Egy volt NASA-munkatárs szerint eltüntették az UFO-kat a nyilvánosságra hozott felvételekről

Ismét nagy figyelmet kaptak Donna Hare egykori NASA-alvállalkozó korábbi állításai, amelyek szerint az amerikai űrügynökség fotólaborjában retusálták a műholdfelvételeket, hogy eltüntessék róluk a feltételezett UFO-kat.

Eltüntették az UFO-kat a nyilvánosságra hozott felvételekről Fotó: Pexels

UFO: Újra előkerültek a NASA-t érintő vádak

Hare 1967 és 1981 között a Philco Ford Aerospace vállalat alkalmazottjaként dolgozott a NASA megbízásából, és titkos biztonsági engedéllyel is rendelkezett. Elmondása szerint egy, a NASA houstoni Johnson Űrközpontjának fotólaborjában dolgozó technikus mutatott neki egy felvételt az 1970-es évek elején, amelyen egy fehér, kör alakú objektum látszott egy fenyőerdő felett.

Állítása szerint amikor megkérdezte, hogy UFO-ról van-e szó, a technikus csak annyit felelt:

ezt nem mondhatja el.

Hare szerint a laboratóriumi dolgozó azt is közölte vele, hogy az ilyen objektumokat mindig eltávolítják a képekről, mielőtt azokat nyilvánosságra hozzák.

A történetet Hare először 2001-ben ismertette nyilvánosan a Disclosure Project rendezvényén, később pedig több interjúban is megismételte. Az állításait azonban soha nem támasztotta alá az eredeti fényképpel, a technikus kilétével vagy más bizonyítékkal.

A történet idén ismét előkerült, miután vita alakult ki a 3I/ATLAS csillagközi objektumról készült NASA-felvételek minősége miatt. Egyes internetes találgatások szerint az objektum akár idegen technológia is lehetett, ezt azonban tudományos bizonyítékok nem támasztják alá.

Hare azt is állította, hogy egy NASA-alkalmazottól azt hallotta:

több Apollo-programban részt vevő űrhajós is ismeretlen objektumokról számolt be a Hold közelében, de nem beszélhettek erről nyilvánosan.

A NASA és az amerikai kormány továbbra is azt közli, hogy nincs hiteles bizonyíték arra, hogy földönkívüli élet vagy UFO-k jártak volna a Földön. A Pentagon által az elmúlt időszakban nyilvánosságra hozott dokumentumok sem tartalmaznak olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná Hare állításait vagy azt, hogy a NASA manipulálta volna a felvételeit. A közzétett anyagokban ugyan szerepelnek megmagyarázatlan fényjelenségek és alakzatok, ezek eredetét azonban nem sikerült egyértelműen meghatározni.