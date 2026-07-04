Egyetlen másodperc alatt elállítja a súlyos vérzést egy új szer

A vérzéscsillapító por eredetileg harctéri felhasználásra készült, ahol a gyors beavatkozás életet menthet. A túlzott vérveszteség a harci sérülések egyik vezető haláloka, ezért különösen fontos, hogy a vérzés minél hamarabb elállítható legyen. A fejlesztésben egy katonai őrnagy is részt vett, így a kutatók a valós terepi körülményeket is figyelembe vették.
Mélyebb sebeknél is használható a vérzéscsillapító por
A hagyományos, tapaszszerű vérzéscsillapító eszközök sok esetben hasznosak, de mély, egyenetlen vagy nehezen hozzáférhető sebeknél nehezebb őket alkalmazni. A hőmérsékletre és a páratartalomra is érzékenyek lehetnek, ami gondot okozhat tároláskor vagy terepi használat közben.
A KAIST kutatói ezért olyan poralapú anyagot fejlesztettek ki, amely sokféle sebformához képes alkalmazkodni. A por nemcsak felszívja a vért, hanem a vérben természetesen jelen lévő ionokat is felhasználja a reakciókhoz. Így gyorsan géllé alakul, és fizikai gátat képez a seb felszínén.
Az új anyagot AGCL-pornak nevezik. Természetes eredetű, biokompatibilis összetevőkből, többek között alginátból, gellángumiból és kitozánból áll. Az alginát és a gellángumi a kalciummal reagálva segíti a gyors gélesedést, míg a kitozán a vér alkotóelemeihez kötődve fokozza a vérzéscsillapító hatást.
Komolyabb vérzéseket is elállíthat
A por a vérrel érintkezve körülbelül egy másodperc alatt géllé alakul. Háromdimenziós szerkezete miatt saját tömegének több mint hétszeresét, 725 százalékát képes vérből felszívni. Ez különösen fontos lehet erős, nagy nyomású vérzés esetén.
A kutatók szerint az anyag jobban teljesített, mint a kereskedelmi forgalomban kapható vérzéscsillapító szerek. Tapadási szilárdsága meghaladta a 40 kPa-t, ami elég ahhoz, hogy a kialakuló gél ellenálljon a határozott kézi nyomásnak is.
A laboratóriumi vizsgálatok kedvező biztonsági eredményeket mutattak.
- A hemolízis aránya 3 százalék alatt maradt,
- a sejtek életképessége meghaladta a 99 százalékot,
- az antibakteriális hatás pedig 99,9 százalékos volt.
Állatkísérletekben a por gyors sebgyógyulást segített elő. A kutatók a vérerek és a kollagén kedvezőbb regenerációját is megfigyelték. Májsérüléseknél az anyag csökkentette a vérveszteséget és a vérzés elállításához szükséges időt.
A májműködés két héten belül normalizálódott, és nem találtak szisztémás toxicitásra utaló jelet.
Nem kizárólag a harctéren lehet hasznos
A fejlesztés másik előnye a tartósság. A por szobahőmérsékleten és magas páratartalom mellett is két évig megőrizte hatékonyságát. Ez különösen fontos lehet olyan helyzetekben, ahol az eszközöket nehéz körülmények között kell tárolni.
Bár az anyagot eredetileg katonai célokra fejlesztették ki, a kutatók szerint a civil sürgősségi ellátásban is fontos szerepe lehet.
- Alkalmazható katasztrófahelyzetekben,
- mentőautókban,
- kórházakban,
- fejlődő országok egészségügyi ellátásában,
- valamint olyan térségekben, ahol korlátozott az orvosi segítség.
A vérzéscsillapító porról részletesebben az Advanced Functional Materials anyagtudományi szaklapban lehet olvasni.