A tudósok sem hittek a szemüknek: új acélt hoztak létre, minden korábbinál erősebbet

Egy különleges rozsdamentes acél fejlesztettek ki hongkongi kutatók, amely a tengervíz rendkívül erős korróziós hatásának is ellenállhat. Az új anyag a zöld hidrogén előállításánál válthatja ki a jelenleg használt, rendkívül drága titánalkatrészek egy részét, és a kutatók szerint akár negyvenszeresére is csökkentheti a szerkezeti anyagok költségét.

Acél válthatja ki a drága titánt a zöld hidrogén gyártásában

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

A Hongkongi Egyetem (HKU) kutatócsoportja Mingxin Huang, az intézmény gépészmérnöki tanszékének professzora vezetésével fejlesztette ki az SS-H2 nevű új rozsdamentes acélt. Az anyagot kifejezetten olyan körülményekre tervezték, ahol a hagyományos rozsdamentes acél már nem képes megfelelő védelmet nyújtani a korrózió ellen.

A fejlesztés a Huang professzor által vezetett „Super Steel” projekt legújabb eredménye.

A kutatócsoport korábban is több különleges tulajdonságú acélt fejlesztett, köztük egy Covid-19 elleni tulajdonságokkal rendelkező változatot 2021-ben, valamint különösen erős és szívós acélokat 2017-ben és 2020-ban.

Tengervízből is olcsóbban készülhet hidrogén

Az új acél egyik legfontosabb alkalmazási területe a zöld hidrogén előállítása lehet. A hidrogén elektrolízissel állítható elő: elektromos áram segítségével a vizet hidrogénre és oxigénre bontják. Ha az ehhez szükséges energiát megújuló forrásból biztosítják, az így előállított üzemanyagot zöld hidrogénnek nevezik.

A technológiának azonban komoly anyagigénye van. Az elektrolizáló berendezésekben rendkívül erős kémiai és elektromos hatások érik az alkatrészeket, a tengervízben található só pedig tovább fokozza a korrózió veszélyét.

Az SS-H2 a kutatók kísérleteiben olyan teljesítményt mutatott, amely bizonyos körülmények között összemérhető volt a jelenleg használt titánszerkezeti elemekével. A különbség azonban az árban lehet igazán jelentős: az új acél jóval olcsóbban előállítható.

A kutatás eredményeit a Materials Today folyóiratban publikálták. A tanulmányban bemutatott technológiára több országban is szabadalmi kérelmeket nyújtottak be, amelyek közül kettőt már engedélyeztek.