Hatalmas belső erők szakíthatják szét Naprendszerünk egyik bolygóját

Számítógépes szimulációk szerint a Vénusz óriási hasadékai fiatalabbak lehetnek, mint korábban feltételezték. Némelyikük évente akár tíz centiméterrel is szélesedhet.

Belülről tépi szét magát a Vénusz a tudósok szerint

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Belülről tépheti szét önmagát a Vénusz – hasadékok szabdalják a boygót

A Vénusz felszíne alatt ma is jelentős geológiai folyamatok zajlhatnak. A szakemberek nagy felbontású, háromdimenziós szimulációkkal vizsgálták a bolygó hatalmas hasadékvölgyeinek kialakulását – írja a ScienceDaily című tudományos ismeretterjesztő portál cikkéből.

A korábbi feltételezések szerint a több ezer kilométer hosszú törésrendszerek százmillió évnél is idősebb képződmények. Az új modellek azonban azt mutatják, hogy egy részük geológiai értelemben fiatal lehet, és akár jelenleg is tovább szélesedhet.

A kutatók számításai alapján a hasadékok évente három-tíz centiméterrel tágulhatnak. A fiatal törések mellett széles, megemelkedett peremek alakulnak ki, amelyek a tektonikai mozgás megszűnése után fokozatosan ellaposodnak.

Hasonló felszíni képződmények láthatók a Magellan űrszonda 1990-es években készített felvételein is. Ez arra utal, hogy a Vénusz belseje jóval aktívabb, mint korábban gondolták.

Az eredmények segíthetnek kijelölni azokat a területeket, ahol ma is tektonikai vagy vulkáni aktivitás zajlik. Ezeket a régiókat az ESA EnVision küldetése is részletesen vizsgálhatja a 2030-as években.

Földi anyagok juthattak el a Vénusz felhőibe

Aszteroidabecsapódások során a Föld felszínéről az űrbe lökődő kőzetek és más anyagok akár a Vénuszig is eljuthattak. Ez felveti annak lehetőségét, hogy bolygónk tudtunkon kívül megváltoztatta a szomszédos égitest környezetét.

A pánspermia elmélete szerint az élet építőkövei, sőt akár mikroorganizmusok is vándorolhatnak az égitestek között. A kutatók ezért azt sem zárják ki, hogy a Vénusz felhőiben esetlegesen jelen lévő mikrobiális élet a Földről származhat.

Óceánok boríthatták az ősi Vénuszt

A NASA korábbi klímamodelljei szerint a Vénuszt történetének első kétmilliárd évében sekély óceánok boríthatták. A bolygó hőmérséklete ebben az időszakban akár az élet számára is elviselhető lehetett.