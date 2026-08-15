50 év felett ez a két dolog együtt drámaian megnöveli a korai halál esélyét

A világ egyik legátfogóbb öregedéskutatása, az English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) program során több mint 5500, 50 év feletti felnőtt adatait elemezték. A kutatásban a D-vitamin-hiány küszöbértékét 30 nmol/l alatt határozták meg, míg hasi elhízásról férfiak esetében 102, nőknél pedig 88 centimétert meghaladó derékbőség esetén beszéltek. A megállapításokat a Diabetes, Obesity and Metabolism című tudományos folyóiratban publikálták.

A D-vitamin-hiány különösen a hasi elhízással együtt növelheti az egészségügyi kockázatokat

Fotó: GARO / Phanie

Miért halálos kombó a D-vitamin-hiány és a hasi elhízás?

A statisztikák szerint pusztán a hasi elhízás 47 százalékkal emelte a halandóságot, míg a D-vitamin-hiány önmagában is csaknem 91 százalékos kockázatnövekedést idézett elő.

Amikor azonban ez a két tényező egyszerre volt jelen, a halálozás esélye több mint a kétszeresére ugrott.

Tiago Silva Alexandre, a kutatás vezetője kifejtette: a hasi elhízás gyakran társul gyulladásos folyamatokkal és anyagcsere-zavarokkal. Mivel a D-vitamin hormonként számos szervünk működését szabályozza, hiánya alapvető élettani folyamatokat károsíthat. A két állapot egyidejű fennállása éppen ezért drasztikusan felerősítheti egymás káros hatásait.

A hasi zsír megkötheti a D-vitamint

A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy a hasi zsírszövet mintegy megköti a szervezetben keringő D-vitamint. A vitamin ilyenkor a zsírsejtekben raktározódik el, így a vérkeringésben – és ezáltal más szervek számára – sokkal kisebb mennyiségben marad hozzáférhető.

Ráadásul az elhízással küzdő embereknél gyakran csökken a D-vitamin anyagcseréjében részt vevő enzimek expressziója (kifejeződése) is, ami tovább korlátozza a szervezet számára ténylegesen hasznosítható vitamin mennyiségét.

Az alacsony vitaminszint gyengítheti az immunrendszer működését, egyúttal súlyosbíthatja a hasi zsírfelesleg által fenntartott krónikus gyulladást. Ezáltal a két tényező egy egymást folyamatosan gerjesztő, rendkívül káros ördögi kört hoz létre.

Az életkor előrehaladtával a probléma súlyosbodhat

Az öregedés önmagában is hajlamosít az úgynevezett „inflamm-aging” jelenségre, vagyis egy alacsony intenzitású, de krónikus gyulladásos állapotra. Normál esetben a D-vitamin aktívan részt vesz az immunrendszer finomhangolásában, és segít kordában tartani ezeket a gyulladásos folyamatokat.

A hasi zsírfelesleg és az alacsony vitaminszint kombinációja azonban olyan közeget teremt, amely felgyorsíthatja a szív- és érrendszeri, illetve az anyagcsere-betegségek kialakulását, sőt, a korral járó izomvesztést is fokozhatja.

A kutatócsoport korábbi megfigyelései is megerősítették, hogy a vitamin hiánya az izomerő csökkenéséhez és lelassult mozgáshoz vezethet, ami idővel a mindennapi önállóság elvesztésével fenyeget. Egy független kutatás rámutatott arra is, hogy a D-vitamin-hiány szoros összefüggésben áll a szellemi képességek hanyatlásának fokozott kockázatával.