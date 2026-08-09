Nem mindegy, mennyi idő alatt halad át az étel a szervezeten

Míg az elfogyasztott táplálékból származó, hasznosítható tápanyagokat a szervezet felszívja, a visszamaradó salakanyagok végül széklet formájában távoznak. Ennek a folyamatnak az időtartama egyénenként jelentős eltéréseket mutathat. Dán és belga kutatók több tucat korábbi vizsgálat eredményét elemezték, a Gut című folyóiratban megjelent átfogó tanulmányuk pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a béltranzitidő egy rendkívül fontos, ám sokszor indokolatlanul mellőzött tényező a bélmikrobiom kutatásában.

A béltranzitidő azt mutatja meg, mennyi idő alatt halad végig a táplálék az emésztőrendszeren

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Mi befolyásolja a béltranzitidőt?

A béltranzitidő lényegében azt mutatja meg, hogy a táplálék mennyi idő alatt halad végig az emésztőrendszeren. Ezt az időtartamot számos tényező módosíthatja, többek között az étrend jellege és összetétele, valamint az egyén életkora és neme.

A tranzitidő férfiaknál általában rövidebb, míg az életkor előrehaladtával jellemzően meghosszabbodik. Emellett a fizikai aktivitás, a stresszszint, az esetleges gyógyszerszedés és a genetikai háttér is szerepet játszik az alakulásában. Fontos megjegyezni, hogy az érték akár ugyanannál a személynél is folyamatosan változhat.

Mivel ezen tényezők hatásai össze is adódhatnak, egyeseknél tartósan megnyúlhat vagy éppen felgyorsulhat a béltartalom áthaladási ideje, ami végső soron az általános egészségi állapotra is kihat.

A bélmikrobiom összetétele is megváltozhat

A béltranzitidő a bélmikrobióta összetételének és megfelelő működésének egyik kulcsszabályozója, így a lelassult emésztés akár drasztikus változásokat is előidézhet ezen a téren.

Ha a béltartalom túlságosan lassan halad előre, az erjeszthető szénhidrátok már azelőtt kimerülhetnek, hogy a széklet elérné a vastagbél távolabbi szakaszait. Ennek következtében a bélbaktériumok a szénhidrátok helyett egyre inkább a fehérjék lebontására térnek át, ami az egészségre jótékony hatású, rövid szénláncú zsírsavak termelődésének csökkenésével járhat.

A fehérjék lebontása során ráadásul ammónia, hidrogén-szulfid, fenolok, indolok és elágazó láncú zsírsavak is keletkezhetnek. Dr. Ketan Thanki, a kaliforniai Long Beach Medical Center kolorektális sebésze rámutatott:

ezek az anyagcseretermékek károsíthatják a vastagbél hámsejtjeit és azok DNS-ét, rákkeltő mutációkat okozhatnak, mindemellett fokozhatják a bélhám áteresztőképességét, utat nyitva az egész szervezetet érintő szisztémás gyulladások kialakulásának.

Kapcsolat az emésztőrendszeri betegségekkel

A lassú béltranzitidő hozzájárulhat ahhoz is, hogy a baktériumok kórosan elszaporodjanak a vékonybélben. Ez az állapot különösen gyakran megfigyelhető az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedőknél, ráadásul a kutatók szerint maga az IBS is szorosan összefügghet a tranzitidővel.