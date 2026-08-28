Megtalálták Atlantisz elveszett városát: kitálalt az egykori haditengerészeti tiszt

Atlantisz elveszett városa az Atlanti-óceán egy ismeretlen szakasza alatt rejtőzhet - legalábbis állítja egy nyugalmazott amerikai haditengerészeti admirális. Tim Gallaudet elmondta, hogy olyan kutatókkal dolgozik együtt, akik úgy vélik, hogy a tengerfenék részletes térképei olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megegyeznek a legendás ősi civilizáció leírásával.

Atlantisz nyomai után kutat egy csapat. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Atlantisz nyomai után kutat egy csapat

Az egykori tiszt Atlantiszt Platón görög filozófus több mint 2000 évvel ezelőtt gazdag szigetbirodalomként írta le, amelynek fővárosa föld- és vízgyűrűk köré épült. A legenda szerint egyetlen nap és éjszaka alatt heves földrengések és árvizek nyelték el a szigetet.

Úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk a régiót az Atlanti-óceánban. Rendelkezünk saját fejlesztésű batimetriával (víz alatti topográfiával), és ez nagyon nagy felbontású. Sok olyan jellemző van, amely pontosan megfelel annak, ahogyan Platón leírta

- mondta Gallaudet Jesse Michelsnek az American Alchemy podcastban.

A város helye azonban továbbra is rejtély marad a nyilvánosság előtt, ugyanis Gallaudet egy titoktartási megállapodásra hivatkozva nem fedi fel a helyszínt. Fontos megjegyezni azonban, hogy az egykori tiszt beszámolója egy lehetséges keresési célpontot ír le, nem pedig Atlantisz megerősített felfedezését.

Az American Alchemy-nek adott interjújában Gallaudet elmondta, hogy a csapat batimetriát - azaz a víz alatti mélységek és a domborzat feltérképezését - használ, amelyet magántulajdonban lévő és rendkívül nagy felbontású adatokként írt le. Rámutatott a Platón írásaiban szereplő csatornarendszer méreteire, és kijelentette, hogy a célterület jellegzetességei „pontosan megegyeznek azzal, ahogyan azt Platón leírta”. A pontos méreteket azonban nem közölte, és a többi összehasonlított jellegzetességet sem nevezte meg.

Egy korábbi interjúban Gallaudet úgy fogalmazott, hogy szeretne „némi adatot látni Atlantiszról”, és hozzátette: „van néhány nyomom.” A jelenlegi kutatást egy sürgősségi orvos vezeti, aki több mint egy évtizedet töltött geológiai és régészeti információk gyűjtésével. A nevét nem árulta el az egykori haditengerész, de leírta, hogyan kezdte el a kutató szabadidejében Platón eredeti írását olvasni, mielőtt szakértő tanácsadókat vont volna be.