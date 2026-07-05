Elárulták a tudósok, hogyan nézhet ki a világvége a Föld számára

Egy új kutatás szerint a Föld elpusztul, amikor a Napunk meghal. Azonban még nem kell aggódni a világvége miatt, ugyanis mindez körülbelül ötmilliárd év múlva fog bekövetkezni. A skóciai St Andrews Egyetem csillagászainak tanulmánya friss betekintést nyújt abba, hogy mi történik a bolygókkal csillaguk halála után.

Új tanulmány mutatta meg, hogyan nézhet ki a világvége bolygónk számára. (Képünk illusztráció) Fotó: Overview Energy

Új tanulmány mutatta meg, hogyan nézhet ki a világvége bolygónk számára

A tanulmány olyan mintha egy mintha egy „időgépet” használtak volna a Naprendszer jövőjének felfedezéséhez. A kutatócsoport a NASA/ESA/CSA James Webb Űrteleszkópot használta egy Jupiter méretű exobolygó, a WD 1856 b megfigyelésére, amint áthalad halott gazdacsillaga mellett.

Sikerült megmérniük a bolygó tömegét és hőmérsékletét, sőt, még a légkörét is bemérték. Végül a kutatók arra jutottak, hogy az égi test jelentősen melegebb a vártnál, és meghatározták, hogyan érte el legvalószínűbben a fehér törpe körüli nagyon szoros pályáját.

A csapat elmagyarázta, hogy a Nap magjában kifogy a hidrogén üzemanyag, és körülbelül ötmilliárd év múlva több mint százszor nagyobbra dagad, mint most, vörös óriáscsillaggá. Ezután leveti külső rétegeit, és fehér törpecsillagként fejezi be életét. Ezzel a Merkúrt, a Vénuszt és esetleg a Földet is el fogja pusztítani a vörös óriás. A kutatócsoport azonban azt mondja, hogy a távolabbi bolygók, különösen a gázóriások sorsa jelenleg még nem világos.

Elmagyarázták, hogy a napszerű csillagok halála utáni maradványok körül keringő bolygók megtalálása és tanulmányozása egy módja annak, hogy megtudjuk, mi történhet a saját Naprendszerünkben a távoli jövőben.

A WD 1856b-t 2020-ban fedezték fel a tudósok a Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) és a Spitzer Űrteleszkóp segítségével, amely a WD 1856+534 fehér törpe körül kering, körülbelül 80 fényévnyire a Földtől.

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Ryan MacDonald, a St Andrews Egyetem munkatársa elmondta: „A bolygó meglehetősen különc. Nagyjából akkora, mint a Jupiter, de a körülötte keringő fehér törpe akkora, mint a Föld, tehát a bolygó hétszer nagyobb, mint a csillaga.”