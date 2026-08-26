Nem csak az antibiotikumok változtathatják meg hosszú távon a bélflórát

A Tartui Egyetem Genomikai Intézetének kutatói az Észt Biobank mikrobiom-kohorszához tartozó résztvevők székletmintáit és gyógyszerfelírási adatait vizsgálták. A bélmikrobiom az emésztőrendszerben élő baktériumok és más mikroorganizmusok közössége, amely az emésztésre, az anyagcserére és az immunrendszer működésére egyaránt hatással lehet. Az elemzés alapján a vizsgált készítmények többsége összefüggést mutatott a mikrobiom összetételével.
A bélmikrobiom állapota: több gyógyszercsoport is tartós eltéréseket idézhet elő
A kutatók számos készítménynél még évekkel a gyógyszerszedés befejezése után is ki tudták mutatni a bélmikrobiomban okozott eltéréseket. A tartós változások nem korlátozódtak az antibiotikumokra, amelyekről már régóta ismert, hogy megzavarhatják a bélbaktériumok közösségét. Az antidepresszánsok, a béta-blokkolók, a protonpumpagátlók és a benzodiazepinek korábbi használata szintén jellegzetes mikrobiális mintázatokkal mutatott összefüggést.
„A mikrobiomvizsgálatok többnyire csak a jelenleg alkalmazott gyógyszerekre fókuszálnak, ám az adatok azt mutatják, hogy a korábbi gyógyszerhasználat is ugyanilyen jelentős, mivel meglepően nagymértékben felelős az egyéni mikrobiom-különbségekért.”
– mondta dr. Oliver Aasmets, a tanulmány vezető szerzője.
A benzodiazepinek markánsan befolyásolják a bélmikrobiomot
A kutatás egyik leginkább figyelemre méltó eredménye a szorongás kezelésére használt benzodiazepinekhez kapcsolódik. Ezek a készítmények hasonló módon befolyásolhatták a mikrobiomot, mint a széles spektrumú antibiotikumok. Az elemzés azt is megmutatta, hogy az azonos gyógyszercsoportba tartozó készítmények nem feltétlenül módosítják ugyanolyan módon a bél mikrobáit. A hasonló panaszokra felírt diazepam és alprazolam például nem egyforma erősséggel hat a mikrobiális közösségre. A kutatók szerint emiatt az egyes hatóanyagokat külön-külön is vizsgálni kellene.
Az utánkövetéses vizsgálat eredményei
A kutatók a résztvevők egy kisebb csoportjától később székletmintákat is vettek. Ennek köszönhetően megfigyelhették, hogyan változott a mikrobiom bizonyos gyógyszerek szedésének megkezdése vagy abbahagyása után. A gyógyszerhasználat változását a bélmikrobák közösségének előre jelezhető átalakulása kísérte.
Ez egyértelműen arra utal, hogy a megfigyelt eltérések legalább egy részéért maguk a készítmények a felelősek.
Az utánkövetés során a protonpumpagátlók, a szelektív szerotonin-visszavétel-gátló antidepresszánsok, valamint egyes antibiotikumok tartós hatását is megerősítették. Az utóbbiak közé kombinált penicillinkészítmények és makrolidok tartoztak.
A korábbi gyógyszerszedés is befolyásolhatja az eredményeket
A vizsgálat szerint a bélmikrobiom nemcsak az ember jelenlegi étrendjét, életmódját, egészségi állapotát és gyógyszerhasználatát tükrözi. A korábbi kezelések olyan biológiai nyomokat hagyhatnak, amelyek hosszú idővel a gyógyszer elhagyása után is felismerhetők maradnak. Elin Org professzor, a tanulmány levelező szerzője kiemelte:
a kutatás valós egészségügyi adatok alapján szisztematikusan értékelte a hosszú távú hatásokat. A gyógyszerszedési előzményeket ezért a mikrobiomadatok értelmezésekor is figyelembe kell venni. Ez segíthet pontosabban elkülöníteni a betegségekhez kapcsolódó mikrobiális eltéréseket a korábban alkalmazott gyógyszerek hatásaitól."
- A teljes tanulmány az mSystems szakfolyóiratban olvasható.
A béta-blokkolókat többek között magas vérnyomás és egyes szívbetegségek kezelésére alkalmazzák. A protonpumpagátlók a gyomorsav termelődését mérséklik, míg a benzodiazepineket elsősorban szorongás és más rendellenességek esetén írják fel.