Vérátömlesztéssel is terjedhet az Alzheimer-kór?

Az Alzheimer-kór kialakulását az életkor, a genetika és az életmód is befolyásolja. Az elmúlt években azonban felmerült, hogy a betegséghez köthető kóros fehérjék bizonyos esetekben emberről emberre is átterjedhetnek. A The Lancet folyóiratban megjelent tanulmány szerzői kifejezetten a vérátömlesztések esetleges szerepét vizsgálták meg. John Collinge, a University College London neurológusa hangsúlyozta: bár a vérátömlesztések rengeteg életet mentenek meg, a maximális biztonság érdekében minden felmerülő kockázatot alaposan ki kell vizsgálni.

Az Alzheimer-kór és a vérátömlesztés lehetséges kapcsolatát a béta-amiloid fehérjék miatt vizsgálják a kutatók

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Már korábban is felmerült az Alzheimer-kór átvitelének esélye

Egy 2015-ös tanulmány valós esetek alapján elsőként bizonyította, hogy az amiloidfehérjékhez köthető kóros elváltozások orvosi beavatkozások során átkerülhetnek egyik páciensről a másikra. Egy évvel később, 2016-ban egy újabb kutatás is alátámasztotta ezt. Egy 2018-as vizsgálat megállapította, hogy akár szennyezett sebészeti eszközök is közvetíthetik az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó fehérjéket. Ez a folyamat ahhoz hasonló, mint amikor a prionok arra késztetik az egészséges fehérjéket, hogy hibás szerkezetet vegyenek fel.

Összefüggések a vérátömlesztések kapcsán

A vérátömlesztések szerepéről egy 2023-as, Dániában és Svédországban végzett átfogó vizsgálat árult el új részleteket. Az eredmények azt mutatták, hogy ha valaki olyan donortól kapott vért, akinél később intracerebrális vérzés alakult ki, az illetőnél évekkel később szintén nagyobb eséllyel jelentkeztek ismétlődő agyvérzések.

Ez azért fontos, mert a spontán agyvérzés az agyi amiloid angiopátia egyik jellegzetes tünete. Bár ez az Alzheimer-kórtól független betegség, szintén a béta-amiloid fehérjékhez köthető.

A kutatók szerint a legvalószínűbb biológiai magyarázat az, hogy a donorok vérében már jelen voltak a béta-amiloid lerakódását beindító kezdeti magok. Ezek a donornál még nem okoztak agyi amiloid angiopátiát, de a vérátömlesztéssel bejuthattak a vért kapó betegek szervezetébe. A szerzők ugyanakkor kiemelték, hogy ezt az elméletet egyelőre nem sikerült egyértelműen bizonyítani.