Vérátömlesztéssel is terjedhet az Alzheimer-kór?

Az Alzheimer-kór kialakulását az életkor, a genetika és az életmód is befolyásolja. Az elmúlt években azonban felmerült, hogy a betegséghez köthető kóros fehérjék bizonyos esetekben emberről emberre is átterjedhetnek. A The Lancet folyóiratban megjelent tanulmány szerzői kifejezetten a vérátömlesztések esetleges szerepét vizsgálták meg. John Collinge, a University College London neurológusa hangsúlyozta: bár a vérátömlesztések rengeteg életet mentenek meg, a maximális biztonság érdekében minden felmerülő kockázatot alaposan ki kell vizsgálni.
Már korábban is felmerült az Alzheimer-kór átvitelének esélye
Egy 2015-ös tanulmány valós esetek alapján elsőként bizonyította, hogy az amiloidfehérjékhez köthető kóros elváltozások orvosi beavatkozások során átkerülhetnek egyik páciensről a másikra. Egy évvel később, 2016-ban egy újabb kutatás is alátámasztotta ezt. Egy 2018-as vizsgálat megállapította, hogy akár szennyezett sebészeti eszközök is közvetíthetik az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó fehérjéket. Ez a folyamat ahhoz hasonló, mint amikor a prionok arra késztetik az egészséges fehérjéket, hogy hibás szerkezetet vegyenek fel.
Összefüggések a vérátömlesztések kapcsán
A vérátömlesztések szerepéről egy 2023-as, Dániában és Svédországban végzett átfogó vizsgálat árult el új részleteket. Az eredmények azt mutatták, hogy ha valaki olyan donortól kapott vért, akinél később intracerebrális vérzés alakult ki, az illetőnél évekkel később szintén nagyobb eséllyel jelentkeztek ismétlődő agyvérzések.
Ez azért fontos, mert a spontán agyvérzés az agyi amiloid angiopátia egyik jellegzetes tünete. Bár ez az Alzheimer-kórtól független betegség, szintén a béta-amiloid fehérjékhez köthető.
A kutatók szerint a legvalószínűbb biológiai magyarázat az, hogy a donorok vérében már jelen voltak a béta-amiloid lerakódását beindító kezdeti magok. Ezek a donornál még nem okoztak agyi amiloid angiopátiát, de a vérátömlesztéssel bejuthattak a vért kapó betegek szervezetébe. A szerzők ugyanakkor kiemelték, hogy ezt az elméletet egyelőre nem sikerült egyértelműen bizonyítani.
További vizsgálatokra van szükség
Az áttekintés készítői szerint komolyan kell venni azt a lehetőséget, hogy a béta-amiloidhoz kötődő kóros folyamatok vérrel vagy vérkészítményekkel is továbbadhatók. Jelenleg azonban nincs elég adat ahhoz, hogy pontosan felmérjék ennek kockázatát.
Éppen ezért a kutatók az egymillió embert bevonó skandináv vizsgálathoz hasonló, átfogó elemzéseket javasolnak. Megelőző lépésként felmerült a rendszeres vérátömlesztésen áteső betegek szorosabb orvosi megfigyelése is.
Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy az Alzheimer-kór vérből kimutatható biológiai markerei segíthetnek-e kiszűrni azokat a donorokat, akiknél már elindultak a béta-amiloidhoz kapcsolódó kóros elváltozások.
- Az elővigyázatosság fontosságát hangsúlyozva a szerzők felidéztek egy 2024-ben publikált brit vizsgálatot is. Ennek során kiderült, hogy az 1970-es és az 1990-es évek között szennyezett vérrel több mint 30 ezer beteget fertőzhettek meg.
Egyelőre nincs ok az aggodalomra
A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ismert kockázat jelenleg minimális, és továbbra is meg kell őrizni a vérátömlesztések biztonságába vetett bizalmat. Susan Kohlhaas, az Alzheimer’s Research UK ügyvezető igazgatója szerint a mostani áttekintés leginkább arra mutat rá, hogy milyen nagyobb hézagok vannak még a tudásunkban.
Újabb kutatásoknak kell tisztázniuk, hogy valóban lehetséges-e a kóros elváltozások vér útján történő átvitele, kik a legveszélyeztetettebbek, és kellenek-e speciális óvintézkedések. A jelenleg rendelkezésre álló adatok egyáltalán nem igazolják, hogy maga az Alzheimer-kór vérátömlesztéssel átvihető lenne.