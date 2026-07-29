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vénusz

Rejtélyes óriásgyűrűk tűntek fel a Vénuszon

1 órája
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Hatalmas, koncentrikus gyűrűk rajzolódtak ki a Föld ikertestvérének megvilágított oldalán, amikor a kutatók polarizált fényben vizsgálták a bolygót. Bár a Vénusz különös képződményeinek létezését még meg kell erősíteni, a szakemberek úgy vélik, hogy a sűrű légkörben rejlő, apró sűrűségváltozásokat láthatjuk, amelyeket úgynevezett légköri gravitációs hullámok idéznek elő.
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vénuszpolarizált fénylégkörgravitációs hullámok

A rejtélyes mintázatot a Kanári-szigeteken működő William Herschel-távcsőre szerelt kísérleti műszer, az ExPo segítségével sikerült rögzíteni. A Vénusz atmoszférája kizárólag polarizált fényben fedte fel ezeket a gigantikus, a bolygó napos oldalának jelentős részét beborító gyűrűket. A felfedezésről szóló kutatás eredményeit a The Planetary Science Journal című tudományos folyóiratban publikálták. 

Vénusz
A Vénuszon megfigyelt gigantikus gyűrűk
Fotó: Mahapatra et al., Planet. Sci. J., 2026

Az ExPo műszer kifejezetten a Vénusz légköréből érkező polarizált fényt érzékelte, amely a gázokon és a légköri aeroszolokon való szóródás során jön létre. Ez a különleges technológia tette lehetővé, hogy a kutatók olyan finom, korábban láthatatlan atmoszferikus részleteket is megfigyelhessenek, amelyek a hagyományos módszerekkel teljesen rejtve maradtak volna. 

Az adatok elemzése során kirajzolódó, kiterjedt koncentrikus gyűrűk a csillagászok szerint szoros összefüggésben állhatnak a bolygó légköri hullámaival. 

Légköri gravitációs hullámok okozhatják a Vénusz titokzatos gyűrűit

A számítógépes szimulációk is alátámasztják, hogy a felső légkörben fellépő sűrűségingadozások képesek hasonló gyűrűket formálni. Ezeket a változásokat valószínűleg a légköri gravitációs hullámok idézik elő, amelyek terjedésük közben folyamatosan összenyomják, majd kitágítják a gázt. A Vénuszon a hullámok akár több ezer kilométeres távolságba is eljuthatnak, miközben jelentős mennyiségű energiát szállítanak a légkör különböző rétegei között. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a most megfigyelt gyűrűk nem maguk a hullámok. Csupán a polarizált fényben kirajzolódó nyomokról van szó, amelyeket a sűrű gázburokban tovagyűrűző apró sűrűségváltozások hagynak maguk után. 

A végső bizonyítékra még várni kell

Bár a jelenség lenyűgöző, a hullámok kialakulásának pontos mechanizmusa egyelőre rejtély. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a Vénusz légköre ily módon reagál a napsugárzásra, de a csillagászok hangsúlyozzák: a kiterjedt gyűrűk létezését még további vizsgálatoknak is meg kell erősíteni.

 

 

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