Vastag- és végbélrák: ezeket a korai jeleket könnyen félreértelmezhetjük

A vastag- és végbélrák az 50 év alattiak körében mára a daganatos halálozás vezető okává vált. Bár továbbra is gyakrabban diagnosztizálják idősebbeknél, a fiatalabbak körében folyamatosan emelkedik az esetszám. Élete során hozzávetőleg minden 25. embernél kialakul a betegség. Az Amerikai Rákellenes Társaság szerint jelenleg körülbelül minden ötödik esetet 54 év alattiaknál állapítanak meg. Harminc évvel ezelőtt ez az arány még csak 11 százalék volt.

Egyre több fiatalnál diagnosztizálnak vastag- és végbélrákot

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A vastag- és végbélrák tüneteit könnyű félreértelmezni

Az Amerikai Sebész Kollégium (ACS) ingyenes tájékoztató anyagokat készített, amelyek segíthetnek a lehetséges tünetek időbeni felismerésében, illetve abban, hogy az érintettek minél pontosabban számolhassanak be panaszaikról az orvosnak. Marylise Boutros, a floridai Cleveland Clinic proktológusa kifejtette, hogy a fiatalabb betegek bélrendszeri panaszait túl gyakran magyarázzák aranyérrel vagy székrekedéssel, emiatt pedig rendszerint nem kapnak megfelelő kezelést. A szakember szerint ezért különösen fontos a kevésbé egyértelmű tünetek korai felismerése.

A székelési szokások változására is figyelni kell

A tartós székrekedés vagy hasmenés, a szokatlanul keskeny széklet, illetve a bélműködés megszokott rendjének megváltozása is figyelmeztető jel lehet.

Egyesek úgy érzik, hogy székletürítés után sem ürült ki teljesen a bélrendszerük.

Végbéltáji nyomás vagy kellemetlen érzés szintén jelentkezhet.

Ilyen panaszok akkor léphetnek fel, ha a daganat gyulladást idéz elő, vagy részben elzárja a belet. Paula Denoya, a Stony Brook University Hospital proktológusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalabbaknál e tünetek hátterében másfajta betegségek is állhatnak. Ettől függetlenül minden új vagy szokatlan változást ki kell vizsgáltatni szakemberrel.

A visszatérő vérzés kulcsfontosságú vészjelzés

A székletben megjelenő vér fontos figyelmeztető jel, különösen akkor, ha nem egyszeri alkalomról van szó. Az ACS 2025-ös Klinikai Kongresszusán bemutatott kutatásban olyan 50 év alatti betegeket vizsgáltak, akik tüneteik miatt kolonoszkópián estek át.

A vastag- és végbélrák legerősebb előrejelzője a végbélvérzés volt: jelenléte 8,5-szeresére növelte a kór esélyét.

James T. McCormick, az Allegheny Health Network Vastag- és Végbélrák Programjának vezetője szerint a vérzés a betegség leggyakoribb tünete, de más kórképek is előidézhetik. Az élénkpiros vér megjelenhet a WC-papíron vagy a WC-csészében, ha pedig a széklettel keveredik, vörösesre vagy sötétre színezheti azt.

A visszatérő vérzést a mennyiségétől függetlenül ki kell vizsgálni!

A pontos háttér tisztázásához kolonoszkópiára is szükség lehet.