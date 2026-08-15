Eszközhasználó delfineket filmeztek le: olyat tettek, amit csak nagyon ritkán látni

A Hervey-öbölben még 2025-ben készült az a videófelvétel, amelyen egy felnőtt nőstény és borja egymást követően ugyanazt a tengeri csigaházat használja vadászatra. Bár hasonló csigaházas vadászatot korábban is megfigyeltek a nyugat-ausztráliai Shark-öbölben, a Sunshine Coast-i Egyetem kutatói által bemutatott új felvételek bizonyítják, hogy a különleges viselkedésforma a kontinens keleti partvidékén is jelen van.

Csigaházas vadászat közben egy palackorrú delfin üres tengeri csigaházat emel ki a vízből

Fotó: University of the Sunshine Coast

Hogyan zajlik a csigaházas vadászat?

A folyamat során a delfin egy kisebb halat terel egy nagyobb, üres tengeri csigaházba. Ezt követően hosszú orrát a ház nyílásába dugja, majd a felszín fölé emeli azt, és megpróbálja lenyelni a csapdába esett zsákmányt.

Bár jól ismert, hogy az indiai-óceáni palackorrú delfinek előszeretettel használnak különféle eszközöket, ezt a specifikus módszert korántsem alkalmazza minden egyed.

Az elsajátításához ugyanis pontosan tudniuk kell,

hol találhatnak megfelelő üres csigaházakat,

miként tudják azokat mozgatni,

és hogyan nyerhetik ki belőlük a halat.

A Marine Mammal Science folyóiratban közzétett, a kutatást összegző tanulmány 2013-ban és 2019-ben készült fotókat is bemutat. Ezeket a Blue Dolphin Marine Tour túrahajó fedélzetén készítették a Hervey-öböl térségében, ám tudományos jelentőségükre csak évekkel később derült fény.

A Blue Dolphin Marine Tour fedélzetéről dokumentált csigaházas vadászat 2013-ban (a) és 2019-ben (b)

Fotó: Marine Mammal Science, 2026

A borjú követte anyja példáját

A kutatók a felvételeken először azt vették észre, hogy az anyaállat kiemeli a csigaházat a vízből. Amikor a benne rejtőző hal kiszabadult, a nőstény azonnal utánaeredt. Néhány perccel azután, hogy az anya elejtette a csigaházat, a borjú is felvette azt, és megismételte anyja mozdulatait.

Bár az nem derült ki, hogy végül melyiküknek sikerült elfogyasztania a zsákmányt,

a borjú viselkedése egyértelműen arra utal, hogy a vadászati technikát anyját figyelve próbálta elsajátítani.

Többféleképpen terjedhet a módszer

A Shark-öböl delfinjei körében 2011-ben dokumentálták először tudományosan a csigaházas vadászatot. Egy későbbi, 2020-as vizsgálat 42 videófelvétel elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az állatok a csoportjuk más tagjaitól is eltanulhatják ezt az ügyességet igénylő módszert.