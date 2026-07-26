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bolygó

Hatalmas belső erők szakíthatják szét Naprendszerünk egyik bolygóját

1 órája
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Hatalmas törésrendszerek árulkodnak a pokoli felszín alatt zajló folyamatokról. A Vénusz egyes hasadékvölgyei ma is tágulhatnak, ami egy aktív és folyamatosan változó bolygó képét rajzolja ki.
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bolygóVénusznaprendszer

Számítógépes szimulációk szerint a Vénusz óriási hasadékai fiatalabbak lehetnek, mint korábban feltételezték. Némelyikük évente akár tíz centiméterrel is szélesedhet.

Belülről tépi szét magát a Vénusz a tudósok szerint
Belülről tépi szét magát a Vénusz a tudósok szerint
Fotó: FREELANCEIMAGES/UNIVERSAL IMAGES / UIG

Belülről tépheti szét önmagát a Vénusz – hasadékok szabdalják a boygót

A Vénusz felszíne alatt ma is jelentős geológiai folyamatok zajlhatnak. A szakemberek nagy felbontású, háromdimenziós szimulációkkal vizsgálták a bolygó hatalmas hasadékvölgyeinek kialakulását – írja a ScienceDaily című tudományos ismeretterjesztő portál cikkéből.

A korábbi feltételezések szerint a több ezer kilométer hosszú törésrendszerek százmillió évnél is idősebb képződmények. Az új modellek azonban azt mutatják, hogy egy részük geológiai értelemben fiatal lehet, és akár jelenleg is tovább szélesedhet.

A kutatók számításai alapján a hasadékok évente három-tíz centiméterrel tágulhatnak. A fiatal törések mellett széles, megemelkedett peremek alakulnak ki, amelyek a tektonikai mozgás megszűnése után fokozatosan ellaposodnak.

Hasonló felszíni képződmények láthatók a Magellan űrszonda 1990-es években készített felvételein is. Ez arra utal, hogy a Vénusz belseje jóval aktívabb, mint korábban gondolták.

Az eredmények segíthetnek kijelölni azokat a területeket, ahol ma is tektonikai vagy vulkáni aktivitás zajlik. Ezeket a régiókat az ESA EnVision küldetése is részletesen vizsgálhatja a 2030-as években.

Földi anyagok juthattak el a Vénusz felhőibe

Aszteroidabecsapódások során a Föld felszínéről az űrbe lökődő kőzetek és más anyagok akár a Vénuszig is eljuthattak. Ez felveti annak lehetőségét, hogy bolygónk tudtunkon kívül megváltoztatta a szomszédos égitest környezetét.

A pánspermia elmélete szerint az élet építőkövei, sőt akár mikroorganizmusok is vándorolhatnak az égitestek között. A kutatók ezért azt sem zárják ki, hogy a Vénusz felhőiben esetlegesen jelen lévő mikrobiális élet a Földről származhat.

Óceánok boríthatták az ősi Vénuszt

A NASA korábbi klímamodelljei szerint a Vénuszt történetének első kétmilliárd évében sekély óceánok boríthatták. A bolygó hőmérséklete ebben az időszakban akár az élet számára is elviselhető lehetett.

A Vénusz napjainkra szélsőségesen forró világgá vált. Szén-dioxidban gazdag légköre a földinél kilencvenszer sűrűbb, felszíni hőmérséklete pedig eléri a 462 Celsius-fokot.

Új kutatások cáfolják a lakható Vénusz elméletét

Más vizsgálatok szerint a Vénusz valójában sosem rendelkezett az élet kialakulásához szükséges feltételekkel. A bolygó belseje túl száraz lehetett ahhoz, hogy felszínén tartósan folyékony víz maradjon meg.

A légkör kémiai összetételének elemzése alapján a Vénusz feltehetően mindig forró és kietlen világ volt. Ez ellentmond azoknak a korábbi modelleknek, amelyek hosszú ideig fennálló óceánokat és mérsékelt éghajlatot feltételeztek.

 

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