73 vulkánt fedeztek fel az óceán fenekén a tudósok: bármikor kitörhetnek a rejtett tűzhányók

Tudósok 73 korábban ismeretlen vulkánt fedeztek fel az óceán fenekén. Egy eredetileg a Marson található becsapódási kráterek felkutatására szolgáló algoritmus segítségével a kutatók a víz alatt vizsgálódtak vulkán kalderák után kutatva.

73 vulkánt fedeztek fel az óceán fenekén (Képünk illusztráció)

Fotó: KEITH LEVIT / Connect Images

Katasztrofális következményekkel járhat egy víz alatti vulkán kitörése

A kalderák hatalmas, több kilométer széles mélyedések az óceán fenekén, amelyek akkor keletkeznek, amikor egy tűzhányó kiüríti magmakamráját, ami a felette lévő talaj összeomlását okozza. Bár ezeknek a többsége már rég kialudt, több olyan vulkáni rendszert jelöl, amely egyszer újra kitörhet - potenciálisan katasztrofális következményekkel.

Annak ellenére, hogy a világ legerősebb kitörései közül néhányat produkálnak, a víz alatti vulkánokat máig nagy rejtély övezi, ugyanis csak 30-at dokumentáltak. Ha megerősítést nyer, ez a felfedezés több mint háromszorosára növelné az ismert víz alatti kalderák számát, sőt a használt algoritmust tovább finomíthatják, hogy a jövőben még többet találjanak.

Ma az óceánfenék egyre több kritikus infrastruktúrának, több tízezer kommunikációs kábelnek, valamint olaj- és gázipari létesítményeknek ad otthont. A potenciálisan veszélyes kalderák elhelyezkedésének megértése elengedhetetlen a súlyos gazdasági zavarok, vagy a legrosszabb esetben a környezeti károk kockázatának csökkentéséhez egy kitörés esetén

- magyarázta a tanulmány vezető szerzője, Dr. Andrea Verolino, a Párizsi Saclay Egyetem munkatársa.

Bár a tudósok számára sokkal nehezebb megfigyelni, a vulkáni tevékenység nagy része valójában mélyen az óceánok alatt zajlik. A tektonikus határok mentén a földkéreg lemezei folyamatosan elcsúsznak egymás mellett, ütköznek vagy széthúzódnak, lehetővé téve a magma felszivárgását alulról. Ez általában nem eredményez drámaibbat, mint egy viszonylag enyhe magmaáradatot, amely új kőzetet épít fel egy hatalmas területen. Bizonyos esetekben azonban ezek a lávafolyamok felhalmozódnak, hatalmas vulkánokat hozva létre, amelyek végül kitörnek és kalderákká omlanak össze.