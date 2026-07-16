Éveken át a kutatók szeme előtt volt, mégsem vették észre a különleges bolygót

Két kutatócsoport egymástól függetlenül fedezte fel az új exobolygót a Beta Pictoris csillagrendszerben. A James Webb űrteleszkóp és az Európai Déli Obszervatórium műszerei segítségével azonosított gázóriás 11 éven át rejtőzött az archív adatokban. A csillagászati felfedezés a fiatal bolygórendszerek és az óriásbolygók kialakulásának megértésében is segíthet.

Az új exobolygó a Beta Pictoris fiatal csillagrendszerében kering, és 91 év alatt kerüli meg központi csillagát (illusztráció)

Fotó: Google Gemini AI

Tizenegy évig rejtőzött az adatokban a valaha látott leghalványabb, új exobolygó

A csillagászok felfedezték a Földről valaha közvetlenül megfigyelt leghalványabb bolygót. Az égitest a Beta Pictoris nevű fiatal csillag körül kering, és tizenegy éven keresztül észrevétlenül rejtőzött a már rendelkezésre álló adatokban. A bolygót két egymástól független kutatócsoport fedezte fel, mindössze néhány nap különbséggel. Az egyik csapat az Európai Déli Obszervatórium chilei Nagyon Nagy Teleszkópját használta, majd korábbi felvételek segítségével erősítette meg az égitest pályáját.

A másik kutatócsoport a NASA James Webb űrteleszkópjával végzett két megfigyelés után azonosította a bolygót. Mindkét csapat egy korábban ismert égitestet vizsgált, amikor felfigyeltek a távolabb keringő, százszor halványabb bolygóra.

A kutatók szándékosan nem osztották meg egymással eredményeiket, hogy a másik csoport munkája ne befolyásolja a vizsgálatot.

A fiatal Jupiterre hasonlít a leghalványabb exobolygó

Az újonnan felfedezett bolygó valamivel nagyobb a Jupiternél, csillagát pedig 91 év alatt kerüli meg. A Beta Pictoris rendszere körülbelül húszmillió éves, ezért az égitest egy fiatal Jupiterhez hasonlíthat.

A rendszer 63 fényévre található a Földtől. A NASA több mint hatezer megerősített exobolygót tart nyilván, ezek közül kevesebb mint százat sikerült közvetlen képalkotással megfigyelni. A felfedezés ezért újabb lehetőséget adhat a csillagászoknak a fiatal bolygórendszerek kialakulásának vizsgálatára – adta hírül a The Independent.

Hatalmas felfedezés: itt lehet a Föld egyik legközelebbi lakható szomszédja

Nem ez volt az egyetlen komoly felfedezés a közelmúltban, ugyanis a csillagászok nemrég egy új, potenciálisan lakható exobolygóra bukkantak fel mindössze 25 fényévre a Földtől. A GJ 3378b a lakhatósági zónában kering csillaga körül, ezért a kutatók szerint fontos célpont lehet a földön kívüli élet nyomainak keresésében.