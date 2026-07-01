Nincs magyarázat arra, amit a világűrben találtak

A tőlünk nagyjából 6,9 milliárd fényévre elhelyezkedő struktúra felfedezését Alexia Lopez, a University of Central Lancashire csillagásza mutatta be 2024-ben az Amerikai Csillagászati Társaság ülésén, majd az eredményeket a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics című szakfolyóiratban is publikálták. A Nagy Gyűrű ráadásul nem az első kivételesen nagy kiterjedésű szerkezet, amelyre Lopez kutatócsoportja rábukkant: korábban ugyanezen az égterületen, hasonló távolságban már azonosítottak egy „Óriás Ívnek” elnevezett képződményt is. Két ekkora méretű objektum jelenléte azért problémás, mert a világegyetem keletkezését magyarázó jelenlegi elméletek alapján elvileg nem is volna szabad létezniük.

A Nagy Gyűrű és az Óriás Ív elhelyezkedése az égbolton. A két képződmény nehezen illeszthető a világegyetem létrejöttét magyarázó modellekbe

Fotó: University of Lancashire

Nem értjük a világegyetemet: miért problémás a Nagy Gyűrű létezése?

A kutatók szerint a probléma egyik gyökere magában a méretben rejlik.

A jelenlegi kozmológiai modellek alapján ugyanis a világegyetemben kialakuló összefüggő struktúrák elméleti felső határát nagyjából 1,2 milliárd fényévnél húzzák meg.

Ehhez képest mind a Nagy Gyűrű, mind az Óriás Ív meghaladja ezt a léptéket. A méret mellett az alakjuk is további kérdéseket vet fel. A Nagy Gyűrű csupán a mi földi nézőpontunkból tűnik gyűrű alakúnak, valójában dugóhúzószerű szerkezetről lehet szó.

Lehetséges magyarázatok a Nagy Gyűrűre

A felfedezés leginkább azért izgalmas, mert megkérdőjelezheti az ún. kozmológiai elvet. Ez a tétel mondja ki ugyanis, hogy a világegyetem nagyobb távlatokban vizsgálva minden irányban nagyjából egyformának tekinthető. Más szóval: ha elég hatalmas tartományokat nézünk, az anyag eloszlásában nem lenne szabad feltűnő szabálytalanságokat tapasztalnunk.

A Nagy Gyűrű és az Óriás Ív gigantikus mérete azonban próbára teszi ezt az elképzelést. Bár az ilyen struktúrák nem feltétlenül cáfolják meg a jelenlegi modelleket, egyértelműen jelzik, hogy a kozmosz makroszerkezetében akadnak még nehezen értelmezhető anomáliák.

A rejtély feloldására a kutatók több lehetséges magyarázatot is mérlegelnek. Elsőként a barionos akusztikus oszcilláció (BAO) elmélete merült fel, amely a korai univerzumban terjedő akusztikus hullámok nyomán kialakult, ősi, gömbszerű galaxiselrendeződéseket írja le. A Nagy Gyűrű azonban nem igazán illik ebbe a képbe:

a BAO-k mérete ugyanis viszonylag egységes (nagyjából 1 milliárd fényév átmérőjű), a Nagy Gyűrű viszont ennél jóval nagyobb, ráadásul a formája sem felel meg pontosan annak, amit egy ilyen képződménytől várnánk.

A kutatók más elméleti lehetőségeket is felvetettek. Ezek egyike Roger Penrose konform ciklikus kozmológiája, amely szerint a világegyetem egymást követő kozmikus ciklusokon megy keresztül. Bár egy ilyen modell elviekben megengedné a gyűrűs struktúrák létrejöttét, ez az elmélet is komoly kihívásokkal küzd.