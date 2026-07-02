Űrhajó lebegett az égen? Különös jelenséget videózott le egy turista

A szokatlan objektumot május 20-án, a Kuanghszi tartománybeli Hajcseng közelében filmezték le. A videó képkockáin egy távoli dombsor felett lebegő, fényes és lapos aljú képződmény rajzolódik ki, amelynek alsó része sötétebb árnyalatú. A forma első pillantásra valóban olyan hatást kelt, mintha egy hatalmas, félig a felhőkbe burkolózó jármű lebegne az égen. A látvány nemcsak a helyi járókelőket, hanem az internetezőket is alaposan összezavarta. Sokan lebegő városhoz, mások pedig egy futurisztikus űrhajóhoz hasonlították a jelenséget, sőt, egyes kommentelők még apró, mozgó alakokat is látni véltek az alakzat tetején.

A videón szereplő rejtélyes űrhajó

Fotó: SWNS / CosmoV / SWNS

A felvételen azonban semmi nem utal arra, hogy egy valós, fizikai tárgy lebegett volna az égbolton. Sokkal valószínűbb, hogy egy délibábról van szó: olyan optikai csalódásról, amely akkor jön létre, amikor a fény eltérő hőmérsékletű légrétegeken halad keresztül.

Miért tűnhet egy délibáb űrhajónak?

A délibábok nem csupán a forró sivatagokban vagy a nyári országutakon alakulhatnak ki. Hegyvidékek, vízfelületek és síkságok felett, jelentős hőmérsékleti különbségek esetén a légkör szinte egy torzító lencseként viselkedhet. Ilyenkor a fény útja enyhén megtörik, ami miatt a távoli tárgyak képe eltolódhat, megnyúlhat, megemelkedhet, vagy úgy tűnhet, mintha a levegőben lebegne.

Ezeknél a jelenségeknél a távoli dombok, felhők, épületek vagy más tereptárgyak képe oly módon torzulhat, hogy az emberi szem végül egyetlen, hatalmas és összefüggő alakzatként érzékeli őket.

A lapos alsó rész, a világos felső sáv és a sötét árnyékok együttese könnyedén kelthet térbeli hatást, így az agyunk a látványt hajlamos hajóként, városként vagy akár űreszközként értelmezni.