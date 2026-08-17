Négy helyen támadta a saját immunrendszere egy 40 éves nő szervezetét

A nőnél korábban már diagnosztizálták a fekélyes vastagbélgyulladást, az autoimmun hepatitist és az elsődleges szklerotizáló kolangitiszt, amelyek a vastagbelet, a májat és az epeutakat érintik.

A vashiány árulta el a negyedik autoimmun betegséget.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Négy autoimmun betegséget találtak egyetlen nő szervezetében

Amikor azonban a vérvizsgálatok súlyos vashiányt és alacsony, 89 gramm/literes hemoglobinszintet mutattak, az orvosok keresni kezdték a vérvesztés okát.

A székletvizsgálatok nem mutattak rejtett vérzést, a nőgyógyászati vizsgálat sem talált vérvesztésre utaló eltérést.

Végül kiderült, hogy nem a vérvesztés, hanem a vas felszívódásának zavara állhat a háttérben.

A gyomor vizsgálatakor a szerv belső nyálkahártyája súlyosan elvékonyodott. A szövetekben immunsejtek okozta gyulladást találtak, miközben a gyomorsavat termelő sejtek közül sok károsodott vagy teljesen hiányzott. A vérben olyan ellenanyagokat is kimutattak, amelyek ezeket a sejteket támadták.

Az orvosok így azonosították a negyedik autoimmun betegséget, az autoimmun gyomorhurutot.

A gyomorsav nemcsak az emésztésben játszik szerepet, hanem a táplálékkal bevitt vas felszívódását is segíti. Ha az autoimmun folyamat károsítja a gyomorsavat termelő sejteket, a szervezet akkor sem tud elegendő vasat felvenni, ha az étrend megfelelő mennyiségű vasat tartalmaz.

A betegség később a B12-vitamin felszívódását is akadályozhatja, a nőnél azonban ennek szintje egyelőre normális volt.

Az eset egy ritka, 3B típusú autoimmun poliglanduláris szindrómára is hasonlított.

Ezt azonban az orvosok nem tudták egyértelműen igazolni, mivel a nő pajzsmirigyét korábban daganat miatt műtéti úton eltávolították, ezért nem lehetett bizonyítani, hogy a pajzsmirigyet is autoimmun folyamat támadta meg.

A szakemberek szerint az eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a megmagyarázhatatlan vashiány nem mindig a helytelen étrend vagy a vérvesztés következménye. Olyan betegeknél, akiknek már több autoimmun betegségük van, a vashiány akár arra is utalhat, hogy az immunrendszer a szervezet egy újabb részét támadja.