Eszközhasználó delfineket filmeztek le: olyat tettek, amit csak nagyon ritkán látni

A Hervey-öbölben még 2025-ben készült az a videófelvétel, amelyen egy felnőtt nőstény és borja egymást követően ugyanazt a tengeri csigaházat használja vadászatra. Bár hasonló csigaházas vadászatot korábban is megfigyeltek a nyugat-ausztráliai Shark-öbölben, a Sunshine Coast-i Egyetem kutatói által bemutatott új felvételek bizonyítják, hogy a különleges viselkedésforma a kontinens keleti partvidékén is jelen van.
Hogyan zajlik a csigaházas vadászat?
A folyamat során a delfin egy kisebb halat terel egy nagyobb, üres tengeri csigaházba. Ezt követően hosszú orrát a ház nyílásába dugja, majd a felszín fölé emeli azt, és megpróbálja lenyelni a csapdába esett zsákmányt.
Bár jól ismert, hogy az indiai-óceáni palackorrú delfinek előszeretettel használnak különféle eszközöket, ezt a specifikus módszert korántsem alkalmazza minden egyed.
Az elsajátításához ugyanis pontosan tudniuk kell,
- hol találhatnak megfelelő üres csigaházakat,
- miként tudják azokat mozgatni,
- és hogyan nyerhetik ki belőlük a halat.
A Marine Mammal Science folyóiratban közzétett, a kutatást összegző tanulmány 2013-ban és 2019-ben készült fotókat is bemutat. Ezeket a Blue Dolphin Marine Tour túrahajó fedélzetén készítették a Hervey-öböl térségében, ám tudományos jelentőségükre csak évekkel később derült fény.
A borjú követte anyja példáját
A kutatók a felvételeken először azt vették észre, hogy az anyaállat kiemeli a csigaházat a vízből. Amikor a benne rejtőző hal kiszabadult, a nőstény azonnal utánaeredt. Néhány perccel azután, hogy az anya elejtette a csigaházat, a borjú is felvette azt, és megismételte anyja mozdulatait.
Bár az nem derült ki, hogy végül melyiküknek sikerült elfogyasztania a zsákmányt,
a borjú viselkedése egyértelműen arra utal, hogy a vadászati technikát anyját figyelve próbálta elsajátítani.
Többféleképpen terjedhet a módszer
A Shark-öböl delfinjei körében 2011-ben dokumentálták először tudományosan a csigaházas vadászatot. Egy későbbi, 2020-as vizsgálat 42 videófelvétel elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az állatok a csoportjuk más tagjaitól is eltanulhatják ezt az ügyességet igénylő módszert.
A Hervey-öbölben rögzített új felvételek ugyanakkor arra utalnak, hogy a tudást nemcsak a felnőtt társaktól lehet átvenni, hanem az anyák is továbbadhatják azt utódaiknak. Felmerül annak a lehetősége is, hogy ez a viselkedés Ausztrália két ellentétes partvidékén egymástól teljesen függetlenül alakult ki, de az is elképzelhető, hogy északabbra további, eddig még nem vizsgált populációk is alkalmazzák.
A kutatók a jövőben a Hervey-öböl és a Shark-öböl delfinjeit is tovább tanulmányozzák, hogy még pontosabb képet kapjanak arról, miként sajátítják el és adják tovább egymásnak ezt a különleges vadászati technikát.