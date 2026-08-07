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aszteroida

Atomrobbantással mentenék meg a Földet a pusztulástól

10 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Radikális megoldást dolgoztak ki arra az esetre, ha egy nagy égitest rövid időn belül veszélyeztetné bolygónkat. Kínai kutatók egy új tanulmányban vizsgálták, hogyan semmisíthető meg atomrobbantással egy Föld felé tartó aszteroida.
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aszteroidaűratomrobbantásbomba

A bolygóvédelem szempontjából a későn észlelt, nagy méretű égitestek jelentik a legsúlyosabb kockázatot. Az aszteroida-elhárítás új módszere ezért a bombát nem az objektum közelében, hanem annak belsejében robbantaná fel.

Atomrobbantással mentenék meg a Földet egy pusztító aszteroidától – bolygóvédelmi akcióterv (A kép illusztráció)
Atomrobbantással mentenék meg a Földet egy pusztító aszteroidától – bolygóvédelmi akcióterv (A kép illusztráció)
Fotó: MARC WARD / StockTrek Images via AFP

Atomrobbantással mentenék meg a Földet egy pusztító aszteroidától

Kínai kutatók egy radikális bolygóvédelmi tervet dolgoztak ki arra az esetre, ha egy nagyobb aszteroida rövid figyelmeztetési idővel a Föld felé tartana. A tanulmány szerint ilyen helyzetben az égitest gyors eltérítése vagy teljes megsemmisítése lehet az egyetlen reális megoldás, mert egy becsapódás egész városokat pusztíthatna el.

A bombát az aszteroida belsejében robbantanák fel

A kutatók számítógépes szimulációkban vizsgálták, milyen hatása lenne egy nukleáris robbanásnak különböző méretű űrsziklákra. Az eredmények alapján a bombát nem az aszteroida közelében, hanem annak belsejében lenne a leghatékonyabb felrobbantani. A belső detonáció nagyobb eséllyel szakítaná teljesen darabokra az égitestet, mint egy kívülről végrehajtott robbantás.

Egy százméteres űrsziklát is megsemmisíthetne

A számítások szerint egy 300 kilotonnás robbanás egy körülbelül 50 méter átmérőjű aszteroidát semmisíthetne meg. Egy három megatonnás nukleáris töltet pedig egy hozzávetőleg 100 méteres égitestet is szétzúzhatna. A kutatók szerint a nagy, későn észlelt Föld-közeli objektumok különösen súlyos veszélyt jelentenek az emberiségre. A Föld történetében korábbi becsapódások katasztrofális környezeti változásokat és tömeges kihalásokat okoztak. Az elképzelés egyelőre kizárólag szimulációkon alapul, és nem egy előkészítés alatt álló űrmisszió – olvasható a Daily Star cikkében.

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