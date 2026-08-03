A tudósok felfedezték, hogyan súlyosbíthatja az elhízás az Alzheimer-kórt

Az Alzheimer-kór egyik jellegzetes folyamata az amiloidfehérjék káros felhalmozódása az agyban. A kutatók szerint az elhízás olyan zsírmolekulákat juttathat az idegrendszerbe, amelyek gyengítik az agy immunvédelmét és rontják az idegsejtek közötti kommunikációt.

Alzheimer-kórral küzdő idős férfi az ágyon ülve, fejét a kezébe temetve (illusztráció)

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Az elhízás felgyorsíthatja az Alzheimer-kór kialakulását

Egy új kutatás feltárhatta, hogyan növelheti az elhízás az Alzheimer-kór kialakulásának és súlyosbodásának kockázatát. A Houston Methodist kutatói szerint a túlsúly megváltoztatja bizonyos zsírmolekulák mennyiségét, amelyek a véráramon keresztül eljuthatnak az agyba.

A foszfatidil-etanolaminoknak nevezett lipidek az agyba kerülve megzavarhatják az idegsejtek közötti kommunikációt, gyengíthetik az immunvédelmet, és elősegíthetik az amiloidfehérjék felhalmozódását. Az amiloidlerakódás az Alzheimer-kór egyik legfontosabb biológiai jellemzője, amely összefügg a memória és más gondolkodási képességek romlásával.

A kutatók kísérleti Alzheimer-modellekben helyreállították a zsírmolekulák egészségesebb egyensúlyát. Ezt követően javult az agyműködés, a memória, a tanulási képesség és a problémamegoldás.

Az eredmények arra utalnak, hogy az elhízás és az Alzheimer-kór közötti kapcsolat nem pusztán általános anyagcsere-probléma. A zsírmolekulák agyba jutását biztosító folyamat célzott kezelése új terápiás lehetőséget jelenthet. Embereken végzett vizsgálatokra azonban még szükség van – írja a ScienceDaily.

Új kísérleti gyógyszer lassíthatja az Alzheimer-kór korai szakaszát

Hatalmas áttörést értek el a kutatók. Egy új, kísérleti gyógyszer lelassíthatja az Alzheimer-kór korai szakaszát. Bár a betegség kialakulásának pontos okát még most sem tudják, ez a készítmény teljesen más irányból közelíti meg a kezelését, a tau nevű agyfehérje szintjének csökkentésével.

Rájöhettek, miért a nőket támadja inkább az Alzheimer-kór

Több nőnél alakul ki Alzheimer-kór, mint férfinál, de a különbség pontos okai még nem teljesen ismertek. Egy új kutatás szerint az Alzheimer-kór nemek közötti eltéréseiben egy fehérjecsoport és az új idegsejtek képződésének zavara is szerepet játszhat.