Egyetlen másodperc alatt elállítja a súlyos vérzést egy új szer

A vérzéscsillapító por eredetileg harctéri felhasználásra készült, ahol a gyors beavatkozás életet menthet. A túlzott vérveszteség a harci sérülések egyik vezető haláloka, ezért különösen fontos, hogy a vérzés minél hamarabb elállítható legyen. A fejlesztésben egy katonai őrnagy is részt vett, így a kutatók a valós terepi körülményeket is figyelembe vették.

A vérzéscsillapító porral még a súlyosabb vérzés is elállítható egy másodperc alatt

Fotó: DKN

Mélyebb sebeknél is használható a vérzéscsillapító por

A hagyományos, tapaszszerű vérzéscsillapító eszközök sok esetben hasznosak, de mély, egyenetlen vagy nehezen hozzáférhető sebeknél nehezebb őket alkalmazni. A hőmérsékletre és a páratartalomra is érzékenyek lehetnek, ami gondot okozhat tároláskor vagy terepi használat közben.

A KAIST kutatói ezért olyan poralapú anyagot fejlesztettek ki, amely sokféle sebformához képes alkalmazkodni. A por nemcsak felszívja a vért, hanem a vérben természetesen jelen lévő ionokat is felhasználja a reakciókhoz. Így gyorsan géllé alakul, és fizikai gátat képez a seb felszínén.

Az új anyagot AGCL-pornak nevezik. Természetes eredetű, biokompatibilis összetevőkből, többek között alginátból, gellángumiból és kitozánból áll. Az alginát és a gellángumi a kalciummal reagálva segíti a gyors gélesedést, míg a kitozán a vér alkotóelemeihez kötődve fokozza a vérzéscsillapító hatást.

Komolyabb vérzéseket is elállíthat

A por a vérrel érintkezve körülbelül egy másodperc alatt géllé alakul. Háromdimenziós szerkezete miatt saját tömegének több mint hétszeresét, 725 százalékát képes vérből felszívni. Ez különösen fontos lehet erős, nagy nyomású vérzés esetén.

A kutatók szerint az anyag jobban teljesített, mint a kereskedelmi forgalomban kapható vérzéscsillapító szerek. Tapadási szilárdsága meghaladta a 40 kPa-t, ami elég ahhoz, hogy a kialakuló gél ellenálljon a határozott kézi nyomásnak is.

A laboratóriumi vizsgálatok kedvező biztonsági eredményeket mutattak.

A hemolízis aránya 3 százalék alatt maradt,

a sejtek életképessége meghaladta a 99 százalékot,

az antibakteriális hatás pedig 99,9 százalékos volt.

Állatkísérletekben a por gyors sebgyógyulást segített elő. A kutatók a vérerek és a kollagén kedvezőbb regenerációját is megfigyelték. Májsérüléseknél az anyag csökkentette a vérveszteséget és a vérzés elállításához szükséges időt.

A májműködés két héten belül normalizálódott, és nem találtak szisztémás toxicitásra utaló jelet.

Nem kizárólag a harctéren lehet hasznos

A fejlesztés másik előnye a tartósság. A por szobahőmérsékleten és magas páratartalom mellett is két évig megőrizte hatékonyságát. Ez különösen fontos lehet olyan helyzetekben, ahol az eszközöket nehéz körülmények között kell tárolni.