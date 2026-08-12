A tudósok sem hittek a szemüknek: új acélt hoztak létre, minden korábbinál erősebbet

Egy különleges rozsdamentes acél fejlesztettek ki hongkongi kutatók, amely a tengervíz rendkívül erős korróziós hatásának is ellenállhat. Az új anyag a zöld hidrogén előállításánál válthatja ki a jelenleg használt, rendkívül drága titánalkatrészek egy részét, és a kutatók szerint akár negyvenszeresére is csökkentheti a szerkezeti anyagok költségét.
A Hongkongi Egyetem (HKU) kutatócsoportja Mingxin Huang, az intézmény gépészmérnöki tanszékének professzora vezetésével fejlesztette ki az SS-H2 nevű új rozsdamentes acélt. Az anyagot kifejezetten olyan körülményekre tervezték, ahol a hagyományos rozsdamentes acél már nem képes megfelelő védelmet nyújtani a korrózió ellen.
A fejlesztés a Huang professzor által vezetett „Super Steel” projekt legújabb eredménye.
A kutatócsoport korábban is több különleges tulajdonságú acélt fejlesztett, köztük egy Covid-19 elleni tulajdonságokkal rendelkező változatot 2021-ben, valamint különösen erős és szívós acélokat 2017-ben és 2020-ban.
Tengervízből is olcsóbban készülhet hidrogén
Az új acél egyik legfontosabb alkalmazási területe a zöld hidrogén előállítása lehet. A hidrogén elektrolízissel állítható elő: elektromos áram segítségével a vizet hidrogénre és oxigénre bontják. Ha az ehhez szükséges energiát megújuló forrásból biztosítják, az így előállított üzemanyagot zöld hidrogénnek nevezik.
A technológiának azonban komoly anyagigénye van. Az elektrolizáló berendezésekben rendkívül erős kémiai és elektromos hatások érik az alkatrészeket, a tengervízben található só pedig tovább fokozza a korrózió veszélyét.
Az SS-H2 a kutatók kísérleteiben olyan teljesítményt mutatott, amely bizonyos körülmények között összemérhető volt a jelenleg használt titánszerkezeti elemekével. A különbség azonban az árban lehet igazán jelentős: az új acél jóval olcsóbban előállítható.
A kutatás eredményeit a Materials Today folyóiratban publikálták. A tanulmányban bemutatott technológiára több országban is szabadalmi kérelmeket nyújtottak be, amelyek közül kettőt már engedélyeztek.
Kettős védőréteg lehet az új acél titka
A rozsdamentes acél korrózióállóságának egyik kulcsa a króm. Amikor a króm reakcióba lép a környezetével, vékony védőréteg alakul ki a fém felületén, amely megakadályozza, hogy a korrózió továbbterjedjen az anyag belsejébe.
Ennek a védelemnek azonban van egy komoly korlátja. Nagy elektromos potenciál mellett a hagyományos rozsdamentes acél védő króm-oxid rétege tovább oxidálódhat, és olyan oldható vegyületek alakulhatnak ki, amelyek miatt az anyag elveszíti korrózióállóságát.
Ez különösen problémás az elektrolízis során, ugyanis a víz oxidációjához lényegesen magasabb elektromos potenciálra van szükség annál, amelynél a hagyományos rozsdamentes acél védőrétege már károsodni kezd.
A kutatók ezért egy úgynevezett kettős passzivációs mechanizmust alakítottak ki. A hagyományos króm-oxid réteg mellett az SS-H2 felületén egy második, mangánalapú védőréteg is létrejön.
Ez a második réteg már mintegy 720 millivoltos potenciálnál elkezd kialakulni, és a két védőréteg együtt akár 1700 millivoltos potenciálig képes megvédeni az acélt a korróziótól.
Ez azért jelentős, mert a tengervízben nagy mennyiségben található kloridok különösen agresszívan támadják a fémeket. Az új acél azonban a kísérletek szerint még ilyen környezetben is ellenálló maradt.
A felfedezés egyik legmeglepőbb része éppen a mangán szerepe. A fémet korábban általában a rozsdamentes acél korrózióállóságát rontó elemként tartották számon.
„Eleinte nem hittük el, mert az uralkodó nézet szerint a mangán rontja a rozsdamentes acél korrózióállóságát” – mondta a kutatás első szerzője, Kaiping Yu. A kutató szerint a mangánalapú passziváció a korróziótudomány jelenlegi ismeretei alapján nehezen magyarázható jelenség.
Akár negyvenszer olcsóbb lehet a szerkezeti anyag
A fejlesztésnek jelentős gazdasági következményei is lehetnek. A jelenlegi elektrolizáló rendszerekben a tengervízből vagy savas oldatokból történő hidrogén-előállításhoz bizonyos esetekben drága, arannyal vagy platinával bevont titánalkatrészeket használnak.
A kutatók számításai szerint egy 10 megawattos PEM-elektrolizáló rendszer jelenleg körülbelül 17,8 millió hongkongi dollárba kerülhet. A teljes rendszer költségének akár 53 százalékát is a szerkezeti elemek adhatják.
Az új acél alkalmazásával ezek egy része olcsóbb anyagból készülhetne. A kutatók becslése szerint a szerkezeti anyagok költsége mintegy negyvenedére csökkenhetne.
Ez jelentős változást hozhatna a zöld hidrogén gazdaságosságában, különösen akkor, ha a technológia tengervíz felhasználásával is megbízhatóan működik.
A fejlesztés azonban még nem áll készen a széles körű ipari alkalmazásra. Az elektrolizálókban ugyanis nem egyszerű acéllemezekre van szükség, hanem például hálókra és különleges habszerkezetekre is.
A kutatók már megkezdték az ipari méretű gyártás felé vezető lépéseket. Huang professzor szerint egy szárazföldi kínai gyárral együttműködésben már tonnaszámra gyártottak SS-H2-alapú huzalt, és a következő cél, hogy az anyagot ténylegesen felhasználják megújuló energiaforrásokra épülő hidrogéntermelésben.
Ha az új acél a laboratóriumi eredményeket ipari környezetben is képes lesz megismételni, jelentősen olcsóbbá válhat a hidrogén előállításához szükséges berendezések gyártása. Ez új lendületet adhat a tengervízből előállított zöld hidrogénnek is.