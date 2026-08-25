Több évtizedes tévhit dőlt meg a C-vitaminról

A legtöbben az első tüsszentés vagy torokkaparás után rögtön nagy dózisú C-vitaminhoz nyúlnak, azt remélve, hogy így hamar túllendülnek a náthán. Az utóbbi évek vizsgálatai ugyanakkor kijózanítóan hathatnak azokra, akik csodaszerként tekintenek a C-vitaminra. Ráadásul a kutatások éles különbséget tesznek a betegség előtt megkezdett, megelőző célú, rendszeres pótlás, valamint a már a tünetek jelentkezésekor alkalmazott C-vitamin-kúra között. Ez magyarázza, miért tűnhetnek esetenként ellentmondásosnak az eredmények.

A C-vitamin fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében, de az utóbbi évek kutatásai szerint a megfázás megelőzésében csak korlátozott hatása van

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Linus Pauling tette igazán népszerűvé a C-vitamint

A C-vitamin megfázás elleni alkalmazását nagyrészt Linus Pauling amerikai kémikus tette széles körben ismertté. Pauling kétszeres Nobel-díjas volt: a kémiai kötések kutatásáért 1954-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki, 1962-ben pedig Nobel-békedíjat kapott a nukleáris fegyverkísérletek elleni fellépéséért.

Bár Pauling sem dietetikus, sem infektológus nem volt, 1970-ben mégis könyvet jelentetett meg a C-vitamin és a megfázás kapcsolatáról. Az egészség megőrzéséhez napi 1000–2000 milligramm bevitelét ajánlotta, a megfázás megelőzésére pedig még ennél is nagyobb adagokat javasolt.

Könyvének azóta is jelentős szerepet tulajdonítanak a C-vitamin-készítmények forgalmának megugrásában. Állításainak tudományos hátterét azonban később számos kritika érte:

a bírálók matematikai hibákra,

gyenge minőségű vizsgálatok felhasználására

és egyes eredmények túlértékelésére hívták fel a figyelmet.

A legtöbb embernél a C-vitamin nem előzi meg a megfázást

A C-vitamin hatását vizsgáló egyik legfontosabb tudományos összegzés a Cochrane-együttműködés 2013-as áttekintése, amelyben a kutatók 29 vizsgálat során összesen 11 306 résztvevő adatait elemezték.

Az eredmények világosan megmutatták, hogy napi legalább 200 milligramm C-vitamin rendszeres szedése az átlagos népesség körében nem csökkentette érdemben a megfázás kockázatát. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) 2025-ben frissített szakmai összefoglalója is pontosan erre a következtetésre jutott.