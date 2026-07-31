Új szerepet kaphat a Viagra – hatékony lehet egy halálos betegség ellen

Bár a Viagra hatóanyaga, a szildenafil napjainkban elsősorban a merevedési zavarok kezeléséről ismert, a gyógyszert eredetileg magas vérnyomás, illetve a szív elégtelen vérellátása okozta mellkasi fájdalom enyhítésére fejlesztették ki. Most, három évtizeddel később a kutatók egy teljesen új, ígéretes felhasználási területét térképezik fel.

A Viagra hatóanyagát a kutatók a daganatos áttétek kialakulásával kapcsolatban is vizsgálják

Fotó: ALICE S. / BSIP

A Viagra hatása a ráksejtek koleszterinellátására

A gyógyszer hatásmechanizmusát a Weizmann Tudományos Intézetben, Ayelet Erez professzor laboratóriumában vizsgálták a Dr. Yarden Ariav által vezetett kutatás keretében.

A tudósok megállapították, hogy a szildenafil jelentősen csökkenti a ráksejtek koleszterin-hasznosító képességét.

Eredményeiket a rangos Cancer Research című folyóiratban publikálták.

A koleszterin a sejtmembránok alapvető építőköve, amely különösen fontossá válik a ráksejtek számára akkor, amikor leválnak az elsődleges daganatról, hogy a szervezetben vándorolva távoli szervekben tapadjanak meg.

Ha csökken a hozzáférésük ehhez az anyaghoz, a daganatos áttétek is sokkal nehezebben tudnak kialakulni.

A PDE5 enzim és a cGMP szerepe

A szildenafil az 5-ös típusú foszfodiészteráz (PDE5) enzim gátlásán keresztül fejti ki hatását, ami a cGMP nevű jelátvivő molekula szintjének megemelkedéséhez vezet. A cGMP felelős az erek kitágításáért és a pénisz vérellátásának fokozásáért – ez magyarázza a Viagra hatékonyságát a merevedési zavarok kezelésében.

A kutatók most azt is felismerték, hogy a cGMP egy sejten belüli koleszterint szállító fehérjéhez is kötődik, aminek következtében kevesebb koleszterin marad szabadon hozzáférhető. A ráksejtek pedig rendkívül érzékenyen reagálnak az így kialakuló hiányállapotra.

A sztatinok tovább növelhetik a ráksejtekre nehezedő nyomást

A szakemberek szerint a Viagrához hasonló gyógyszerek és a sztatinok együttes alkalmazása még intenzívebb nyomás alá helyezheti a ráksejteket. Míg a Viagra-típusú szerek a már meglévő koleszterinhez való hozzáférést korlátozzák, addig a sztatinok az új koleszterin képződését gátolják. A két gyógyszercsoport kombinálása így jelentősen felerősítheti az áttétképződést gátló hatást.