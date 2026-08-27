Egy amerikai kutatás során több mint ezer fiatal felnőtt nyaki verőerét vizsgálták meg. Bár a résztvevők átlagos életkora 23 év volt, az érfalak vastagságának egyes mutatói gyakran a 33 éveseknél várható értékeknek feleltek meg. A szakemberek olyan szubklinikai, vagyis még tünetmentes artériakárosodást figyeltek meg, ami intő jel lehet a jövőre nézve.

Az artériakárosodás korai jelei már fiatal felnőtteknél is kimutathatók

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A CKM-szindróma és az artériakárosodás

Ugyanezen kutatócsoport egy utánkövetéses vizsgálatában – melynek eredményei a Circulation: Population Health and Outcomes című folyóiratban jelentek meg – összesen 1283 fiatal felnőtt adatait elemezte. A résztvevők közel 80 százalékánál azonosították a kardiovaszkuláris-vese-metabolikus (röviden CKM) szindrómát.

Minél előrehaladottabb volt a szindróma stádiuma, annál gyakrabban utaltak jelek a nyaki verőerek károsodására – ezek az erek szállítják az oxigéndús vért az agyba.

A vizsgált személyek 40 százaléka az első, 36 százaléka a második, 2,8 százaléka pedig a harmadik stádiumba tartozott. A negyedik, egyben utolsó fázist senkinél sem diagnosztizálták a csoportban.

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálati csoport nem reprezentálta az Egyesült Államok teljes fiatal népességét. A kutatás elsősorban városi populációkra fókuszált, és sokan hátrányos helyzetű környezetből érkeztek. Az ő esetükben az étrendre és a fizikai aktivitásra vonatkozó mutatók kifejezetten kedvezőtlenek voltak.

Mit jelent a CKM-szindróma?

A CKM-szindróma a szív- és érrendszeri, a vese- és az anyagcsere-betegségek szoros, egymásra ható kapcsolatát írja le. Ezek az állapotok ritkán jelentkeznek elszigetelten, együttes jelenlétük pedig jelentősen növeli a többszervi szövődmények és a súlyos kardiovaszkuláris kimenetelek kockázatát.

A szindróma korai szakaszát (1. stádium) olyan tényezők jellemzik, mint a túlsúly, az elhízás vagy a prediabétesz.

Később (2. stádium) további anyagcsere- és vesebetegségek alakulhatnak ki,

végül pedig tünetmentes (3. stádium) vagy klinikailag diagnosztizált (4. stádium) szív- és érrendszeri problémák is felléphetnek.

A CKM diagnózisa nem jelenti azt, hogy elkerülhetetlen a súlyos betegség kialakulása. Sokkal inkább egy figyelmeztetés: arra utal, hogy a páciensek veszélyes úton járnak, és több olyan kockázati tényező van együttesen jelen, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.