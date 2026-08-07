Megtalálták, hol bújik el az emberi testen az egyik legveszélyesebb kórokozó

A Candida auris kezdetben teljesen észrevétlenül bújik meg a bőrön: sem kiütést, sem viszketést, sem egyéb látható elváltozást nem okoz. Csak akkor válik komoly veszéllyé, ha egy seb vagy intravénás kanül révén utat talál a mélyebb szövetekbe. Mivel a bőrön megtelepedett gomba eltávolítására jelenleg nincs megbízható módszer, a Kaliforniai Egyetem San Franciscó-i kutatói azt vizsgálták, pontosan mi teszi lehetővé a kórokozó tartós fennmaradását. Eredményeiket a rangos Science folyóiratban publikálták.

A Candida auris mikroszkopikus megjelenítését ábrázoló illusztráció. A gomba tartósan megtelepedhet a bőr szőrtüszőiben, és bizonyos esetekben súlyos fertőzést okozhat

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Eltérő immunválaszt vált ki a Candida auris

A szakemberek a Candida aurist közeli rokonával, a Candida albicans gombával hasonlították össze. Míg az egerek bőréről a C. albicans néhány nap alatt nyomtalanul eltűnt, a C. auris a szőrtüszőkben megtelepedve hosszú távon is életképes maradt. Ezt az eltérést a két gomba által kiváltott különböző immunválasz magyarázza.

A C. albicans egy IL-17 nevű jelzőmolekula termelésére serkenti a szervezetet, amely elősegíti a bőrfelszín megújulását és erősíti a gombaellenes védekezést. Ezzel szemben a Candida auris egészen máshogy hat az immunrendszerre:

úgy módosítja a saját sejtfalát, hogy annak felszínén több kitin válik szabaddá.

Ez a folyamat a közeli immunsejteket interferon-gamma termelésére készteti, amely molekula alapvetően a vírusok elleni védekezésben játszik szerepet.

Lassabban cserélődnek a szőrtüszők sejtjei

Ebben a sajátos esetben az interferon-gamma kifejezetten gyengíti a bőr védekezőképességét: gátolja az IL-17 működését, és lelassítja a szőrtüszők sejtjeinek megújulását.

Mivel az elhasználódott sejtek tovább maradnak a helyükön, egy olyan pangó mikrokörnyezet jön létre, amely kiváló feltételeket teremt a Candida auris tartós megtelepedéséhez.

Két lehetséges kezelési célpont

Az egyik lehetséges terápiás irány az interferon-gamma által kiváltott válasz mérséklése lehetne. Ez a lépés lehetővé tenné, hogy az IL-17 ismét zavartalanul támogassa a bőr megújulását és a gombák elleni védelmet.

Egy másik megközelítés olyan gyógyszer alkalmazását jelentené, amely vagy blokkolja a kitint, vagy megakadályozza, hogy az felerősítse az interferon-gamma hatását.

Bár az említett irányok ígéretesek, egyelőre egyik módszerről sem bizonyították egyértelműen, hogy képes teljesen eltávolítani a Candida aurist az emberi bőrről.