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veszélyes állat

A magyar erdők rejtett gyilkosai – hazai állatok, amik veszélyesek lehetnek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Sokan hajlamosak lebecsülni a hazai faunát, pedig nem kell távoli tájakra utaznunk ahhoz, hogy veszedelmes élőlényekkel találkozzunk. Magyarországon is élnek olyan veszélyes állatok, amelyek komoly kockázatot jelenthetnek az egészségünkre és a testi épségünkre. Egyesek fájdalmas csípésekkel, mások alattomos fertőzésekkel vagy éppen nyers fizikai erővel tehetik kellemetlenné a velük való találkozást.
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veszélyes állatállatokhazánkerdőgalériaMagyarország

A klímaváltozás miatt évről évre újabb jövevények bukkannak fel a Kárpát-medencében, miközben az őshonos fajok viselkedése is egyre kiszámíthatatlanabbá válik. Az urbanizáció térhódításával ráadásul a veszélyes állatok már nemcsak a sűrű erdők mélyén vagy az elhagyatott réteken, hanem a városi parkokban, a játszótereken és a családi házak udvarán is mindennapos vendégnek számítanak. 

veszélyes állatok Magyarországon
Magyarországon is élnek olyan veszélyes állatok, amelyek komoly kockázatot jelenthetnek az egészségünkre és a testi épségünkre
Fotó: BLANCHOT PHILIPPE / hemis.fr

Sok esetben elkerülhetőek a veszélyes állatok támadásai

A melegedő telek miatt a vérszívók szezonja drasztikusan kitolódott, a délről érkező invazív ízeltlábúak pedig sokszor természetes ellenség nélkül szaporodnak, egyre nagyobb ökológiai és egészségügyi nyomást helyezve a lakott területekre.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezen élőlények jelentős része ritkán támad ok nélkül; a legtöbb incidens emberi figyelmetlenségből, vagy az állat védekező ösztönéből fakad. A pánikkeltés helyett a tudatosság a legjobb fegyverünk: ha felismerjük a hazai természet rejtett fenyegetéseit, könnyedén elkerülhetjük a bajt.

Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis)
Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis)
Mérges dajkapók (Cheiracanthium punctorium)
Mérges dajkapók (Cheiracanthium punctorium)
Keresztes vipera
Keresztes vipera (Vipera berus)
Közönséges kullancs (Ixodes ricinus)
Közönséges kullancs (Ixodes ricinus)
vaddisznó
Vaddisznó (Sus scrofa)
Ázsiai lódarázs (Vespa velutina)
Ázsiai lódarázs (Vespa velutina)
Közönséges nünüke (Meloe proscarabaeus)
Közönséges nünüke (Meloe proscarabaeus)
Ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus)
Ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus)
Aranysakál (Canis aureus)
Aranysakál (Canis aureus)
Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis)
Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis)
Európai harcsa (Silurus glanis)
Európai harcsa (Silurus glanis)
Európai lódarázs (Vespa crabro)
Európai lódarázs (Vespa crabro)
Foltos szalamandra (Salamandra salamandra)
Foltos szalamandra (Salamandra salamandra)
Vörös róka (Vulpes vulpes)
Vörös róka (Vulpes vulpes)
Galéria: Veszélyes állatok Magyarországon, amiket jobb, ha messzire elkerülsz
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Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis): Magyarország legnagyobb pókfaja, lábfesztávolsága a 10 centimétert is elérheti. Külseje madárpókra emlékeztet, és bár nem halálos, ha fenyegetve érzi magát, hatalmas csáprágóival habozás nélkül támad. Marása egy lódarázs csípésével ér fel, a helye sokáig zsibbad és bedagad

 

 

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