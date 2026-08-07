Atomrobbantással mentenék meg a Földet a pusztulástól

A bolygóvédelem szempontjából a későn észlelt, nagy méretű égitestek jelentik a legsúlyosabb kockázatot. Az aszteroida-elhárítás új módszere ezért a bombát nem az objektum közelében, hanem annak belsejében robbantaná fel.

Atomrobbantással mentenék meg a Földet egy pusztító aszteroidától – bolygóvédelmi akcióterv (A kép illusztráció)

Fotó: MARC WARD / StockTrek Images via AFP

Atomrobbantással mentenék meg a Földet egy pusztító aszteroidától

Kínai kutatók egy radikális bolygóvédelmi tervet dolgoztak ki arra az esetre, ha egy nagyobb aszteroida rövid figyelmeztetési idővel a Föld felé tartana. A tanulmány szerint ilyen helyzetben az égitest gyors eltérítése vagy teljes megsemmisítése lehet az egyetlen reális megoldás, mert egy becsapódás egész városokat pusztíthatna el.

A bombát az aszteroida belsejében robbantanák fel

A kutatók számítógépes szimulációkban vizsgálták, milyen hatása lenne egy nukleáris robbanásnak különböző méretű űrsziklákra. Az eredmények alapján a bombát nem az aszteroida közelében, hanem annak belsejében lenne a leghatékonyabb felrobbantani. A belső detonáció nagyobb eséllyel szakítaná teljesen darabokra az égitestet, mint egy kívülről végrehajtott robbantás.

Egy százméteres űrsziklát is megsemmisíthetne

A számítások szerint egy 300 kilotonnás robbanás egy körülbelül 50 méter átmérőjű aszteroidát semmisíthetne meg. Egy három megatonnás nukleáris töltet pedig egy hozzávetőleg 100 méteres égitestet is szétzúzhatna. A kutatók szerint a nagy, későn észlelt Föld-közeli objektumok különösen súlyos veszélyt jelentenek az emberiségre. A Föld történetében korábbi becsapódások katasztrofális környezeti változásokat és tömeges kihalásokat okoztak. Az elképzelés egyelőre kizárólag szimulációkon alapul, és nem egy előkészítés alatt álló űrmisszió – olvasható a Daily Star cikkében.

Meglepő felfedezés: az aszteroidák indíthatták el az életet a Földön

Új megvilágításba helyezi a Föld korai történetét egy friss kutatás. A szakemberek szerint az aszteroida-becsapódások nemcsak pusztították a fiatal bolygót, hanem olyan föld alatti, forró vizes rendszereket is létrehozhattak, amelyek hozzájárulhattak a földi élet kialakulásához.