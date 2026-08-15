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palackorrú delfinek

Eszközhasználó delfineket filmeztek le: olyat tettek, amit csak nagyon ritkán látni

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Most először dokumentálták tudományosan, hogy az indiai-óceáni palackorrú delfinek (Tursiops aduncus) üres csigaházakat is felhasználnak a zsákmányszerzéshez Ausztrália keleti partjainál. Ráadásul a megfigyelések szerint a csigaházas vadászattal kapcsolatos tudást az anyaállatok képesek átadni a borjaiknak is.
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palackorrú delfineketológiatanulásvadászat

A Hervey-öbölben még 2025-ben készült az a videófelvétel, amelyen egy felnőtt nőstény és borja egymást követően ugyanazt a tengeri csigaházat használja vadászatra. Bár hasonló csigaházas vadászatot korábban is megfigyeltek a nyugat-ausztráliai Shark-öbölben, a Sunshine Coast-i Egyetem kutatói által bemutatott új felvételek bizonyítják, hogy a különleges viselkedésforma a kontinens keleti partvidékén is jelen van.

Csigaházas vadászat palackorrú delfinnel, tengeri csigaházzal és zsákmányszerzéssel
Csigaházas vadászat közben egy palackorrú delfin üres tengeri csigaházat emel ki a vízből
Fotó: University of the Sunshine Coast

Hogyan zajlik a csigaházas vadászat?

A folyamat során a delfin egy kisebb halat terel egy nagyobb, üres tengeri csigaházba. Ezt követően hosszú orrát a ház nyílásába dugja, majd a felszín fölé emeli azt, és megpróbálja lenyelni a csapdába esett zsákmányt.

Bár jól ismert, hogy az indiai-óceáni palackorrú delfinek előszeretettel használnak különféle eszközöket, ezt a specifikus módszert korántsem alkalmazza minden egyed. 

Az elsajátításához ugyanis pontosan tudniuk kell, 

  • hol találhatnak megfelelő üres csigaházakat, 
  • miként tudják azokat mozgatni, 
  • és hogyan nyerhetik ki belőlük a halat.

A Marine Mammal Science folyóiratban közzétett, a kutatást összegző tanulmány 2013-ban és 2019-ben készült fotókat is bemutat. Ezeket a Blue Dolphin Marine Tour túrahajó fedélzetén készítették a Hervey-öböl térségében, ám tudományos jelentőségükre csak évekkel később derült fény.

A Blue Dolphin Marine Tour fedélzetéről dokumentált csigaházas vadászat 2013-ban (a) és 2019-ben (b)
A Blue Dolphin Marine Tour fedélzetéről dokumentált csigaházas vadászat 2013-ban (a) és 2019-ben (b)
Fotó: Marine Mammal Science, 2026

A borjú követte anyja példáját

A kutatók a felvételeken először azt vették észre, hogy az anyaállat kiemeli a csigaházat a vízből. Amikor a benne rejtőző hal kiszabadult, a nőstény azonnal utánaeredt. Néhány perccel azután, hogy az anya elejtette a csigaházat, a borjú is felvette azt, és megismételte anyja mozdulatait.

Bár az nem derült ki, hogy végül melyiküknek sikerült elfogyasztania a zsákmányt, 

a borjú viselkedése egyértelműen arra utal, hogy a vadászati technikát anyját figyelve próbálta elsajátítani.

Többféleképpen terjedhet a módszer

A Shark-öböl delfinjei körében 2011-ben dokumentálták először tudományosan a csigaházas vadászatot. Egy későbbi, 2020-as vizsgálat 42 videófelvétel elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az állatok a csoportjuk más tagjaitól is eltanulhatják ezt az ügyességet igénylő módszert.

A Hervey-öbölben rögzített új felvételek ugyanakkor arra utalnak, hogy a tudást nemcsak a felnőtt társaktól lehet átvenni, hanem az anyák is továbbadhatják azt utódaiknak. Felmerül annak a lehetősége is, hogy ez a viselkedés Ausztrália két ellentétes partvidékén egymástól teljesen függetlenül alakult ki, de az is elképzelhető, hogy északabbra további, eddig még nem vizsgált populációk is alkalmazzák.

A kutatók a jövőben a Hervey-öböl és a Shark-öböl delfinjeit is tovább tanulmányozzák, hogy még pontosabb képet kapjanak arról, miként sajátítják el és adják tovább egymásnak ezt a különleges vadászati technikát.

 

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