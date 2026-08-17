Ez a véreredmény évekkel korábban figyelmeztethet a rák veszélyére

A The Lancet Healthy Longevity című orvosi folyóiratban publikált tanulmány tizenegy hosszú távú – ausztrál, amerikai és európai – vizsgálat adatait összegezte. A kutatók a korábban levett vérmintákat elemezve arra keresték a választ, hogy az alacsony tesztoszteronszint, továbbá a dihidrotesztoszteron (DHT), a nemihormon-kötő globulin (SHBG) és a luteinizáló hormon koncentrációja kapcsolatba hozható-e a későbbi rákdiagnózisokkal, illetve a daganatos halálozással.
Nagyobb eséllyel veszítették életüket rákban, akik alacsony tesztoszteronszinttel rendelkeztek
A legkifejezettebb összefüggés azoknál a férfiaknál rajzolódott ki, akiknek a hormonszintje a vizsgált sokaság alsó húsz százalékába esett. Esetükben 18 százalékkal bizonyult magasabbnak a daganatos halálozás kockázata azokhoz képest, akik a felső ötödbe tartoztak. Kiemelendő, hogy ez a statisztikai kapcsolat az életkor és az egyéb egészségi tényezők figyelembevétele után is egyértelműen fennmaradt.
A későbbi daganatos megbetegedések kockázata a 8,6 nmol/l alatti kiindulási értéknél kezdett érzékelhetően emelkedni. Viszonyításképpen: egészséges fiatal férfiaknál ez a mutató jellemzően 10 és 30 nmol/l között mozog. Természetesen a hormonszintet számos tényező – többek között az életkor, a testsúly, a fizikai aktivitás mértéke, a cukorbetegség, valamint egyéb fennálló betegségek – is jelentősen befolyásolhatja.
Az összefüggés nem feltétlenül jelent ok-okozati viszonyt
A kapott eredményekből nem következik az, hogy az alacsony tesztoszteronszint önmagában rákot okozna, ahogy az sem, hogy a tesztoszteronpótló terápiák megelőznék a betegség kialakulását. A kutatók úgy vélik, hogy a rendkívül alacsony érték inkább egyfajta figyelmeztető jel:
- rosszabb általános egészségi állapotra,
- csökkent fizikai teherbírásra,
- esetleges anyagcsere-problémákra
- vagy megbújó krónikus betegségekre utalhat.
Következésképpen az alacsony tesztoszteronszint egy olyan hasznos biomarker lehet, amelynek segítségével időben azonosíthatók azok a férfiak, akiknél egy jövőben kialakuló daganatos megbetegedés kimenetele várhatóan kedvezőtlenebb lesz.
A prosztatarák esete eltérő mintázatot mutat
A kutatás során nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy a szervezet által megtermelt tesztoszteron mennyisége közvetlenül összefüggne a prosztatarák kialakulásának kockázatával. Ugyanakkor a betegség rizikója kimutathatóan megemelkedett azoknál, akik alacsonyabb SHBG-, illetve luteinizálóhormon-szinttel rendelkeztek. Mindez jól mutatja, hogy a prosztatarák és a nemi hormonok kapcsolata jóval összetettebb a korábban feltételezettnél.
Az alacsony tesztoszteronszint alapos orvosi kivizsgálást indokol
Bu Yeap professzor, a Nyugat-ausztráliai Egyetem munkatársa és a kutatás vezetője hangsúlyozta: a mostani eredmények nem szolgáltatnak okot arra, hogy bárki önhatalmúlag tesztoszteronpótlásba kezdjen.
Amennyiben viszont egy laborvizsgálat alacsony tesztoszteronszintet igazol, mindenképpen érdemes egy teljes körű orvosi kivizsgálást kezdeményezni!
Egy ilyen átfogó felmérés ugyanis fényt deríthet más rejtett egészségi problémákra, illetve olyan kockázati tényezőkre is, amelyek azonnali orvosi figyelmet igényelnek.