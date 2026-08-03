A combod hossza elárulhatja, mekkora nálad a cukorbetegség kockázata

Egy tanulmány szerint a combhossz segíthet a cukorbetegség kimutatásában. Magyarországon több, mint egymillió embernél diagnosztizáltak cukorbetegséget – a 2-es típusú cukorbetegség az esetek 90 százalékát teszi ki. További kétszázezer magyar élhet együtt ezzel a betegséggel diagnózis nélkül a becslések szerint.

A comb hossza árulkodhat arról, cukorbetegek leszünk-e - Fotó: pexels

Sokaknál a cukorbetegség tüneteinek lassú megjelenése – amely magában foglalhatja a fáradtságot, a szomjúságot és a gyakoribb vizelési ingert – miatt a betegség évekig felismerhetetlen maradhat.

A comb hossza árulkodhat arról, cukorbetegek leszünk-e

Egy dán kutatócsoport most azt állítja, hogy talán találtak megoldást: egy egyszerű, otthoni önvizsgálatot, amely többek között a comb hosszát is megméri.

„A 2-es típusú cukorbetegség könnyen diagnosztizálható vérvizsgálattal, de ha nem gyanítod, hogy beteg vagy, akkor nem fogsz orvoshoz menni vizsgálatra” – mondta Dr. Daniel Yoo, a Dán Műszaki Egyetem kutatója. „Ezért ösztönözheti az embereket egy otthoni online teszt arra, hogy orvoshoz forduljanak.”

A tudósok szerint a túl rövid combhossz egészségügyi kockázatot jelez előre. Ha valakinek rövidebbek a végtagjai, annak azonnal meg kell szólalnia a vészharangnak!

„A combcsont hossza egyértelmű bizonyítéka a kora gyermekkori táplálkozásnak. Az élet első éveiben elszenvedett hiányos táplálkozás némileg gátolja a csontnövekedést, és évtizedekkel később szorosan összefügg a cukorbetegség megnövekedett kockázatával” – mutattak rá az összefüggésre a szakemberek.

A háttérben ráadásul egy másik ijesztő biológiai folyamat is áll: a test legnagyobb izomcsoportja éppen a combban található, és ezek az izmok felelősek a cukor eltávolításáért a vérből. A rövidebb láb azt jelenti, hogy a betegnek kisebb az izomtömege, így a szervezete képtelen elnyelni a felesleges cukrot, ami egyenesen a pusztító betegséghez vezet.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a lassú lefolyású betegség – amely alattomos fáradtsággal, szomjúsággal és állandó vizelési ingerrel jár – akár évekig is észrevétlen maradhat, miközben csendben rombolja a szervezetet. A dán kutatók éppen ezért fejlesztették ki a MEDWACS nevű otthoni tesztet, amellyel egy egyszerű mérőszalag és harminc évnyi egészségügyi adat segítségével bárki kiszűrheti a halálos veszélyt, még mielőtt túl késő lenne.