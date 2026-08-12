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acél

A tudósok sem hittek a szemüknek: új acélt hoztak létre, minden korábbinál erősebbet

4 órája
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Egy új, különleges rozsdamentes ötvözet jelentős áttörést hozhat a zöldhidrogén-termelésben, miközben a kutatókat is meglepte, hogy az anyag milyen szélsőséges körülmények között képes ellenállni a korróziónak. Az új acél a tengervízben és nagy elektromos feszültség mellett is stabil marad, ezért a jelenleg használt, rendkívül drága titánalkatrészek egy részét is kiválthatja. A Hongkongi Egyetem kutatói szerint ezzel akár negyvenszeresére is csökkenthető a szerkezeti anyagok költsége.
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acélrozsdamentes acélanyag

Egy különleges rozsdamentes acél fejlesztettek ki hongkongi kutatók, amely a tengervíz rendkívül erős korróziós hatásának is ellenállhat. Az új anyag a zöld hidrogén előállításánál válthatja ki a jelenleg használt, rendkívül drága titánalkatrészek egy részét, és a kutatók szerint akár negyvenszeresére is csökkentheti a szerkezeti anyagok költségét.

Acél válthatja ki a drága titánt a zöld hidrogén gyártásában
Acél válthatja ki a drága titánt a zöld hidrogén gyártásában
Fotó: Motortion Films / Shutterstock

A Hongkongi Egyetem (HKU) kutatócsoportja Mingxin Huang, az intézmény gépészmérnöki tanszékének professzora vezetésével fejlesztette ki az SS-H2 nevű új rozsdamentes acélt. Az anyagot kifejezetten olyan körülményekre tervezték, ahol a hagyományos rozsdamentes acél már nem képes megfelelő védelmet nyújtani a korrózió ellen.

A fejlesztés a Huang professzor által vezetett „Super Steel” projekt legújabb eredménye. 

A kutatócsoport korábban is több különleges tulajdonságú acélt fejlesztett, köztük egy Covid-19 elleni tulajdonságokkal rendelkező változatot 2021-ben, valamint különösen erős és szívós acélokat 2017-ben és 2020-ban.

Tengervízből is olcsóbban készülhet hidrogén

Az új acél egyik legfontosabb alkalmazási területe a zöld hidrogén előállítása lehet. A hidrogén elektrolízissel állítható elő: elektromos áram segítségével a vizet hidrogénre és oxigénre bontják. Ha az ehhez szükséges energiát megújuló forrásból biztosítják, az így előállított üzemanyagot zöld hidrogénnek nevezik.

A technológiának azonban komoly anyagigénye van. Az elektrolizáló berendezésekben rendkívül erős kémiai és elektromos hatások érik az alkatrészeket, a tengervízben található só pedig tovább fokozza a korrózió veszélyét.

Az SS-H2 a kutatók kísérleteiben olyan teljesítményt mutatott, amely bizonyos körülmények között összemérhető volt a jelenleg használt titánszerkezeti elemekével. A különbség azonban az árban lehet igazán jelentős: az új acél jóval olcsóbban előállítható.

A kutatás eredményeit a Materials Today folyóiratban publikálták. A tanulmányban bemutatott technológiára több országban is szabadalmi kérelmeket nyújtottak be, amelyek közül kettőt már engedélyeztek.

Kettős védőréteg lehet az új acél titka

A rozsdamentes acél korrózióállóságának egyik kulcsa a króm. Amikor a króm reakcióba lép a környezetével, vékony védőréteg alakul ki a fém felületén, amely megakadályozza, hogy a korrózió továbbterjedjen az anyag belsejébe.

Ennek a védelemnek azonban van egy komoly korlátja. Nagy elektromos potenciál mellett a hagyományos rozsdamentes acél védő króm-oxid rétege tovább oxidálódhat, és olyan oldható vegyületek alakulhatnak ki, amelyek miatt az anyag elveszíti korrózióállóságát.

Ez különösen problémás az elektrolízis során, ugyanis a víz oxidációjához lényegesen magasabb elektromos potenciálra van szükség annál, amelynél a hagyományos rozsdamentes acél védőrétege már károsodni kezd.

A kutatók ezért egy úgynevezett kettős passzivációs mechanizmust alakítottak ki. A hagyományos króm-oxid réteg mellett az SS-H2 felületén egy második, mangánalapú védőréteg is létrejön.

Ez a második réteg már mintegy 720 millivoltos potenciálnál elkezd kialakulni, és a két védőréteg együtt akár 1700 millivoltos potenciálig képes megvédeni az acélt a korróziótól.

Ez azért jelentős, mert a tengervízben nagy mennyiségben található kloridok különösen agresszívan támadják a fémeket. Az új acél azonban a kísérletek szerint még ilyen környezetben is ellenálló maradt.

A felfedezés egyik legmeglepőbb része éppen a mangán szerepe. A fémet korábban általában a rozsdamentes acél korrózióállóságát rontó elemként tartották számon.

„Eleinte nem hittük el, mert az uralkodó nézet szerint a mangán rontja a rozsdamentes acél korrózióállóságát” – mondta a kutatás első szerzője, Kaiping Yu. A kutató szerint a mangánalapú passziváció a korróziótudomány jelenlegi ismeretei alapján nehezen magyarázható jelenség.

Akár negyvenszer olcsóbb lehet a szerkezeti anyag

A fejlesztésnek jelentős gazdasági következményei is lehetnek. A jelenlegi elektrolizáló rendszerekben a tengervízből vagy savas oldatokból történő hidrogén-előállításhoz bizonyos esetekben drága, arannyal vagy platinával bevont titánalkatrészeket használnak.

A kutatók számításai szerint egy 10 megawattos PEM-elektrolizáló rendszer jelenleg körülbelül 17,8 millió hongkongi dollárba kerülhet. A teljes rendszer költségének akár 53 százalékát is a szerkezeti elemek adhatják.

Az új acél alkalmazásával ezek egy része olcsóbb anyagból készülhetne. A kutatók becslése szerint a szerkezeti anyagok költsége mintegy negyvenedére csökkenhetne.

Ez jelentős változást hozhatna a zöld hidrogén gazdaságosságában, különösen akkor, ha a technológia tengervíz felhasználásával is megbízhatóan működik.

A fejlesztés azonban még nem áll készen a széles körű ipari alkalmazásra. Az elektrolizálókban ugyanis nem egyszerű acéllemezekre van szükség, hanem például hálókra és különleges habszerkezetekre is.

A kutatók már megkezdték az ipari méretű gyártás felé vezető lépéseket. Huang professzor szerint egy szárazföldi kínai gyárral együttműködésben már tonnaszámra gyártottak SS-H2-alapú huzalt, és a következő cél, hogy az anyagot ténylegesen felhasználják megújuló energiaforrásokra épülő hidrogéntermelésben.

Ha az új acél a laboratóriumi eredményeket ipari környezetben is képes lesz megismételni, jelentősen olcsóbbá válhat a hidrogén előállításához szükséges berendezések gyártása. Ez új lendületet adhat a tengervízből előállított zöld hidrogénnek is.

 

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