Ön is szokott keresztbe tett lábbal ülni? Akkor ezt jobb, ha tudja!

A szakemberek szerint önmagában a keresztbe tett lábbal való ülés nem káros, de ha valaki hosszú időn át ugyanebben a testhelyzetben marad, az idővel kedvezőtlenül befolyásolhatja a testtartást, illetve izomfeszülést és kellemetlenséget okozhat.

A keresztbe tett lábbal való ülés hosszú távon ronthat a testtartáson

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A gyógytornász-fizioterapeuták szerint sokan azért választják ezt a testtartást, mert ilyenkor a testnek kevesebb munkát kell végeznie a stabil ülőhelyzet fenntartásához.

A keresztbe tett láb bizonyos mértékű támaszt ad, így a törzs- és hátizmok kevésbé dolgoznak, különösen akkor, ha valaki számítógép előtt ül előrehajolva.

Ha azonban ez a testhelyzet válik megszokottá, idővel gyengülhetnek a testtartásért felelős izmok. Emellett a medence enyhén elbillenhet, ami egyenetlen terhelést okozhat a csípőben, a farizmokban, valamint a gerinc alsó és felső szakaszán. A szakértők szerint ez izomfeszüléshez és kellemetlen fájdalomhoz vezethet.

Fotó: Pixabay

A keresztbe tett lábak átmenetileg a vérnyomást is megemelhetik, ezért vérnyomásméréskor az orvosok és az ápolók rendszerint azt kérik, hogy a páciens mindkét talpát helyezze a padlóra. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez a rövid ideig tartó változás nem növeli a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.

Vannak azonban olyan esetek, amikor különösen ajánlott kerülni ezt a testhelyzetet. Nyiroködémában szenvedőknél például a keresztbe tett láb átmenetileg ronthatja a nyirokkeringést és a folyadék elvezetését, ezért számukra nem javasolt hosszabb ideig így ülni – írja a Huffpost.

Fotó: Pixabay

Nem kell végleg elköszönnünk ettől az ülésmódtól

A fizioterapeuták szerint nem is annyira az a kérdés, hogyan ülünk, hanem az, hogy milyen sokáig maradunk ugyanabban a testhelyzetben.

Ajánlásuk szerint legfeljebb 30 percenként érdemes felállni, néhány percet sétálni vagy megmozgatni a testet.

A rendszeres testhelyzet-változtatás segíthet megelőzni az izmok merevségét és gyengülését, valamint csökkentheti a hosszan tartó ülőmunka miatt kialakuló panaszokat. A számítógép vagy a telefon előtti tartós előrehajlás idővel tartáshibákhoz, például az úgynevezett „tech neck”, vagyis előretolt fejtartás kialakulásához vezethet.