Elárulták a tudósok, hogyan nézhet ki a világvége a Föld számára

Egy új kutatás szerint a Föld elpusztul, amikor a Napunk meghal. Azonban még nem kell aggódni a világvége miatt, ugyanis mindez körülbelül ötmilliárd év múlva fog bekövetkezni. A skóciai St Andrews Egyetem csillagászainak tanulmánya friss betekintést nyújt abba, hogy mi történik a bolygókkal csillaguk halála után.
Új tanulmány mutatta meg, hogyan nézhet ki a világvége bolygónk számára
A tanulmány olyan mintha egy mintha egy „időgépet” használtak volna a Naprendszer jövőjének felfedezéséhez. A kutatócsoport a NASA/ESA/CSA James Webb Űrteleszkópot használta egy Jupiter méretű exobolygó, a WD 1856 b megfigyelésére, amint áthalad halott gazdacsillaga mellett.
Sikerült megmérniük a bolygó tömegét és hőmérsékletét, sőt, még a légkörét is bemérték. Végül a kutatók arra jutottak, hogy az égi test jelentősen melegebb a vártnál, és meghatározták, hogyan érte el legvalószínűbben a fehér törpe körüli nagyon szoros pályáját.
A csapat elmagyarázta, hogy a Nap magjában kifogy a hidrogén üzemanyag, és körülbelül ötmilliárd év múlva több mint százszor nagyobbra dagad, mint most, vörös óriáscsillaggá. Ezután leveti külső rétegeit, és fehér törpecsillagként fejezi be életét. Ezzel a Merkúrt, a Vénuszt és esetleg a Földet is el fogja pusztítani a vörös óriás. A kutatócsoport azonban azt mondja, hogy a távolabbi bolygók, különösen a gázóriások sorsa jelenleg még nem világos.
Elmagyarázták, hogy a napszerű csillagok halála utáni maradványok körül keringő bolygók megtalálása és tanulmányozása egy módja annak, hogy megtudjuk, mi történhet a saját Naprendszerünkben a távoli jövőben.
A WD 1856b-t 2020-ban fedezték fel a tudósok a Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) és a Spitzer Űrteleszkóp segítségével, amely a WD 1856+534 fehér törpe körül kering, körülbelül 80 fényévnyire a Földtől.
A tanulmány vezető szerzője, Dr. Ryan MacDonald, a St Andrews Egyetem munkatársa elmondta: „A bolygó meglehetősen különc. Nagyjából akkora, mint a Jupiter, de a körülötte keringő fehér törpe akkora, mint a Föld, tehát a bolygó hétszer nagyobb, mint a csillaga.”
Azt mondja, hogy a WD 1856 b esetében az a szokatlan, hogy rendkívül közel kering a csillaga körül, 50-szer közelebb, mint a Föld Nap körüli keringési távolsága. Dr. MacDonald szerint azonban, ha bolygó eredetileg ilyen távolságban keringett volna, akkor már vörös óriás korában megsemmisítette volna. Így felmerült a kérdés, hogyan élte túl gazdacsillaga halálát, és hogyan került jelenlegi helyére.
A nagy kérdés az, hogy hogyan került a WD 1856 b oda, ahol ma van, és két elmélet létezik. Az egyik az, hogy a bolygót a haldokló csillag nyelte el, és végül sikerült túlélnie belül. A másik az, hogy a vándorlás a rendszerben lévő többi objektum gravitációs hatása miatt történt. A fehér törpe egy hármascsillag-rendszer része, és a külső kísérőcsillagok befolyásolhatták a WD 1856 b pályáját.
- mondta Dr. MacDonald.
Bár a bolygó hőmérsékletét 126 fokra becsülték, nincs energiaforrása a hő előállításához, tehát ez maradék energiából van. Arra a következtetésre jutottak a kutatók, hogy a felmelegedés legvalószínűbb a csillag fehér törpévé válása utáni 3 és 5,5 milliárd év között történt. Feltehetően a bolygó egy távoli pályán túlélte csillaga vörös óriás fázisát, mielőtt később befelé spirálozott volna, a fehér törpe gravitációjában felmelegedett és lassan lehűlt – ez bizonyíték arra, hogy egyes világok sokáig fennmaradhatnak egy csillag halála után - írta a Daily Star.