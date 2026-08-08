Ezek az állások segítik megelőzni a demenciát - egy friss kutatás eredményei

A kutatók közel 9 millió amerikai halálozási adatát elemezték 2020 és 2022 között, és arra jutottak, hogy a taxisofőrök és a mentőautó-sofőrök körében volt a legalacsonyabb az Alzheimer-kór miatti halálozás a vizsgált 443 foglalkozás közül.

Alzheimer: ezeknél a munkáknál lehet a legalacsonyabb a halálozási kockázat

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A navigáció folyamatosan edzheti az agyat

A kutatók szerint nem maga a vezetés lehet a döntő tényező, hanem az állandó térbeli tájékozódás. A taxisoknak folyamatosan figyelniük kell a környezetüket, új útvonalakat kell megtervezniük, és fejben kell tartaniuk a helyzetüket a városi térben.

Ez a folyamat az agy hippokampusz nevű területét aktiválja, amely a memória és a térbeli tájékozódás egyik központja. Éppen ez az agyterület az Alzheimer-kór korai szakaszában gyakran károsodik.

Korábbi kutatások is hasonló eredményekre jutottak. A londoni taxisofőrök agyát vizsgáló 2000-es tanulmány szerint azoknál, akik éveken keresztül dolgoztak a szakmában, nagyobb volt a hippokampusz hátsó részének szürkeállomány-térfogata.

A londoni taxisengedély megszerzéséhez a sofőröknek több mint 25 ezer utcát kell megtanulniuk egy meghatározott városrészen belül, ami rendkívül komoly memóriaterhelést jelent.

A térbeli gondolkodás más szakmákban is fontos lehet

A kutatók szerint nem csak a taxisoknál lehet jelentős a térbeli gondolkodás szerepe. Hasonló képességeket használnak például a térképészek, várostervezők vagy a térinformatikai szakemberek is.

Ezekben a munkákban az emberek folyamatosan összetett térképeket, adatokat és helyszíni kapcsolatokat elemeznek. Egy térinformatikai szakember például egyszerre vizsgálhat népességi adatokat, árvízkockázati térképeket vagy műholdfelvételeket.

Egyes kutatások szerint azoknál az embereknél, akik összetettebb térbeli környezetben élnek, alacsonyabb lehet a demencia kialakulásának kockázata is. A tudósok szerint az állandó mentális kihívások segíthetik az úgynevezett kognitív tartalék fenntartását.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kutatások egyelőre összefüggést mutatnak, nem bizonyítják egyértelműen, hogy bizonyos munkák önmagukban megelőzik az Alzheimer-kór kialakulását.