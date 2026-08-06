Különleges csillagászati jelenség lesz látható péntek hajnalban

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint augusztus különösen gazdag hónap a csillagászati jelenségekben, ugyanis részleges nap- és holdfogyatkozás, valamint a Perseidák meteorraj maximuma is színesíti a nyári égboltot.

Az M45 katalógusjelű Plejádok, vagy ismert nevén a Fiastyúk egy tőlünk több mint 400 fénévre fekvő ködös nyílt csillaghalmaz

Fotó: NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory

Ezen kívül a hónap legszebb együttállása a péntek hajnali "égi találkozó" lesz, amikor a Hold és a Fiastyúk, vagyis a Plejádok (M45) nyílthalmaza kerül egymás közelébe.

Az égitestek párosa már éjfél előtt felkel, az együttállásuk péntek hajnali 4 órakor lesz a legszebb és legjobban megfigyelhető. Ekkor a vastagabb, 39 százalékos megvilágítottságú holdsarlót már magasra emelkedve, 44 fokkal a horizont fölött lehet majd látni a keleti égbolton.

Mivel a sarló fázisú Hold fényessége nem túl nagy, ez kiváló alkalmat biztosít a Fiastyúk halvány csillagainak a megpillantásához - magyarázták, hozzátéve, hogy a Fiastyúk 1,6 fokkal a Holdtól balra lefelé lesz látható, csillagai pedig szabad szemmel is jól megfigyelhetően pislákolnak majd a holdsarló szomszédságában.

A Fiastyúk tucatnyi csillaga látható lesz

A látvány egy binokulár segítségével tovább fokozható. A fényes Hold fény-árnyék határa mentén a déli felföld legnagyobb kráterei is felsejlenek, a Hold mellett jobbra fölfelé pedig a 7 Tauri nevű csillag lesz halványan látható.

A Fiastyúk tucatnyi csillaga a látómező bal alsó részén, halvány kékesfehér színben pompázik majd.

A tájékoztatás szerint a Plejádok - más néven M45 - az egyik legismertebb nyílthalmaz. A Bika csillagképben található csillaghalmaz több száz, egymással gravitációsan lazán kötött csillagot tartalmaz. Legfényesebb tagjai fiatal, forró, kékes színű csillagok, amelyek binokulárral különösen látványos képet mutatnak.

A Fiastyúk csillaghalmaz

Fotó: Brit Királyi Obszervatórium

Bár a Hold és a Fiastyúk találkozása az utóbbi években viszonylag gyakori, a következő hónapokban nem lesz látható hasonlóan kedvező, kis holdfázis melletti szoros együttállás. Az pénteki alkalom ezért különösen jó lehetőség az érdeklődők számára, hogy a két égitestet egyszerre figyeljék meg úgy, hogy a Hold fénye még nem nyomja el a Fiastyúk csillagait.

Hasonlóan kedvező, kis holdfázisú együttállásra legközelebb 2027. március 13-án kerül sor.

A közlemény szerint az égi látvány megtekintésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló pénteken egy rendhagyó hajnali programmal várja az érdeklődőket, melynek részletei ezen a linken érhetők el.