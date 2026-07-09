Ez a hétköznapi szokás csendben növelheti a rák kockázatát

A Glasgow-i Egyetem kutatói mintegy 90 ezer brit résztvevő adatait elemezték. Az önkéntesek egy héten át aktivitásmérőt viseltek, majd egészségi állapotukat nagyjából 12 évig követték. Az eredmények alapján érdemes az ülést rendszeresen megszakítani, és könnyű testmozgást iktatni a mindennapjainkba, ez ugyanis jelentősen javíthatja az egészségi állapotunkat.

Nagyobb eséllyel leszünk rákosak, ha nem szakítjuk meg rendszeresen a hosszabb ideig tartó ülést

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

A megszakítás nélküli ülés a legkárosabb

Köztudott, hogy a mozgásszegény életmód elhízáshoz és szívbetegségekhez vezethet. Most az is kiderült, hogy nemcsak az ülve töltött idő hossza, hanem annak mintázata is számít.

A PLOS Medicine folyóiratban megjelent publikáció szerint a kutatók azt vizsgálták, mi történik, ha a tétlen időt hosszú, egybefüggő szakaszokban töltjük. Tartós tétlenségnek azokat a legalább 30 perces időszakokat tekintették, amelyeknek legalább 90 százalékában szinte egyáltalán nem mozogtak a résztvevők.

Az eredmények alapján a mozgáshiány önmagában is növeli a rák kockázatát, de a megszakítás nélküli ülés még veszélyesebb: minden egyhuzamban végigült plusz óra körülbelül 10 százalékkal emeli a rák miatti halálozás esélyét.

A könnyű mozgás is számít

A kutatók hangsúlyozzák: az eredmények összefüggést mutatnak, de nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot, ráadásul a vizsgált adatbázisban szereplő csoport az átlagnál egészségesebb lehetett. Más vizsgálatok ugyanakkor igazolják, hogy ha az ülést rövid időre megszakítjuk, és pár percet mozgással töltünk, az jót tesz az anyagcserének.

Ebben az esetben nem feltétlenül kell intenzív edzésre gondolni: pár perc séta is elegendő a káros hatások csökkentéséhez.

Nem kell megváltani a világot az egészségünkért

Ha egy órányi ülést könnyű mozgásra cserélünk, 12 százalékkal csökkenhet a rák miatti halálozás kockázata; napi öt perc intenzívebb mozgással pedig ezt a kockázatcsökkenést 22 százalékra „tornázhatjuk” fel.