Vastag- és végbélrák: ezeket a korai jeleket könnyen félreértelmezhetjük

A vastag- és végbélrák az 50 év alattiak körében mára a daganatos halálozás vezető okává vált. Bár továbbra is gyakrabban diagnosztizálják idősebbeknél, a fiatalabbak körében folyamatosan emelkedik az esetszám. Élete során hozzávetőleg minden 25. embernél kialakul a betegség. Az Amerikai Rákellenes Társaság szerint jelenleg körülbelül minden ötödik esetet 54 év alattiaknál állapítanak meg. Harminc évvel ezelőtt ez az arány még csak 11 százalék volt.
A vastag- és végbélrák tüneteit könnyű félreértelmezni
Az Amerikai Sebész Kollégium (ACS) ingyenes tájékoztató anyagokat készített, amelyek segíthetnek a lehetséges tünetek időbeni felismerésében, illetve abban, hogy az érintettek minél pontosabban számolhassanak be panaszaikról az orvosnak. Marylise Boutros, a floridai Cleveland Clinic proktológusa kifejtette, hogy a fiatalabb betegek bélrendszeri panaszait túl gyakran magyarázzák aranyérrel vagy székrekedéssel, emiatt pedig rendszerint nem kapnak megfelelő kezelést. A szakember szerint ezért különösen fontos a kevésbé egyértelmű tünetek korai felismerése.
A székelési szokások változására is figyelni kell
- A tartós székrekedés vagy hasmenés, a szokatlanul keskeny széklet, illetve a bélműködés megszokott rendjének megváltozása is figyelmeztető jel lehet.
- Egyesek úgy érzik, hogy székletürítés után sem ürült ki teljesen a bélrendszerük.
- Végbéltáji nyomás vagy kellemetlen érzés szintén jelentkezhet.
Ilyen panaszok akkor léphetnek fel, ha a daganat gyulladást idéz elő, vagy részben elzárja a belet. Paula Denoya, a Stony Brook University Hospital proktológusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalabbaknál e tünetek hátterében másfajta betegségek is állhatnak. Ettől függetlenül minden új vagy szokatlan változást ki kell vizsgáltatni szakemberrel.
A visszatérő vérzés kulcsfontosságú vészjelzés
A székletben megjelenő vér fontos figyelmeztető jel, különösen akkor, ha nem egyszeri alkalomról van szó. Az ACS 2025-ös Klinikai Kongresszusán bemutatott kutatásban olyan 50 év alatti betegeket vizsgáltak, akik tüneteik miatt kolonoszkópián estek át.
A vastag- és végbélrák legerősebb előrejelzője a végbélvérzés volt: jelenléte 8,5-szeresére növelte a kór esélyét.
James T. McCormick, az Allegheny Health Network Vastag- és Végbélrák Programjának vezetője szerint a vérzés a betegség leggyakoribb tünete, de más kórképek is előidézhetik. Az élénkpiros vér megjelenhet a WC-papíron vagy a WC-csészében, ha pedig a széklettel keveredik, vörösesre vagy sötétre színezheti azt.
A visszatérő vérzést a mennyiségétől függetlenül ki kell vizsgálni!
A pontos háttér tisztázásához kolonoszkópiára is szükség lehet.
A széklet megjelenése árulkodó
Az élénkpiros, a sötét vagy kátrányszerű széklet, valamint a benne megjelenő nyálka emésztőrendszeri vérzésre utalhat. A vérzés forrása a vastagbélben vagy a végbélben is lehet. Ezek a változások önmagukban még nem feltétlenül jelentenek daganatot, ha azonban tartósan fennállnak vagy visszatérnek, indokolt a kivizsgálás.
Nemcsak emésztőrendszeri tünetek jelentkezhetnek
A vastag- és végbélrák, valamint más emésztőrendszeri betegségek a teljes szervezetet érintő panaszokat is okozhatnak.
- Ilyen lehet a megmagyarázhatatlan fogyás,
- a tartós fáradtság,
- a gyengeség
- és az étvágycsökkenés,
- de hányinger vagy hányás szintén jelentkezhet.
Ezek a tünetek valamilyen háttérben meghúzódó egészségügyi problémára utalhatnak, ezért mindenképpen érdemes orvossal megbeszélni őket.
Már 45 éves kortól ajánlott szűrésre menni
A U.S. Preventive Services Task Force az átlagos kockázatú felnőtteknek 45 éves kortól ajánlja a szűrést. Bizonyos esetekben azonban már korábban indokolt elkezdeni a vizsgálatokat. Ide tartoznak azok, akiknek a családi kórtörténetében szerepel a vastag- és végbélrák. Crohn-betegség vagy fekélyes vastagbélgyulladás esetén szintén szükség lehet a korábbi szűrésre.
Bár többféle szűrőmódszer is rendelkezésre áll, a kolonoszkópiát továbbra is arany standardnak tekintik.
Az orvos a vizsgálat során nemcsak felismerheti a daganatot, hanem el is távolíthatja a rákmegelőző állapotot jelentő polipokat. Dr. Boutros szerint a korán felismert vastag- és végbélrák jól kezelhető, a sebészeti eljárások fejlődésével pedig a beavatkozások is egyre kevésbé invazívak.