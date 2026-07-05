A sebészek figyelmeztetnek: ezek a tünetek már fiatalon vastagbélrákra utalhatnak

A vastag- és végbélrákot sokáig elsősorban az idősebbek betegségének tartották. Az utóbbi években azonban egyre több fiatalabb felnőttnél mutatják ki. A késedelmes diagnózis egyik oka, hogy a korai panaszokat könnyű aranyérnek, székrekedésnek vagy más, kevésbé súlyos állapotnak gondolni. Emiatt a felismerés késhet, pedig a korai diagnózis nagyban javíthatja a kezelés esélyeit.

A vastag- és végbélrák már nem kizárólag az idősebbek betegsége

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Vastag- és végbélrák esetében a fiatalabb betegek panaszait is komolyan kell venni

Az American College of Surgeons ingyenes tájékoztató anyagokat és egy betegeknek szóló ellenőrző listát tett közzé. Ezek célja, hogy az érintettek könnyebben felismerjék a vastag- és végbélrák lehetséges jeleit, és felkészültebben beszélhessenek panaszaikról az orvosukkal.

Marylise Boutros proktológus szerint fiatalabb betegeknél a bélrendszeri tüneteket túl gyakran magyarázzák aranyérrel vagy székrekedéssel. Hozzátette: mivel egyre több fiatalt érint a betegség, a kevésbé egyértelmű tünetek ismerete életeket menthet.

A vastag- és végbélrákot továbbra is gyakrabban diagnosztizálják idősebb korban. A betegség élete során nagyjából minden 25. férfit és nőt érint. A fiatalabb korosztályban azonban emelkedik az esetek száma.

Az American Cancer Society adatai szerint ma már körülbelül minden ötödik esetet 54 évnél fiatalabbaknál fedeznek fel, míg három évtizeddel ezelőtt ez az arány körülbelül minden tizedik eset volt.

Tartós változások a székelési szokásokban

A hosszabb ideig fennálló székrekedés vagy hasmenés, a vékony széklet, illetve a székelési szokások egyértelmű megváltozása kivizsgálást igényelhet. Figyelmeztető jel lehet az is, ha valaki úgy érzi, a bél nem ürül ki teljesen, vagy tartós kellemetlenséget érez a végbél környékén.

Paula Denoya vastag- és végbélsebész arra hívta fel a figyelmet, hogy fiatalabbaknál ezeket a panaszokat nem daganatos betegségek is okozhatják. Ennek ellenére a bélműködés szokatlan változása esetén érdemes orvoshoz fordulni.

A vérzés fontos figyelmeztető jel

A székletben megjelenő vér a vastag- és végbélrák egyik fontos tünete lehet, különösen akkor, ha többször is előfordul. Egy, az ACS Clinical Congress 2025 rendezvényen bemutatott kutatás szerint az 50 év alatti, tünetek miatt kolonoszkópián átesett betegek körében a végbélvérzés volt a diagnózis legerősebb előrejelzője.