magyarázta.

Coulthart kiemelte, hogy a titkosítás alól feloldott iratok mélyen nyugtalanító érdeklődést mutatnak Amerika atomfegyver-arzenálja iránt.

Az egyik ilyen a texasi Amarillóban található Pantex atomerőmű. Ez Amerika egyik legérzékenyebb nukleáris létesítménye. Az egyik legjobban védett.

A dokumentum egy hátborzongató 2015-ös találkozást részletez, ahol a helyi média és a biztonsági személyzet egy csendes, gyémánt alakú járművet észlelt közvetlenül a létesítmény felett. A dokumentumok szerint a tárgy teljesen némán lebegett, látható motor vagy meghajtás nélkül.

Látszólag büntetlenül lebegett Amerika egyik legérzékenyebb létesítménye felett, és ez rendkívül komoly biztonsági aggályt vetett fel

- mondta az újságíró.

Bár a fájlok bizonyítják, hogy a Pentagon közel 80 éve titokban figyeli a bizarr fenyegetéseket, azt is sugallják, hogy a katonai tisztviselőket ritkán érték váratlanul. Sőt, számítottak rájuk.

Nagyon, nagyon komolyan veszik a dolgot, és már 1947-ben is elég egyértelmű volt. A Pentagon nyomozói az amerikai légierőtől számítottak ezekre a megfigyelésekre. Szinte meg tudták jósolni, hogy mikor fognak bekövetkezni.

A hatalmas gyűjtemény ellenére az UFO-szakértő meg van győződve arról, hogy a nyilvánosságot továbbra sem tájékoztatják a jelenség valódi, rémisztő mértékéről. Szerinte a nyilvánosságra hozott fájlok csupán a felszínét kapargatják annak, amit a kormány valójában a trezorjaiban tárol.

Egyértelműen sokkal többet tudnak, mint amennyit elárulnak, és amit valójában kapunk, azt hiszem, az a legkevésbé szenzációs videó arról, amiről azt mondják, hogy valójában ülnek

- idézte szavait a Daily Star.