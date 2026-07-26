Súlyos bélgyulladást okozhat egy gyakori adalékanyag

Valószínűleg mindenki találkozott már életében a xantángumival. Ez a népszerű összetevő adja többek között a fagylaltok, a joghurtok, a szószok, a sütemények és gluténmentes tészták jellegzetes állagát. Kiváló sűrítő, stabilizáló és gélképző tulajdonságainak köszönhetően az élelmiszeripar egyik leggyakrabban alkalmazott adalékanyaga. Emellett a nyelési nehézségekkel (diszfágiával) küzdő betegek étrendjében is fontos szerepet játszik.
Éppen a fentiek miatt aggasztóak egy most megjelent tanulmány megállapításai. Az állatkísérletek ugyanis arról árulkodnak, hogy az adalékanyag több szempontból is károsíthatja az emésztőrendszert.
Súlyos gyulladást okozott az állatoknál a xantángumi
A xantángumi hatásait a São Pauló-i Szövetségi Egyetem (UNIFESP) kutatói patkányokon tesztelték. Tíz héten keresztül adagolták az összetevőt a rágcsálóknak, az eredmények pedig riasztóak lettek: az állatoknál vastagbélgyulladás alakult ki, jelentősen megváltozott a bélmikrobiótájuk összetétele, és romlott a bélgát (intesztinális barrier) épsége. Mindez komoly kérdéseket vet fel az adalékanyag biztonságosságával kapcsolatban.
A kutatást végző táplálkozástudományi szakember, Alessandra Rischiteli szerint túlzás lenne démonizálni a xantángumit, mert kis mennyiségben valószínűleg nem káros az egészségre, viszont ha mindennap fogyasztjuk, hosszú távon káros folyamatokat indíthat el a szervezetben. A részletek tisztázása miatt feltétlenül szükség lenne az embereket bevonó klinikai vizsgálatokra is.
Szinte mindenben megtalálható, és sokan nem is nélkülözhetik
A téma aktualitását az adja, hogy a xantángumi a mindennapjaink szerves részévé vált. A nyelési nehézséggel élő gyermekek és idősek akár napi rendszerességgel fogyaszthatják, ráadásul szinte megkerülhetetlen az ultrafeldolgozott élelmiszerekben, a népszerű fehérjeturmixokban és a különféle étrend-kiegészítőkben is.
Rischiteli szerint pontosan emiatt kellene komolyan venni a brazil táplálkozási irányelveket, amelyek kifejezetten az ultrafeldolgozott, sok adalékanyagot tartalmazó élelmiszerek kerülését javasolják.
Magát a xantángumit egyébként biotechnológiai eljárással állítják elő, méghozzá úgy, hogy az alapanyagot egy Xanthomonas campestris nevű baktériummal fermentálják. Ez a mikroorganizmus a természetben egy elterjedt növényi kórokozó, amely számos növényt megfertőzhet – jelenléte többek között a káposzta vagy a fodros kel romlásakor is jól megfigyelhető.
Az esetleges kockázatok ellenére a diszfágiával élők egy része egyszerűen nem tudja nélkülözni ezeket a sűrítőanyagokat. Számukra ez a garancia arra, hogy elegendő táplálékhoz és folyadékhoz jussanak, különösen akkor, ha a természetes alternatívákat – mint például a kukoricakeményítőt – nem tolerálják. Rischiteli éppen ezért nem azt javasolja, hogy a betegek hagyják el ezeket a létfontosságú termékeket. Sokkal célravezetőbbnek tartja a lehetséges ártalmak csökkentését, a bélrendszer állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, valamint olyan védő módszerek alkalmazását, mint például a probiotikumok használata.
Fény derülhet egy korábbi rejtélyre is
Az új kutatási eredmények segíthetnek tisztázni néhány korábbi, tragikus amerikai esetet is. Ezekben az ügyekben a xantángumit egyértelműen összefüggésbe hozták a koraszülötteknél kialakuló nekrotizáló enterokolitisszel. Ez egy rendkívül súlyos bélgyulladás, amely akár a bélszövetek elhalásához is vezethet.
2012-ben összesen 22 újszülöttnél diagnosztizálták ezt az életveszélyes állapotot, miután xantángumival sűrített tápszert kaptak; a kicsik közül legalább hárman életüket vesztették. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) a történtek után megtiltotta a xantángumi használatát a koraszülöttek ellátásában, és általánosságban sem javasolja az alkalmazását csecsemőknél.
Claudia Oller, az UNIFESP professzora elmondta: korábban csak a tapasztalati megfigyelések és a klinikai feltételezések utaltak a tragikus összefüggésre. A patkányokon végzett mostani vizsgálat azonban tényszerűen is igazolta, hogy a xantángumi valóban képes lehet gyulladást okozni a bélrendszerben.
Így károsíthatja a belet az adalékanyag
A tudósok a háttérben húzódó biológiai folyamatokat is górcső alá vették, hogy rájöjjenek, pontosan mi idézte elő a vastagbél gyulladását. Eredményeik alapján a xantángumi szó szerint megbontotta a bélgátat: hatással volt a bélsejtek közötti áteresztőképességet szabályozó klaudin-2 nevű fehérjére, ami megindíthatta a gyulladásos folyamatok láncolatát.
A bélgát károsodását jelző magas klaudin-2 szint tökéletesen alátámasztja az amerikai orvosok korábbi elméletét a koraszülöttek bélrendszeri elváltozásairól.
Az adalékanyagot fogyasztó patkányok bélfalában ráadásul megnőtt az immunvédekezésért felelős limfociták száma is. A szövettani és biokémiai elemzések egybehangzóan rámutattak, hogy a gyulladásos reakció, valamint a bélgát károsodása azoknál az állatoknál volt a legmarkánsabb, amelyek közepes vagy nagyobb mennyiségű xantángumit kaptak. Aggasztó jel, hogy az állatoknál megemelkedett az IL-1β és a TNF-α nevű, gyulladáskeltő citokinek szintje.
Ez utóbbi, a TNF-α különösen veszélyes, hiszen közvetlenül összefüggésbe hozható a bélhámsejtek pusztulásával és a krónikus gyulladásos betegségek kialakulásával.
Fokozatosan borítja fel a bélmikrobióta egyensúlyát
Érdekes módon a xantángumi hosszú távú fogyasztása nem csökkentette jelentősen a patkányok bélmikrobiótájának teljes változatosságát, az egyes mikrobiális csoportok közötti törékeny egyensúlyt viszont észrevétlenül átformálta.
A kísérlet során megnőtt például az Elusimicrobiota törzsbe tartozó baktériumok aránya – egy olyan csoporté, amelyet korábban egyértelműen gyulladásos állapotokkal hoztak összefüggésbe. Az eltolódás diszbiózisra, vagyis a bélmikrobióta egészséges egyensúlyának felborulására utal, még úgy is, hogy a legmeghatározóbb baktériumcsoportokban nem mértek jelentős változást.
- A xantángumival kapcsolatos kutatásról részletesebben a PLOS ONE tudományos folyóiratban lehet olvasni.