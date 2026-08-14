Tudományos áttörés a demencia kezelésében - itt vannak a friss kutatás eredményei

Egy új kutatás szerint az ösztrogéntartalmú hormonpótló kezelés összefüggésbe hozható az Alzheimer-kór és a demencia alacsonyabb kockázatával az idősebb nőknél.

Meglepő kapcsolatot találtak a hormonpótlás és az Alzheimer-kór között. Fotó: Shutterstock

Egy hormonkezelés az Alzheimer-kór ellen is védelmet nyújthat?

A Stanford Egyetem kutatói több mint 20 ezer nő adatait vizsgálták. Azoknál, akik ösztrogéntartalmú, önmagában alkalmazott hormonpótló kezelést kaptak, 39 százalékkal kisebb eséllyel diagnosztizáltak demenciát, mint azoknál, akik nem részesültek ilyen kezelésben. A memória- és funkcionális hanyatlás kockázata pedig 33 százalékkal volt alacsonyabb.

A kutatók a boncolási adatokat is megvizsgálták. A hormonkezelésben részesülő nőknél 35 százalékkal ritkábban találtak Alzheimer-kórhoz kapcsolódó biológiai elváltozásokat az agyban, például az amiloidplakkok felhalmozódását.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. A vizsgálat csak összefüggést mutatott ki, ezért nem bizonyítja, hogy maga a hormonpótló kezelés előzi meg a demenciát. Ráadásul a kutatásban elsősorban olyan nők szerepeltek, akik ösztrogén-only kezelést kaptak, ezt pedig jellemzően azoknak írják fel, akiknek eltávolították a méhét.