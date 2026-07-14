73 vulkánt fedeztek fel az óceán fenekén a tudósok: bármikor kitörhetnek a rejtett tűzhányók

Tudósok 73 korábban ismeretlen vulkánt fedeztek fel az óceán fenekén. Egy eredetileg a Marson található becsapódási kráterek felkutatására szolgáló algoritmus segítségével a kutatók a víz alatt vizsgálódtak vulkán kalderák után kutatva.
Katasztrofális következményekkel járhat egy víz alatti vulkán kitörése
A kalderák hatalmas, több kilométer széles mélyedések az óceán fenekén, amelyek akkor keletkeznek, amikor egy tűzhányó kiüríti magmakamráját, ami a felette lévő talaj összeomlását okozza. Bár ezeknek a többsége már rég kialudt, több olyan vulkáni rendszert jelöl, amely egyszer újra kitörhet - potenciálisan katasztrofális következményekkel.
Annak ellenére, hogy a világ legerősebb kitörései közül néhányat produkálnak, a víz alatti vulkánokat máig nagy rejtély övezi, ugyanis csak 30-at dokumentáltak. Ha megerősítést nyer, ez a felfedezés több mint háromszorosára növelné az ismert víz alatti kalderák számát, sőt a használt algoritmust tovább finomíthatják, hogy a jövőben még többet találjanak.
Ma az óceánfenék egyre több kritikus infrastruktúrának, több tízezer kommunikációs kábelnek, valamint olaj- és gázipari létesítményeknek ad otthont. A potenciálisan veszélyes kalderák elhelyezkedésének megértése elengedhetetlen a súlyos gazdasági zavarok, vagy a legrosszabb esetben a környezeti károk kockázatának csökkentéséhez egy kitörés esetén
- magyarázta a tanulmány vezető szerzője, Dr. Andrea Verolino, a Párizsi Saclay Egyetem munkatársa.
Bár a tudósok számára sokkal nehezebb megfigyelni, a vulkáni tevékenység nagy része valójában mélyen az óceánok alatt zajlik. A tektonikus határok mentén a földkéreg lemezei folyamatosan elcsúsznak egymás mellett, ütköznek vagy széthúzódnak, lehetővé téve a magma felszivárgását alulról. Ez általában nem eredményez drámaibbat, mint egy viszonylag enyhe magmaáradatot, amely új kőzetet épít fel egy hatalmas területen. Bizonyos esetekben azonban ezek a lávafolyamok felhalmozódnak, hatalmas vulkánokat hozva létre, amelyek végül kitörnek és kalderákká omlanak össze.
Azonban csak azért, mert egy vulkán már egyszer kitört, nem jelenti azt, hogy ártalmatlan. Az emberiség egy komor emlékeztetőt kapott erre, amikor 2022-ben a Tonga partjainál található Hunga Tonga–Hunga Haʻapai víz alatti vulkán évekig tartó csend után hirtelen kitört. A robbanás a legnagyobb volt, amit valaha modern tudományos felszereléssel feljegyeztek, több százszor erősebb, mint a Hirosimára ledobott atombomba, és olyan lökéshullámokat keltett, amelyek elérték az űrt. A víz alatti lökés miatt 45 méter magas cunami hullámok is keletkeztek, amelyek még Peru partjait is elérték számtalan halálos áldozatot követelve.
Azonban a kockázatok ellenére az óceán hatalmas mélysége rendkívül megnehezítette a kalderák megtalálását további vizsgálatok céljából.
Mielőtt felmérhetnénk, mennyire veszélyesek lehetnek, tudnunk kell, hol vannak, és ez a tudás eddig nagyon korlátozott volt
– mondta Dr. Verolino.
Annak érdekében, hogy a vulkanológusoknak jobb esélyük legyen felismerni ezeket a kockázatokat Dr. Verolino és társszerzői egy mesterséges intelligencia algoritmust használtak a teljes óceánfenék átkutatására. A topográfiai térképek beolvasásával kezdetben 87 435 lehetséges szerkezetet jelöltek meg. Ezek túlnyomó többsége azonban téves riasztásnak bizonyult, így a kutatók 78 lehetséges kalderára tudták leszűkíteni az eredményeiket. Ezek közül ötöt már megerősítettek, ami arra utal, hogy a fennmaradó 73 lehetséges helyszín nagy valószínűséggel vulkáni kráter - írta a Daily Mail.