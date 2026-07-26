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vastagbélrák

Vastag- és végbélrák: ezeket a korai jeleket könnyen félreértelmezhetjük

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Egyre több fiatal felnőttnél diagnosztizálnak emésztőrendszeri daganatot, a betegség korai jeleit azonban könnyű hétköznapi emésztési panaszoknak tulajdonítani. A vastag- és végbélrák tünete lehet a székelési szokások tartós megváltozása, a visszatérő vérzés, a széklet eltérő megjelenése, valamint a megmagyarázhatatlan fogyás és fáradtság. Az újonnan jelentkező vagy elhúzódó panaszokat életkortól függetlenül érdemes kivizsgáltatni.
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A vastag- és végbélrák az 50 év alattiak körében mára a daganatos halálozás vezető okává vált. Bár továbbra is gyakrabban diagnosztizálják idősebbeknél, a fiatalabbak körében folyamatosan emelkedik az esetszám. Élete során hozzávetőleg minden 25. embernél kialakul a betegség. Az Amerikai Rákellenes Társaság szerint jelenleg körülbelül minden ötödik esetet 54 év alattiaknál állapítanak meg. Harminc évvel ezelőtt ez az arány még csak 11 százalék volt.

Egyre több fiatalnál diagnosztizálnak vastag- és végbélrákot
Egyre több fiatalnál diagnosztizálnak vastag- és végbélrákot
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A vastag- és végbélrák tüneteit könnyű félreértelmezni

Az Amerikai Sebész Kollégium (ACS) ingyenes tájékoztató anyagokat készített, amelyek segíthetnek a lehetséges tünetek időbeni felismerésében, illetve abban, hogy az érintettek minél pontosabban számolhassanak be panaszaikról az orvosnak. Marylise Boutros, a floridai Cleveland Clinic proktológusa kifejtette, hogy a fiatalabb betegek bélrendszeri panaszait túl gyakran magyarázzák aranyérrel vagy székrekedéssel, emiatt pedig rendszerint nem kapnak megfelelő kezelést. A szakember szerint ezért különösen fontos a kevésbé egyértelmű tünetek korai felismerése.

A székelési szokások változására is figyelni kell

  • A tartós székrekedés vagy hasmenés, a szokatlanul keskeny széklet, illetve a bélműködés megszokott rendjének megváltozása is figyelmeztető jel lehet. 
  • Egyesek úgy érzik, hogy székletürítés után sem ürült ki teljesen a bélrendszerük. 
  • Végbéltáji nyomás vagy kellemetlen érzés szintén jelentkezhet. 

Ilyen panaszok akkor léphetnek fel, ha a daganat gyulladást idéz elő, vagy részben elzárja a belet. Paula Denoya, a Stony Brook University Hospital proktológusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalabbaknál e tünetek hátterében másfajta betegségek is állhatnak. Ettől függetlenül minden új vagy szokatlan változást ki kell vizsgáltatni szakemberrel.

A visszatérő vérzés kulcsfontosságú vészjelzés

A székletben megjelenő vér fontos figyelmeztető jel, különösen akkor, ha nem egyszeri alkalomról van szó. Az ACS 2025-ös Klinikai Kongresszusán bemutatott kutatásban olyan 50 év alatti betegeket vizsgáltak, akik tüneteik miatt kolonoszkópián estek át. 

A vastag- és végbélrák legerősebb előrejelzője a végbélvérzés volt: jelenléte 8,5-szeresére növelte a kór esélyét.

James T. McCormick, az Allegheny Health Network Vastag- és Végbélrák Programjának vezetője szerint a vérzés a betegség leggyakoribb tünete, de más kórképek is előidézhetik. Az élénkpiros vér megjelenhet a WC-papíron vagy a WC-csészében, ha pedig a széklettel keveredik, vörösesre vagy sötétre színezheti azt. 

A visszatérő vérzést a mennyiségétől függetlenül ki kell vizsgálni!

A pontos háttér tisztázásához kolonoszkópiára is szükség lehet.

A széklet megjelenése árulkodó

Az élénkpiros, a sötét vagy kátrányszerű széklet, valamint a benne megjelenő nyálka emésztőrendszeri vérzésre utalhat. A vérzés forrása a vastagbélben vagy a végbélben is lehet. Ezek a változások önmagukban még nem feltétlenül jelentenek daganatot, ha azonban tartósan fennállnak vagy visszatérnek, indokolt a kivizsgálás.

Nemcsak emésztőrendszeri tünetek jelentkezhetnek

A vastag- és végbélrák, valamint más emésztőrendszeri betegségek a teljes szervezetet érintő panaszokat is okozhatnak. 

  • Ilyen lehet a megmagyarázhatatlan fogyás, 
  • a tartós fáradtság,
  •  a gyengeség 
  • és az étvágycsökkenés, 
  • de hányinger vagy hányás szintén jelentkezhet. 

Ezek a tünetek valamilyen háttérben meghúzódó egészségügyi problémára utalhatnak, ezért mindenképpen érdemes orvossal megbeszélni őket.

Már 45 éves kortól ajánlott szűrésre menni

A U.S. Preventive Services Task Force az átlagos kockázatú felnőtteknek 45 éves kortól ajánlja a szűrést. Bizonyos esetekben azonban már korábban indokolt elkezdeni a vizsgálatokat. Ide tartoznak azok, akiknek a családi kórtörténetében szerepel a vastag- és végbélrák. Crohn-betegség vagy fekélyes vastagbélgyulladás esetén szintén szükség lehet a korábbi szűrésre. 

Bár többféle szűrőmódszer is rendelkezésre áll, a kolonoszkópiát továbbra is arany standardnak tekintik.

Az orvos a vizsgálat során nemcsak felismerheti a daganatot, hanem el is távolíthatja a rákmegelőző állapotot jelentő polipokat. Dr. Boutros szerint a korán felismert vastag- és végbélrák jól kezelhető, a sebészeti eljárások fejlődésével pedig a beavatkozások is egyre kevésbé invazívak.

 

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