Világszerte hallották az emberek a rejtélyes, zümmögő hangot: végre megtalálták a magyarázatot a tudósok

Évtizedek óta a világ minden táján emberek számolnak be arról, hogy furcsa, mély háttérzajt hallanak, amelyet a környezetükben senki más nem vesz észre. A jelenség, amelyet egyszerűen csak „The Hum”, az az zümmögő hang néven ismernek, rendszeresen felbukkan a világ legrejtélyesebb megoldatlan rejtélyeinek listáján, sőt dokumentumfilmeket is inspirált, amelyek egyszer s mindenkorra megpróbáltak a végére járni a dolognak.

Világszerte hallották az emberek a rejtélyes, zümmögő hangot. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Az évek során az elméletek az ipari zajszennyezéstől egészen addig terjedtek, hogy egyes emberek szokatlanul érzékeny hallással rendelkeznek. Egy új tanulmány azonban, amely a főbb magyarázatokat vizsgálja, arra utal, hogy a valódi forrás valójában sokkal közelebb lehet, mint azt gondolnánk.

A Német Szédülési és Egyensúlyzavarok Központjának (DSGZ) halláskutatója, Bonifaz Baumann vezette csapat szerint a zümmögés egyes esetei valójában a kevésbé ismert, alacsony frekvenciájú fülzúgás egyik formája lehet. Ez nem jelenti azt, hogy minden egyes esetben ugyanaz az ok áll fenn, de az eredmények arra utalnak, hogy a forrás gyakran a hallórendszeren belül található, nem pedig a külvilágban.

Eredményeink alapján, bár nem zártuk ki a külső, fizikai hangforrások jelenlétét, feltételezzük, hogy az alacsony frekvenciájú tartományba eső szubjektív fülzúgás gyakran áll az alacsony frekvenciájú lüktető hangérzetek hátterében

– mondta Markus Drexl idegtudós, a DSGZ és a Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem munkatársa.

Honnan eredet a zümmögő hang?

A zümmögés először az 1970-es években került a közbeszédbe, amikor Bristol lakosai panaszkodni kezdtek egy tartós, alacsony frekvenciájú, körülbelül 50 hertzes hangra. Azóta évtizedeken át hasonló jelentések érkeztek a világ minden tájáról, többek között Ausztráliából, Új-Zélandról és Észak-Amerika különböző pontjairól.

Az emberek jellemzően tartós zümmögésként, búgásként vagy morajlásként írják le, amely gyakran megjelenik és elmúlik a helyszíntől függően. A forrás felkutatására irányuló hatalmas erőfeszítések ellenére a jelenséget továbbra is frusztrálóan nehéz meghatározni. Egyes vizsgálatok semmilyen nyilvánvaló okot nem találtak, míg mások olyan lehetséges hangokat azonosítottak, amelyek végül nem magyarázták meg teljesen, hogy mit is tapasztaltak valójában az emberek.