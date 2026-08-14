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maradvány

Több ezer éves rejtélyt őrzött a svéd barlang mélye

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Rendkívüli régészeti leletre bukkantak egy svédországi barlangban: egy fiatal nő és egy 32–34 hetes magzat maradványait találták meg. A csontok akár 8000–9500 évesek is lehetnek.
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maradványmagzatbarlang

A lelet a svédországi Gotland partjainál fekvő, lakatlan Lilla Karlsö szigetén, a Suder Vagnhus-barlang egyik rejtett üregében került elő. A kutatók szerint a nő mindössze 14–19 éves lehetett, és a magzat a hasüregében feküdt, amikor eltemették.

barlang
Svéd barlang: 8000 éves titokra derült fény.
Fotó: Wikimedia Commons

8000 éves titkot rejtett a svéd barlang, különleges lelet került elő

A maradványok elhelyezkedése arra utal, hogy a magzat még az anya testében volt. A csontok alapján a terhesség a harmadik trimeszterben járhatott. A kutatók egyelőre nem tudják, hogyan halt meg a fiatal nő, és azt sem, hogy a terhességnek köze volt-e a halálához.

A barlangban legalább egy, de akár két további ember maradványaira is rábukkantak, köztük egy kisgyermek csontjaira. Ez arra utalhat, hogy a barlangot temetkezési helyként használták.

A szakemberek szerint a terhes nők és magzatok ilyen állapotban fennmaradt, több mint 8000 éves temetkezései rendkívül ritkák. A pontos életkort radiokarbonos vizsgálattal határozhatják meg.

 

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