A sebészek figyelmeztetnek: ezek a tünetek már fiatalon vastagbélrákra utalhatnak

A vastag- és végbélrákot sokáig elsősorban az idősebbek betegségének tartották. Az utóbbi években azonban egyre több fiatalabb felnőttnél mutatják ki. A késedelmes diagnózis egyik oka, hogy a korai panaszokat könnyű aranyérnek, székrekedésnek vagy más, kevésbé súlyos állapotnak gondolni. Emiatt a felismerés késhet, pedig a korai diagnózis nagyban javíthatja a kezelés esélyeit.
Vastag- és végbélrák esetében a fiatalabb betegek panaszait is komolyan kell venni
Az American College of Surgeons ingyenes tájékoztató anyagokat és egy betegeknek szóló ellenőrző listát tett közzé. Ezek célja, hogy az érintettek könnyebben felismerjék a vastag- és végbélrák lehetséges jeleit, és felkészültebben beszélhessenek panaszaikról az orvosukkal.
Marylise Boutros proktológus szerint fiatalabb betegeknél a bélrendszeri tüneteket túl gyakran magyarázzák aranyérrel vagy székrekedéssel. Hozzátette: mivel egyre több fiatalt érint a betegség, a kevésbé egyértelmű tünetek ismerete életeket menthet.
A vastag- és végbélrákot továbbra is gyakrabban diagnosztizálják idősebb korban. A betegség élete során nagyjából minden 25. férfit és nőt érint. A fiatalabb korosztályban azonban emelkedik az esetek száma.
Az American Cancer Society adatai szerint ma már körülbelül minden ötödik esetet 54 évnél fiatalabbaknál fedeznek fel, míg három évtizeddel ezelőtt ez az arány körülbelül minden tizedik eset volt.
Tartós változások a székelési szokásokban
A hosszabb ideig fennálló székrekedés vagy hasmenés, a vékony széklet, illetve a székelési szokások egyértelmű megváltozása kivizsgálást igényelhet. Figyelmeztető jel lehet az is, ha valaki úgy érzi, a bél nem ürül ki teljesen, vagy tartós kellemetlenséget érez a végbél környékén.
Paula Denoya vastag- és végbélsebész arra hívta fel a figyelmet, hogy fiatalabbaknál ezeket a panaszokat nem daganatos betegségek is okozhatják. Ennek ellenére a bélműködés szokatlan változása esetén érdemes orvoshoz fordulni.
A vérzés fontos figyelmeztető jel
A székletben megjelenő vér a vastag- és végbélrák egyik fontos tünete lehet, különösen akkor, ha többször is előfordul. Egy, az ACS Clinical Congress 2025 rendezvényen bemutatott kutatás szerint az 50 év alatti, tünetek miatt kolonoszkópián átesett betegek körében a végbélvérzés volt a diagnózis legerősebb előrejelzője.
James T. McCormick sebész szerint a vérzés a vastag- és végbélrák leggyakoribb tünete, de más betegségek is okozhatják. A vér élénkpiros formában megjelenhet a toalettpapíron vagy a vécécsészében, de a széklettel keveredve sötétebb elszíneződést is okozhat. A visszatérő vérzést mennyiségtől függetlenül ki kell vizsgálni, és az ok tisztázásához kolonoszkópiára is szükség lehet.
A széklet külleme is árulkodó lehet
Nemcsak a vérzés, hanem a széklet megjelenésének változása is fontos jelzés lehet. Az élénkpiros, sötét és szurokszerű, illetve nyákos széklet arra utalhat, hogy vérzés van az emésztőrendszerben, a vastagbélben vagy a végbélben.
Általános tünetek is jelentkezhetnek. Ilyen lehet az ok nélküli fogyás, a fáradtság, a gyengeség, az étvágytalanság, az émelygés vagy a hányás. Ezek önmagukban nem jelentik azt, hogy daganatról van szó, de tartós fennállásuk esetén orvosi vizsgálat indokolt.
A családi kórtörténet befolyásolhatja a szűrés idejét
Az Egyesült Államok Preventive Services Task Force nevű szakértői testülete azt javasolja, hogy az átlagos kockázatú felnőttek 45 éves kortól kezdjék meg a vastag- és végbélrák szűrését. Akiknek a családjában előfordult vastag- és végbélrák, Crohn-betegség vagy fekélyes vastagbélgyulladás, azok esetében a szűrést már korábbi életkorban indokolt megkezdeni.
Többféle szűrési módszer létezik, de a kolonoszkópia továbbra is kiemelt jelentőségű. Ennek oka, hogy a vizsgálat során nemcsak a daganat mutatható ki, hanem a rákmegelőző polipok is eltávolíthatók.
- Marylise Boutros szerint a vastag- és végbélrák korai felismerés esetén jól kezelhető. Ezért azt javasolja, hogy a betegek lépjenek fel proaktívan, és a bélműködésben bekövetkező aggasztó változásokról számoljanak be az orvosuknak.